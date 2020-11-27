Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров

Представитель партии "Слуга народа" Александр Скляров стал председателем Киевского областного совета. Он получил 44 голоса, его соперник Ярослав Москаленко от "За майбутнє" взял самоотвод.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

Скляров получил 44 голоса от представителей "Слуги народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ. "ЕС" и "За майбутнє" не участвовали в голосовании.

Его единственный соперник Ярослав Москаленко из фракции "За майбутнє" взял самоотвод и намерен обжаловать результаты голосования.

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Александр Скляров занимал должность первого заместителя главы Киевской областной государственной администрации. Согласно декларации за 2019 год, доходы Склярова составили 1 млн 698 тыс. 465 грн - зарплата и пенсия.

Выборы главы Киевского облсовета сопровождались рядом скандалов. Так, "Слуга народа" заявила, что "За майбутнє" пытается скупать голоса в пользу Москаленко. "За майбутнє", в свою очередь, заявила, что продажу должностей в киевском облсовете организовала "Слуга народа".

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" организовала продажу должностей в Киевском облсовете, - Москаленко

Нардеп "ЕС" Виктория Сюмар утверждает, что в Киевском облсовете образовалась коалиция "ОПЗЖ" и "Слуги народа".