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Київська область (3136) облрада (269) Слуга народу (2545) Скляров (2)

Київську облраду очолив "слуга народу" Скляров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Київську облраду очолив

Представник партії "Слуга народу" Олександр Скляров став головою Київської обласної ради. Він отримав 44 голоси, його суперник Ярослав Москаленко від "За майбутнє" взяв самовідвід.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

Скляров отримав 44 голоси від представників "Слуги народу", "Батьківщини" і ОПЗЖ. "ЄС" і "За майбутнє" не брали участі в голосуванні.

Його єдиний суперник Ярослав Москаленко з фракції "За майбутнє" взяв самовідвід і має намір оскаржити результати голосування.

Олександр Скляров обіймав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації. Згідно з декларацією за 2019 рік, доходи Склярова становили 1 млн 698 тис. 465 грн - зарплата і пенсія.

Вибори голови Київської облради супроводжувалися низкою скандалів. Так, "Слуга народу" заявила, що "За майбутнє" намагається скуповувати голоси на користь Москаленка. "За майбутнє", зі свого боку, заявила, що продаж посад у київській облраді організувала "Слуга народу".

Нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар стверджує, що в Київській облраді утворилася коаліція "ОПЗЖ" і "Слуги народу".

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Топ коментарі
+13
Скляров получил 44 голоса от представителей "Слуги народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ. Источник: https://censor.net/ru/n3233761

Мрази объединились.
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27.11.2020 21:15
+12
Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 2886
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27.11.2020 21:14
+11
"Матьківщина",це сміттєзвалище політичного непотріба !!!)))
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27.11.2020 21:41
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- Ой, шо ж теперь Виталик будет делать?
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27.11.2020 21:13 Відповісти
а каким боком к Виталию эта областная клоака Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 2809- у него свой "приход"...
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27.11.2020 21:26 Відповісти
А Юля ніде не пропаде.
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27.11.2020 21:13 Відповісти
а что лучше что бы за Москаленко оголосовали ?
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27.11.2020 21:19 Відповісти
І тоді Юля пропала б? Та невже...)))
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27.11.2020 21:23 Відповісти
Гадаю що розпочався остаточний захід "Матьківщини" з українського політичного обрія !!))))
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27.11.2020 22:04 Відповісти
И 4250 мандатов (и второй результат) тому свидетельство . У ПЕСика на 550 мандатов меньше Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 2072 Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 2072 Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 2072

Вот за шо люблю кликуш -- шо не ляпнут языком и точно в дупу пальцем попадают Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 2072 .
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27.11.2020 22:25 Відповісти
"Слуги народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ аместе-слуги бени отрабатывают деньги. Почему тт не удивлен.
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27.11.2020 22:44 Відповісти
*****-вщина завжди вспливе як гівен....це
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28.11.2020 01:21 Відповісти
Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 2886
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27.11.2020 21:14 Відповісти
Для імбицилів саме той
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27.11.2020 21:25 Відповісти
Скляров получил 44 голоса от представителей "Слуги народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ. Источник: https://censor.net/ru/n3233761

Мрази объединились.
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27.11.2020 21:15 Відповісти
"Матьківщина",це сміттєзвалище політичного непотріба !!!)))
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27.11.2020 21:41 Відповісти
Александр Скляров родился 23 ноября 1979 года в г. Старобельске Луганской области.
В 1979 году - Ворошиловградский сельскохозяйственный институт (ВСМ, сейчас - Луганский национальный аграрный университет) по специальности - экономика и организация сельского хозяйства.
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27.11.2020 21:19 Відповісти
то шоб не сомневались,шо слуга таки киевского народа...
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27.11.2020 21:20 Відповісти
Скляр(ов) - саме українське призвище?
Це нащадок того, хто склотару, в тяжкі застійні часи, приймав?
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27.11.2020 21:35 Відповісти
Беня бені поступився. Буває ж таке.
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27.11.2020 21:23 Відповісти
Пока пЕСики в пролете везде, а трендели о "победе"
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27.11.2020 21:23 Відповісти
СН - то взагалі об'єднання аферистів з всієї країни. Що, ти гнида, зловтішаєшся - для вас, чим гірше тім краще?
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27.11.2020 21:30 Відповісти
как будто порошенко лучше, а ну скажи кто кум в пороха: мертвечук?
и в каких партиях он был основателем, одним из руководителей: СДПУ(о), Регионов ?
в каком каб.мине был министром: азирова?
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28.11.2020 08:47 Відповісти
Ты даже не понял в чем победа? Ну значит тупое. А вот то, что кремляди объединяются уже в открытую, сжигая все мосты, это победа или нет?
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27.11.2020 21:41 Відповісти
Це про те що я сьогодні говрив : зелене-скотобид.о буде радіти будь якій невдачі Порошенка і і радітиме блокуванню хоч з ***** але не з Порошенко. 2019 рік бидло нічому не навчив.
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27.11.2020 21:52 Відповісти
видели пороха презиком, кроме как трепаться ничего не делал: кумовство,коррупция, договорняки, борьба сдобробатами, посадка в тюрьмы, назначение тех же рыгов, патриотов торговля с россией и гандонией....
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28.11.2020 08:51 Відповісти
Зате зараз ти бачиш вцірець президента. Так, чучело зелене?
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28.11.2020 19:07 Відповісти
"кумовство,коррупция, договорняки, борьба сдобробатами, посадка в тюрьмы, назначение тех же рыгов, патриотов торговля с россией и гандонией."...- это вы про Зелюка и его банду ?
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28.11.2020 19:19 Відповісти
БПП + Жопоблок -- коалиция 2015 -- 2020 ... Миколаевська облрада !
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28.11.2020 19:37 Відповісти
Очередная буря в стакане .
У ЕС -- 24 мандата , у СН -- 22 . А у "Батьківщини" с Майбахом по 14 мандатов . У ЖОПы вообще - 9 . Так что , кроме СН и ЕС реально претендовать на большинство в облраде никто не мог . Какой нахрен кандидат от "Майбах" мог набрать большинство ? Если токо Пепа Бене отдаст на растерзание Гонтареву в качестве откупных ?!

Типичное ситуативное голосование . Компромисс .
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27.11.2020 21:27 Відповісти
Не ври. Какое нах "ситуативное голосование"? Кремляди объединяются по всей стране, и их коалиция, везде, выглядит примерно одинаково - СН + ОПЗЖ + Батькивщина.
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27.11.2020 21:39 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує!! Зелена пліснява торує шлях зажопінцям до влади !!!))))
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27.11.2020 21:46 Відповісти
Угу -- особливо в Хмельницкой облраде , во Львовской и в Иванофранковской Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 4088 Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 3852 Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 3852 Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 3852 ...

Вот за шо люблю кликуш - шо не скажут то в дупу пальцем попадают !
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27.11.2020 22:22 Відповісти
А в Житомирской? Киевской? Бердянской? Да и весь юго-восток? Для того что бы я попал пальцем в дупу - из нее нужно твою голову вытащить.
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27.11.2020 22:27 Відповісти
Что коллеге твоему то делать,ваньке сулиме? Начинать опять лизать зе задницу или пока не отрываться от задницы вашей продажной пенсионерки?
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27.11.2020 22:48 Відповісти
Насчёт "пенсионерки" -- эт шо , про Марину Порошенко ?! Какого хрена эту "пенсионерку" и бабусю включили в список в Киевраду ?! Одно дело профессиональные политики , другое дело "скучно домохозяйке после 50-ти" ... Да и Пепа сам тоже не "парубок моторный" ... уже тоже дед не первой свежести ?
Ну а насчёт любимца порохоботов мистера Байдена -- шо же вы все так эту мумию поддерживает ?!
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28.11.2020 01:11 Відповісти
Что из вашего кала,брошенного в Порошенко,его жену и Байдена поможет выбрать ванюше объект для лизания? Ваня простое создание и советы ему нужны попроще,желательно односложныее.
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28.11.2020 12:51 Відповісти
А ты шо думал , ведёшь ся как быдло , пользуешь быдлоэпитеты , поносите третье лицо на этом форуме , а с твоих работодателей будут пылинки сдувать и с придыханием упоминать в суе ?!
Я просто те напомнил , шо в топполитике Юля самая молодая ... Шо есть : Марина Порошенко явно не первой свежести , шо и сам Пепа тоже не "юноша с взором гарячим" , да ещё и инсулинозависимый . А Байдену аж 78 . Не любителям подобной герантофилии вспоминать в суе возраст других полиликов .
Сам вспомнил возраст , сам отгёб . Не думаю , что семья Порошенок , Байден и многие другие способны бегать десяточку , как горят спортсмены . Хотя и не вела никогда рубрику по аэробике на мужненом канале .
И вообще . свою семью не трудоустраивает в своих партейных структурах . Хотя в отличии от семейства Пэ власти всегда не гнушались даже не тестя дела заводить ... Такая вот Юля "продажная" , шо любая власть не брезговала через семью пытаться давить на Юлю .
А "святой Пепа" такой пля был "принципиальный" , шо успел поучаствовать при всех президентах во власти , всюду влипал . Вот и Зинченко Александр когда-то озвучил .
Но и после уже у Пахла и Ибуковича в министрах главного дерибанного министерства !
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28.11.2020 18:57 Відповісти
Марина Порошенко не пенсионерка, ей 56, а Пете - 54. - для политиков еще молодые.
сколько там Мtркелихе?
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28.11.2020 19:14 Відповісти
Да никто бы и не упоминал их возраст и болячки хронические , если бы некие имбицилы не рассказывали , кто "пенсионер" . И даже 78 лет Байдена никто бы не вспоминал .
А Меркель доктор физмата прежде всего и в политике более 30 лет . Как и Тетчер была доктором химии .
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28.11.2020 19:26 Відповісти
Не заводись.Главное,что бы пластические хирурги пупок на лоб не дотянули твоей любимой ,,небабушке,, Стареть надо красиво.Но красиво это не к тимошонке-даже рыло фальшивое.
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30.11.2020 17:57 Відповісти
Ниодин пластический хирург не способен мышцы и сердце заставить бегать десятикилометровые кроссы - чему есть десятки свидетелей .
Тогда как некая дама после 50 рассказывает юношам и девушкам с телеэкрана (на канале мужа) про фитнес .

Сам хожу в тренажерку и видел таких , которые приходят не тренироваться , а газету почитать между лёгкими тренажерами и потрепаться вместо того , чтобы потеть под грифом и блинами , да на беговых дорожках !

Нет таким как ты судить про красоту . Красота она и в отношениях . Когда всю мешпуху в политику тянут это ли красиво ?!
Когда партия это филиал семейного клана . Когда кумовья , сваты и все при должностях ?!
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30.11.2020 21:29 Відповісти
"Боже,пропал дом. Что будет с паровым отоплением..." (с)
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27.11.2020 21:40 Відповісти
Великі патріоти з "Батьківщини" перетворились в посіпак кремля !!))
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27.11.2020 21:48 Відповісти
То такие "патриоты". Всегда готовы ударить Украине в спину.
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27.11.2020 22:51 Відповісти
А разве тортиком "Рошен" , доставленным за 10 часов из Киева в Мацькву можно кого-то убить ?!

Липецкая фабрика -- то другое дело , она 3 года платила в казну РФии , т.е. давала бабосы на *********** армию !

А уж быть министером у беглого Пахла и беглого Ибуковича -- токо настоящий патриот мог .
Как и бегать на исповеди к попам Мацковско-лубянского патриархату .
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28.11.2020 19:31 Відповісти
Липецкаяфабрикаубилбрата....Как уже всем надоели лубянские замусоленные писюльки.
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30.11.2020 18:01 Відповісти
Убийство брата - эт к Бене ... Нехай Пепа подаст на плюсы и отсудит у них пару лямов за моральный ущерб . Серьёзно .

А вот фабрика в Липецке , тортики "Рошен" , доставляемые в Мацкву за 10 часов -- это всё реальные факты .
Как и работа в уряде Пахла-Ибуковича . Как и длиной в 30 лет долгая история любви к лубянским попам - опять же факты биографии .
Как и 20 лет в политике , на высоких госдолжностях и параллельное управление крупными активами . Как и привлечение почти всех членов семьи к политике .
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30.11.2020 21:16 Відповісти
запас евреев не исчерпан ))
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27.11.2020 22:54 Відповісти
Ксати , хочу заметить , что Миколаевской облраде практически 5 лет существовала калолиция между ББП + Жопоблоком : с 2015 - 2020 . А до 2019 там ещё был ручной глава администрации . И оне там такого наголосовали -- всё было дерибаном !
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28.11.2020 19:35 Відповісти
 
 