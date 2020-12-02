Введення локдауну ніяк не пов'язане з траншем МВФ, - Немчінов

Влада розглядає декілька варіантів посилення карантину, але жодного конкректного рішення з цього приводу поки не ухвалено. При цьому рішення про локдаун ніяк не пов'язане з можливим отриманням траншу МВФ.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав у вечірньому ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання ведучого про те, чи дійсно локдаун не буде розпочато у повному обсязі, поки Україна не отримає транш від Міжнародного валютного фонду, як про це пишуть деякі телеграм-канали, Немчінов заявив, що "жодного разу така умова не обговорювалася".

За словами міністра, рішення про локдаун буде прийнято після того, як проаналізують результати карантину вихідного дня.

"Обговорювалося декілька варіантів, але станом на зараз реально жодного рішення не ухвалено. Ми дійсно чекаємо від МОЗ розширеного аналізу карантину вихідного дня, тому що бачимо поки що тільки статистику, яка озвучується щоденно, але ми чекаємо і прогнозів", - сказав Немчінов.

Немчінов зазначив, що навіть при введенні локдауну ніхто не зупинятиме міжміський і міжнародний транспорт.

"Що стосується галузі торгівлі, креативних індустрій, то я думаю, що тут обмеження будуть більшими, але в який бік, треба дивитися на кваліфіковані висновки експертів. Розглядається декілька варіантів, тому після того, як отримаємо висновки фахівців, тоді можна буде упевнено говорити конкретніше", - сказав він.

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