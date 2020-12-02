Главой Ривненского облсовета избрали депутата "ЕС" Кондрачука
На первом сессионном заседании Ривненского областного совета нового, 8-го созыва, новоизбранные депутаты методом тайного голосования избрали нового председателя облсовета. Им стал представитель "Европейской солидарности" Сергей Кондрачук.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Rivne Media".
Участие в голосовании приняли 35 новоизбранных депутатов областного совета. Из них все поддержали кандидатуру депутата "Европейской Солидарности" Сергея Кондрачука.
Отметим, до 2019 года Кондрачук возглавлял Здолбуновскую райгосадминистрацию.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ривном не смогли избрать главу облсовета, депутаты почти каждый час просили объявить перерыв.
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