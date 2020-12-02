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Новини Коронавірус і карантин
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Введення локдауну ніяк не пов'язане з траншем МВФ, - Немчінов

Введення локдауну ніяк не пов'язане з траншем МВФ, - Немчінов

Влада розглядає декілька варіантів посилення карантину, але жодного конкректного рішення з цього приводу поки не ухвалено. При цьому рішення про локдаун ніяк не пов'язане з можливим отриманням траншу МВФ.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав у вечірньому ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання ведучого про те, чи дійсно локдаун не буде розпочато у повному обсязі, поки Україна не отримає транш від Міжнародного валютного фонду, як про це пишуть деякі телеграм-канали, Немчінов заявив, що "жодного разу така умова не обговорювалася".

За словами міністра, рішення про локдаун буде прийнято після того, як проаналізують результати карантину вихідного дня.

"Обговорювалося декілька варіантів, але станом на зараз реально жодного рішення не ухвалено. Ми дійсно чекаємо від МОЗ розширеного аналізу карантину вихідного дня, тому що бачимо поки що тільки статистику, яка озвучується щоденно, але ми чекаємо і прогнозів", - сказав Немчінов.

Немчінов зазначив, що навіть при введенні локдауну ніхто не зупинятиме міжміський і міжнародний транспорт.

"Що стосується галузі торгівлі, креативних індустрій, то я думаю, що тут обмеження будуть більшими, але в який бік, треба дивитися на кваліфіковані висновки експертів. Розглядається декілька варіантів, тому після того, як отримаємо висновки фахівців, тоді можна буде упевнено говорити конкретніше", - сказав він.

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Автор: 

карантин (18172) МВФ (3068) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (207) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Шо, чекаємо повторення 2013 ?
Знов кредита від *****?
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02.12.2020 23:06 Відповісти
У нас две задачи:
1. выклянчить бабло
2. всех закрыть и раслилить это бабло
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02.12.2020 23:07 Відповісти
Значит связано...,понимать надо всегда в точности до наоборот...,Синдром Путлера...
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02.12.2020 23:08 Відповісти
✌🤡✌
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02.12.2020 23:08 Відповісти
Байден денег не даст,а МВФ не даст,потому чтьо нецелевое использование Ковидного бабла на дороги...,это кощунство...
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02.12.2020 23:10 Відповісти
Да сто пудов связано. Брехуны, учителям уже выплатили 4000 , теперь локдауном у МВФ бабки выдуривают , чтобы по карманам рассовать, пока население будет без соли доедать взаперти..
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02.12.2020 23:11 Відповісти
Телеграмм - канал принадлежит ФСБ РАБссии...
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02.12.2020 23:12 Відповісти
Минюст США не обнаружил фальсификаций на выборах президента...,сказал министр Юстиции...Прощай Трампыч... Ща заплачу...
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02.12.2020 23:16 Відповісти
 
 