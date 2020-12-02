УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11679 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 428 22

Зеленський розпорядився виконати зобов'язання за резолюціями РБ ООН щодо нерозповсюдження зброї, - указ

Зеленський розпорядився виконати зобов'язання за резолюціями РБ ООН щодо нерозповсюдження зброї, - указ

Президент Володимир Зеленський 2 грудня підписав указ "Про забезпечення виконання Україною резолюцій Ради Безпеки ООН щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та унеможливлення її використання в терористичних цілях".

Документ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою забезпечення виконання Україною резолюцій Ради Безпеки ООН від 28 квітня 2004 року № 1540 (2004), від 27 квітня 2006 року № 1673 (2006), від 25 квітня 2008 року № 1810 (2008), від 20 квітня 2011 року № 1977 (2011), від 29 червня 2012 року № 2055 (2012) та від 15 грудня 2016 року № 2325 (2016) (резолюції Ради Безпеки ООН стосовно нерозповсюдження зброї масового знищення та унеможливлення її використання в терористичних цілях) постановляю:

1. Покласти відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН від 28 квітня 2004 року № 1540 (2004) та від 15 грудня 2016 року № 2325 (2016) на Міністерство закордонних справ України функції координатора виконання резолюцій Ради Безпеки ООН стосовно нерозповсюдження зброї масового знищення та унеможливлення її використання в терористичних цілях", - говориться в документі.

Читайте також: Радбез ООН закликав до глобального припинення вогню на час пандемії COVID-19

Крім того, Кабінет Міністрів України має "визначити міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, на які відповідно до компетенції покладається виконання зобов'язань за резолюціями Ради Безпеки ООН стосовно нерозповсюдження зброї масового знищення та унеможливлення її використання в терористичних цілях".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) зброя (7435) наказ (445) Радбез ООН (850)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Що там не розповсюджувати - Кравчук з Кучмою Іуди всю ядерну зброю віддали кацапам ...
показати весь коментар
02.12.2020 23:13
+7
какой-то подвох зе-гнида мутит...
а не ракетную ли отрасль хочет уничтожить?
показати весь коментар
02.12.2020 23:19
+7
Зеленский распорядился выполнить обязательства по резолюциям СБ ООН по нераспространению оружия, - указ - Цензор.НЕТ 2628
показати весь коментар
02.12.2020 23:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
читайте внимательно и не только заголовок. Рюкзаков здесь не при делах -
резолюций Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращению его использования в террористических целях".
показати весь коментар
02.12.2020 23:19 Відповісти
А не пошло бы то ООН на*****Й!!!! Оружие массового уничтожения есть у террориста всех времен и народов *****. И ето почему то ООН не очень беспокоит.
показати весь коментар
02.12.2020 23:12 Відповісти
Що там не розповсюджувати - Кравчук з Кучмою Іуди всю ядерну зброю віддали кацапам ...
показати весь коментар
02.12.2020 23:13 Відповісти
Как только рептилоиды улетят, сразу закроют.
показати весь коментар
02.12.2020 23:28 Відповісти
Так, треба звільняти місце для секретних американських військових баз.
показати весь коментар
02.12.2020 23:32 Відповісти
А что украинская власть кроме венерических заболеваний может еще распространить если благодаря ООН в Украине нет оружия чтобы самой защититься от террористов.
показати весь коментар
02.12.2020 23:14 Відповісти
какой-то подвох зе-гнида мутит...
а не ракетную ли отрасль хочет уничтожить?
показати весь коментар
02.12.2020 23:19 Відповісти
или выпуск огнемётов некислых Барыга наладил - может их под шумок прикрыть хочет.

https://news.liga.net/incidents/video/ognevaya-tochka-okkupantov-prysch-unichtojena-iz-ognemeta-video Огневая точка оккупантов "Прыщ" уничтожена из огнемета: видео
показати весь коментар
02.12.2020 23:51 Відповісти
и вообще - как они с Кравчуком быстро рвуться исполнять то что х.йло через купленных надиктовывает...
показати весь коментар
02.12.2020 23:52 Відповісти
проще всего запрещать то чего нет...
показати весь коментар
02.12.2020 23:22 Відповісти
любопытно просто.. а Зеленая Шмаркля хотя бы читала:
резолюций Совета Безопасности ООН от 28 апреля 2004 года № 1540 (2004), от 27 апреля 2006 года № 1673 (2006), от 25 апреля 2008 года № 1810 (2008), от 20 апреля 2011 года № 1977 (2011), от 29 июня 2012 № 2055 (2012) и от 15 декабря 2016 № 2325 (2016) (резолюции Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращению его использования в террористических целях)..
ну так!.. чисто поржать спрашиваю?!
показати весь коментар
02.12.2020 23:33 Відповісти
ШИМПАН--ЗЕ НЕ ТО ЧТО НЕ ЧИТАЛО ТО ЧТО ПОДПИСАЛО ОНО НЕ ЗНАЕТ ДАЖЕ ТОГО ЧТО ТАКОГО ОРУЖИЯ // ХИМИЧЕСКОГО ЯДЕРНОГО БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО// В УКРАИНЕ ПРОСТО НЕТ
показати весь коментар
03.12.2020 06:39 Відповісти
Зеленский распорядился выполнить обязательства по резолюциям СБ ООН по нераспространению оружия, - указ - Цензор.НЕТ 2628
показати весь коментар
02.12.2020 23:33 Відповісти
Европа до усрачки боится чтобы Украина стала по настоящему сильным и независимым государством с сильной армией способной защищаться. Смотрите на факты как Европа убила сначала нашу армию, выдурив у нас атомное оружие в обмен на обещания защиты. А когда на Украину напала Росия, то Европа не то что не защитила нас а даже наоборот нам не поставила и не продала даже стрелковое оружие, чтобы мы не смогли защищаться. И вместо поддержки нас уговаривают склониться, смириться и сдаться. То же самое Европа делает с нашей Енергетикой. Убивает нашу Атомную енергетику чтобы убрать нас как конкурентов и мы превратились в нищий сброд который за кусок хлеба бесплатно работал на них и отрабатывали их кредиты, которые они дают не украинцам а нашим мафиозным кланам.
показати весь коментар
02.12.2020 23:44 Відповісти
А как же "Збудуємо літак..."?
показати весь коментар
03.12.2020 00:12 Відповісти
Всі ці ООН, МВФ, ВОЗ - наддержавні структури які поступово перебрали на себе владу. Яка може бути незплежність якщо вони диктують президентам що робити?
показати весь коментар
03.12.2020 00:19 Відповісти
Распорядиться проще всего, а вот как выполнить такое распоряжение? Зельцман опоздал на несколько десятков лет, ещё в 90-х ЯО доставшееся нам при развале СССР было отдано стране-террористу. Часть этого оружия террористы "распросранили" в Северную Корею.
показати весь коментар
03.12.2020 08:15 Відповісти
Це що за зброя така? Невже вінтовка Мосіна?
показати весь коментар
03.12.2020 10:55 Відповісти
А що там у нас залишилося? ЯЗ давно віддали, а хімії з бактеріями наче й не мали.
показати весь коментар
03.12.2020 16:23 Відповісти
 
 