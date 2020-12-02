Введение локдауна никак не связано с траншем МВФ, - Немчинов

Власти рассматривают несколько вариантов усиления карантина, но конкретное решение по этому вопросу еще не принято. При этом решение о локдауне никак не связано с возможным получением транша МВФ.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в вечернем эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отвечая на вопрос ведущего о том, действительно ли локдаун не начнется в полном объеме, пока Украина не получит транш от Международного валютного фонда, как об этом пишут некоторые телеграмм-каналы, Немчинов заявил, что "ни разу такое условие не обсуждалось".

По словам министра, решение о локдауне будет принято после того, как проанализируют результаты карантина выходного дня.

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"Обсуждалось несколько вариантов, но по состоянию на сейчас реально никакого решения не принято. Мы действительно ждем от Минздрава расширенного анализа карантина выходного дня, потому что видим пока только статистику, которая озвучивается ежедневно, но мы ждем и прогнозов", - сказал Немчинов.

Немчинов отметил, что даже при введении локдауна никто не будет останавливать междугородний и международный транспорт.

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"Что касается области торговли, креативных индустрий, то я думаю, что здесь ограничения будут большими, но в какую сторону, надо смотреть на квалифицированные выводы экспертов. Рассматривается несколько вариантов, поэтому после того, как получим выводы специалистов, тогда можно будет уверенно говорить конкретнее", - сказал он.