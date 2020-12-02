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Главой Ривненского облсовета избрали депутата "ЕС" Кондрачука

Главой Ривненского облсовета избрали депутата

На первом сессионном заседании Ривненского областного совета нового, 8-го созыва, новоизбранные депутаты методом тайного голосования избрали нового председателя облсовета. Им стал представитель "Европейской солидарности" Сергей Кондрачук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Rivne Media".

Участие в голосовании приняли 35 новоизбранных депутатов областного совета. Из них все поддержали кандидатуру депутата "Европейской Солидарности" Сергея Кондрачука.

Отметим, до  2019 года Кондрачук возглавлял Здолбуновскую райгосадминистрацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ривном не смогли избрать главу облсовета, депутаты почти каждый час просили объявить перерыв.

Читайте: Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров

Автор: 

облсовет (538) Ровно (528)


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Топ комментарии
+6
Обидно, досадно?........ Да ладно.
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02.12.2020 16:58
+5
священников невозможно прымусыты перейти,

а здание церкви передать - это законное право громады
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02.12.2020 17:25
+4
Розумні люди там живуть.
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02.12.2020 16:50
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Розумні люди там живуть.
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02.12.2020 16:50 Ответить
Ггг) Наш чувак
https://4vlada.com/tags/sergiy-kondrachuk Здолбунівські священики московського патріархату жаліються, що їх змушують переходити до української церкви. Зокрема, звинувачують у цьому голову райдержадміністрації Сергія Кондрачука.…
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02.12.2020 16:53 Ответить
В горсовете по идее тоже самое должно быть. Там так же больше всех набрали ЕС и «Рівне Разом».
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02.12.2020 16:59 Ответить
священников невозможно прымусыты перейти,

а здание церкви передать - это законное право громады
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02.12.2020 17:25 Ответить
якщо вони православні то їм корисно було б вивчити правилаВселенських соборів , а в пешу чергу ,правило 34 Першого Вселенського Собору
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02.12.2020 18:22 Ответить
Обидно, досадно?........ Да ладно.
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02.12.2020 16:58 Ответить
Ось ти і сплавився! Так партію ЄС на цьому сайті називають тільки тролі з кацапстану!
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02.12.2020 18:16 Ответить
Чий Крим?
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02.12.2020 19:54 Ответить
Угу........ выстроились уже с камнями от Киева и до Львова вдоль дороги. Не знаю, что руководит Вами в оголтелой ненависти, но прекращайте это неблагодарное занятие, меньше разочарований будет.
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02.12.2020 18:26 Ответить
Прекрасна новина, але, на жаль,- одинока. С. Кондрачук - молода людина, справжній український патріот, енергійний та вмілий управлінець. Побільше б таких в областях по всій Україні - різко пішли б справи на краще. А то дістали вже ці зелені прокацапські недоумки у владі від верху до низу.
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02.12.2020 19:00 Ответить
 
 