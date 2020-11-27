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Новости Политика Украины
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Киевская область (3540) облсовет (534) Слуга народа (2548) Скляров (2)

Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Киевский облсовет возглавил

Представитель партии "Слуга народа" Александр Скляров стал председателем Киевского областного совета. Он получил 44 голоса, его соперник Ярослав Москаленко от "За майбутнє" взял самоотвод.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

Скляров получил 44 голоса от представителей "Слуги народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ. "ЕС" и "За майбутнє" не участвовали в голосовании.

Его единственный соперник Ярослав Москаленко из фракции "За майбутнє" взял самоотвод и намерен обжаловать результаты голосования.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кандидат "За майбутнє" Москаленко пытался скупать голоса на выборах главы облсовета, - "слуга народа" Корниенко

Александр Скляров занимал должность первого заместителя главы Киевской областной государственной администрации. Согласно декларации за 2019 год, доходы Склярова составили 1 млн 698 тыс. 465 грн - зарплата и пенсия.

Выборы главы Киевского облсовета сопровождались рядом скандалов. Так, "Слуга народа" заявила, что "За майбутнє" пытается скупать голоса в пользу Москаленко. "За майбутнє", в свою очередь, заявила, что продажу должностей в киевском облсовете организовала "Слуга народа".

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" организовала продажу должностей в Киевском облсовете, - Москаленко

Нардеп "ЕС" Виктория Сюмар утверждает, что в Киевском облсовете образовалась коалиция "ОПЗЖ" и "Слуги народа".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Скляров получил 44 голоса от представителей "Слуги народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ. Источник: https://censor.net/ru/n3233761

Мрази объединились.
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27.11.2020 21:15
+12
Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 2886
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27.11.2020 21:14
+11
"Матьківщина",це сміттєзвалище політичного непотріба !!!)))
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27.11.2020 21:41
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- Ой, шо ж теперь Виталик будет делать?
- Работать. Все на мази.
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27.11.2020 21:13 Ответить
а каким боком к Виталию эта областная клоака Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 2809- у него свой "приход"...
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27.11.2020 21:26 Ответить
А Юля ніде не пропаде.
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27.11.2020 21:13 Ответить
а что лучше что бы за Москаленко оголосовали ?
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27.11.2020 21:19 Ответить
І тоді Юля пропала б? Та невже...)))
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27.11.2020 21:23 Ответить
Гадаю що розпочався остаточний захід "Матьківщини" з українського політичного обрія !!))))
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27.11.2020 22:04 Ответить
И 4250 мандатов (и второй результат) тому свидетельство . У ПЕСика на 550 мандатов меньше Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 2072 Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 2072 Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 2072

Вот за шо люблю кликуш -- шо не ляпнут языком и точно в дупу пальцем попадают Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 2072 .
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27.11.2020 22:25 Ответить
"Слуги народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ аместе-слуги бени отрабатывают деньги. Почему тт не удивлен.
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27.11.2020 22:44 Ответить
*****-вщина завжди вспливе як гівен....це
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28.11.2020 01:21 Ответить
Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 2886
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27.11.2020 21:14 Ответить
Для імбицилів саме той
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27.11.2020 21:25 Ответить
Скляров получил 44 голоса от представителей "Слуги народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ. Источник: https://censor.net/ru/n3233761

Мрази объединились.
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27.11.2020 21:15 Ответить
"Матьківщина",це сміттєзвалище політичного непотріба !!!)))
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27.11.2020 21:41 Ответить
Александр Скляров родился 23 ноября 1979 года в г. Старобельске Луганской области.
В 1979 году - Ворошиловградский сельскохозяйственный институт (ВСМ, сейчас - Луганский национальный аграрный университет) по специальности - экономика и организация сельского хозяйства.
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27.11.2020 21:19 Ответить
то шоб не сомневались,шо слуга таки киевского народа...
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27.11.2020 21:20 Ответить
Скляр(ов) - саме українське призвище?
Це нащадок того, хто склотару, в тяжкі застійні часи, приймав?
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27.11.2020 21:35 Ответить
Беня бені поступився. Буває ж таке.
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27.11.2020 21:23 Ответить
Пока пЕСики в пролете везде, а трендели о "победе"
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27.11.2020 21:23 Ответить
СН - то взагалі об'єднання аферистів з всієї країни. Що, ти гнида, зловтішаєшся - для вас, чим гірше тім краще?
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27.11.2020 21:30 Ответить
как будто порошенко лучше, а ну скажи кто кум в пороха: мертвечук?
и в каких партиях он был основателем, одним из руководителей: СДПУ(о), Регионов ?
в каком каб.мине был министром: азирова?
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28.11.2020 08:47 Ответить
Ты даже не понял в чем победа? Ну значит тупое. А вот то, что кремляди объединяются уже в открытую, сжигая все мосты, это победа или нет?
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27.11.2020 21:41 Ответить
Це про те що я сьогодні говрив : зелене-скотобид.о буде радіти будь якій невдачі Порошенка і і радітиме блокуванню хоч з ***** але не з Порошенко. 2019 рік бидло нічому не навчив.
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27.11.2020 21:52 Ответить
видели пороха презиком, кроме как трепаться ничего не делал: кумовство,коррупция, договорняки, борьба сдобробатами, посадка в тюрьмы, назначение тех же рыгов, патриотов торговля с россией и гандонией....
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28.11.2020 08:51 Ответить
Зате зараз ти бачиш вцірець президента. Так, чучело зелене?
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28.11.2020 19:07 Ответить
"кумовство,коррупция, договорняки, борьба сдобробатами, посадка в тюрьмы, назначение тех же рыгов, патриотов торговля с россией и гандонией."...- это вы про Зелюка и его банду ?
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28.11.2020 19:19 Ответить
БПП + Жопоблок -- коалиция 2015 -- 2020 ... Миколаевська облрада !
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28.11.2020 19:37 Ответить
Очередная буря в стакане .
У ЕС -- 24 мандата , у СН -- 22 . А у "Батьківщини" с Майбахом по 14 мандатов . У ЖОПы вообще - 9 . Так что , кроме СН и ЕС реально претендовать на большинство в облраде никто не мог . Какой нахрен кандидат от "Майбах" мог набрать большинство ? Если токо Пепа Бене отдаст на растерзание Гонтареву в качестве откупных ?!

Типичное ситуативное голосование . Компромисс .
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27.11.2020 21:27 Ответить
Не ври. Какое нах "ситуативное голосование"? Кремляди объединяются по всей стране, и их коалиция, везде, выглядит примерно одинаково - СН + ОПЗЖ + Батькивщина.
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27.11.2020 21:39 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує!! Зелена пліснява торує шлях зажопінцям до влади !!!))))
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27.11.2020 21:46 Ответить
Угу -- особливо в Хмельницкой облраде , во Львовской и в Иванофранковской Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 4088 Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 3852 Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 3852 Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 3852 ...

Вот за шо люблю кликуш - шо не скажут то в дупу пальцем попадают !
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27.11.2020 22:22 Ответить
А в Житомирской? Киевской? Бердянской? Да и весь юго-восток? Для того что бы я попал пальцем в дупу - из нее нужно твою голову вытащить.
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27.11.2020 22:27 Ответить
Что коллеге твоему то делать,ваньке сулиме? Начинать опять лизать зе задницу или пока не отрываться от задницы вашей продажной пенсионерки?
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27.11.2020 22:48 Ответить
Насчёт "пенсионерки" -- эт шо , про Марину Порошенко ?! Какого хрена эту "пенсионерку" и бабусю включили в список в Киевраду ?! Одно дело профессиональные политики , другое дело "скучно домохозяйке после 50-ти" ... Да и Пепа сам тоже не "парубок моторный" ... уже тоже дед не первой свежести ?
Ну а насчёт любимца порохоботов мистера Байдена -- шо же вы все так эту мумию поддерживает ?!
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28.11.2020 01:11 Ответить
Что из вашего кала,брошенного в Порошенко,его жену и Байдена поможет выбрать ванюше объект для лизания? Ваня простое создание и советы ему нужны попроще,желательно односложныее.
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28.11.2020 12:51 Ответить
А ты шо думал , ведёшь ся как быдло , пользуешь быдлоэпитеты , поносите третье лицо на этом форуме , а с твоих работодателей будут пылинки сдувать и с придыханием упоминать в суе ?!
Я просто те напомнил , шо в топполитике Юля самая молодая ... Шо есть : Марина Порошенко явно не первой свежести , шо и сам Пепа тоже не "юноша с взором гарячим" , да ещё и инсулинозависимый . А Байдену аж 78 . Не любителям подобной герантофилии вспоминать в суе возраст других полиликов .
Сам вспомнил возраст , сам отгёб . Не думаю , что семья Порошенок , Байден и многие другие способны бегать десяточку , как горят спортсмены . Хотя и не вела никогда рубрику по аэробике на мужненом канале .
И вообще . свою семью не трудоустраивает в своих партейных структурах . Хотя в отличии от семейства Пэ власти всегда не гнушались даже не тестя дела заводить ... Такая вот Юля "продажная" , шо любая власть не брезговала через семью пытаться давить на Юлю .
А "святой Пепа" такой пля был "принципиальный" , шо успел поучаствовать при всех президентах во власти , всюду влипал . Вот и Зинченко Александр когда-то озвучил .
Но и после уже у Пахла и Ибуковича в министрах главного дерибанного министерства !
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28.11.2020 18:57 Ответить
Марина Порошенко не пенсионерка, ей 56, а Пете - 54. - для политиков еще молодые.
сколько там Мtркелихе?
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28.11.2020 19:14 Ответить
Да никто бы и не упоминал их возраст и болячки хронические , если бы некие имбицилы не рассказывали , кто "пенсионер" . И даже 78 лет Байдена никто бы не вспоминал .
А Меркель доктор физмата прежде всего и в политике более 30 лет . Как и Тетчер была доктором химии .
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28.11.2020 19:26 Ответить
Не заводись.Главное,что бы пластические хирурги пупок на лоб не дотянули твоей любимой ,,небабушке,, Стареть надо красиво.Но красиво это не к тимошонке-даже рыло фальшивое.
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30.11.2020 17:57 Ответить
Ниодин пластический хирург не способен мышцы и сердце заставить бегать десятикилометровые кроссы - чему есть десятки свидетелей .
Тогда как некая дама после 50 рассказывает юношам и девушкам с телеэкрана (на канале мужа) про фитнес .

Сам хожу в тренажерку и видел таких , которые приходят не тренироваться , а газету почитать между лёгкими тренажерами и потрепаться вместо того , чтобы потеть под грифом и блинами , да на беговых дорожках !

Нет таким как ты судить про красоту . Красота она и в отношениях . Когда всю мешпуху в политику тянут это ли красиво ?!
Когда партия это филиал семейного клана . Когда кумовья , сваты и все при должностях ?!
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30.11.2020 21:29 Ответить
"Боже,пропал дом. Что будет с паровым отоплением..." (с)
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27.11.2020 21:40 Ответить
Великі патріоти з "Батьківщини" перетворились в посіпак кремля !!))
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27.11.2020 21:48 Ответить
То такие "патриоты". Всегда готовы ударить Украине в спину.
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27.11.2020 22:51 Ответить
А разве тортиком "Рошен" , доставленным за 10 часов из Киева в Мацькву можно кого-то убить ?!

Липецкая фабрика -- то другое дело , она 3 года платила в казну РФии , т.е. давала бабосы на *********** армию !

А уж быть министером у беглого Пахла и беглого Ибуковича -- токо настоящий патриот мог .
Как и бегать на исповеди к попам Мацковско-лубянского патриархату .
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28.11.2020 19:31 Ответить
Липецкаяфабрикаубилбрата....Как уже всем надоели лубянские замусоленные писюльки.
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30.11.2020 18:01 Ответить
Убийство брата - эт к Бене ... Нехай Пепа подаст на плюсы и отсудит у них пару лямов за моральный ущерб . Серьёзно .

А вот фабрика в Липецке , тортики "Рошен" , доставляемые в Мацкву за 10 часов -- это всё реальные факты .
Как и работа в уряде Пахла-Ибуковича . Как и длиной в 30 лет долгая история любви к лубянским попам - опять же факты биографии .
Как и 20 лет в политике , на высоких госдолжностях и параллельное управление крупными активами . Как и привлечение почти всех членов семьи к политике .
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30.11.2020 21:16 Ответить
запас евреев не исчерпан ))
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27.11.2020 22:54 Ответить
Ксати , хочу заметить , что Миколаевской облраде практически 5 лет существовала калолиция между ББП + Жопоблоком : с 2015 - 2020 . А до 2019 там ещё был ручной глава администрации . И оне там такого наголосовали -- всё было дерибаном !
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28.11.2020 19:35 Ответить
 
 