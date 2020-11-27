Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров
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Представитель партии "Слуга народа" Александр Скляров стал председателем Киевского областного совета. Он получил 44 голоса, его соперник Ярослав Москаленко от "За майбутнє" взял самоотвод.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
Скляров получил 44 голоса от представителей "Слуги народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ. "ЕС" и "За майбутнє" не участвовали в голосовании.
Его единственный соперник Ярослав Москаленко из фракции "За майбутнє" взял самоотвод и намерен обжаловать результаты голосования.
Читайте на Цензор.НЕТ: Кандидат "За майбутнє" Москаленко пытался скупать голоса на выборах главы облсовета, - "слуга народа" Корниенко
Александр Скляров занимал должность первого заместителя главы Киевской областной государственной администрации. Согласно декларации за 2019 год, доходы Склярова составили 1 млн 698 тыс. 465 грн - зарплата и пенсия.
Выборы главы Киевского облсовета сопровождались рядом скандалов. Так, "Слуга народа" заявила, что "За майбутнє" пытается скупать голоса в пользу Москаленко. "За майбутнє", в свою очередь, заявила, что продажу должностей в киевском облсовете организовала "Слуга народа".
Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" организовала продажу должностей в Киевском облсовете, - Москаленко
Нардеп "ЕС" Виктория Сюмар утверждает, что в Киевском облсовете образовалась коалиция "ОПЗЖ" и "Слуги народа".
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Вот за шо люблю кликуш -- шо не ляпнут языком и точно в дупу пальцем попадают .
Мрази объединились.
В 1979 году - Ворошиловградский сельскохозяйственный институт (ВСМ, сейчас - Луганский национальный аграрный университет) по специальности - экономика и организация сельского хозяйства.
Це нащадок того, хто склотару, в тяжкі застійні часи, приймав?
и в каких партиях он был основателем, одним из руководителей: СДПУ(о), Регионов ?
в каком каб.мине был министром: азирова?
У ЕС -- 24 мандата , у СН -- 22 . А у "Батьківщини" с Майбахом по 14 мандатов . У ЖОПы вообще - 9 . Так что , кроме СН и ЕС реально претендовать на большинство в облраде никто не мог . Какой нахрен кандидат от "Майбах" мог набрать большинство ? Если токо Пепа Бене отдаст на растерзание Гонтареву в качестве откупных ?!
Типичное ситуативное голосование . Компромисс .
Вот за шо люблю кликуш - шо не скажут то в дупу пальцем попадают !
Ну а насчёт любимца порохоботов мистера Байдена -- шо же вы все так эту мумию поддерживает ?!
Я просто те напомнил , шо в топполитике Юля самая молодая ... Шо есть : Марина Порошенко явно не первой свежести , шо и сам Пепа тоже не "юноша с взором гарячим" , да ещё и инсулинозависимый . А Байдену аж 78 . Не любителям подобной герантофилии вспоминать в суе возраст других полиликов .
Сам вспомнил возраст , сам отгёб . Не думаю , что семья Порошенок , Байден и многие другие способны бегать десяточку , как горят спортсмены . Хотя и не вела никогда рубрику по аэробике на мужненом канале .
И вообще . свою семью не трудоустраивает в своих партейных структурах . Хотя в отличии от семейства Пэ власти всегда не гнушались даже не тестя дела заводить ... Такая вот Юля "продажная" , шо любая власть не брезговала через семью пытаться давить на Юлю .
А "святой Пепа" такой пля был "принципиальный" , шо успел поучаствовать при всех президентах во власти , всюду влипал . Вот и Зинченко Александр когда-то озвучил .
Но и после уже у Пахла и Ибуковича в министрах главного дерибанного министерства !
сколько там Мtркелихе?
А Меркель доктор физмата прежде всего и в политике более 30 лет . Как и Тетчер была доктором химии .
Тогда как некая дама после 50 рассказывает юношам и девушкам с телеэкрана (на канале мужа) про фитнес .
Сам хожу в тренажерку и видел таких , которые приходят не тренироваться , а газету почитать между лёгкими тренажерами и потрепаться вместо того , чтобы потеть под грифом и блинами , да на беговых дорожках !
Нет таким как ты судить про красоту . Красота она и в отношениях . Когда всю мешпуху в политику тянут это ли красиво ?!
Когда партия это филиал семейного клана . Когда кумовья , сваты и все при должностях ?!
Липецкая фабрика -- то другое дело , она 3 года платила в казну РФии , т.е. давала бабосы на *********** армию !
А уж быть министером у беглого Пахла и беглого Ибуковича -- токо настоящий патриот мог .
Как и бегать на исповеди к попам Мацковско-лубянского патриархату .
А вот фабрика в Липецке , тортики "Рошен" , доставляемые в Мацкву за 10 часов -- это всё реальные факты .
Как и работа в уряде Пахла-Ибуковича . Как и длиной в 30 лет долгая история любви к лубянским попам - опять же факты биографии .
Как и 20 лет в политике , на высоких госдолжностях и параллельное управление крупными активами . Как и привлечение почти всех членов семьи к политике .