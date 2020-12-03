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Мінагрополітики і Мінекономіки розділять вже наступного року, - Шмигаль

Мінагрополітики і Мінекономіки розділять вже наступного року, - Шмигаль

Кабінет Міністрів на початку наступного року повернеться до питання виведення Мінагрополітики з Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"... З перших днів була стратегія розділити міністерство на Мінекономіки і Мінагрополітики. В Україні потужний аграрний сектор, що вимагає окремої уваги ... Стратегія залишається в силі. Поки від Мінекономіки відокремили Міністерство стратегічної промисловості. На початку наступного року ми повернемося до питання виділення Мінагрополітики" , - повідомив Шмигаль.

Відповідаючи на питання про те, що в ЗМІ писали про плани замінити міністра охорони здоров'я Максима Степанова на його нинішнього заступника Віктора Ляшко, і наскільки вони реальні, глава Кабміну уточнив, що будь-який міністр, включно з прем'єром, повинен розуміти, що рано чи пізно йому доведеться залишити свою посаду.

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"Зараз у розпалі боротьба з коронавірусом. Під час бою міняти людину некоректно, як і створювати інформаційний тиск на неї з приводу можливої ​​відставки. Я з повагою ставлюся до своєї команди, тому коментувати чутки про кадрові ротації не хочу і не буду", - заявив Прем'єр.

Відповідаючи на запитання з приводу кандидатів на посаду міністра енергетики, Шмигаль уточнив, що Кабмін подаватиме в Раду кандидатуру міністра енергетики.

"Шорт-листа кандидатів у нас поки що немає. Є лонг-лист, в якому присутні всі заступники, і у кожного з них зберігаються шанси обійняти посаду міністра. Звичайно, будемо дивитися і на інших кандидатів. Але їхнє коло досить вузьке. Це мають бути дійсно висококласні спеціалісти, здатні вести правильну політику в енергосекторі. До Нового року певні кроки в цьому напрямку будуть зроблені", - інформував він.

Автор: 

Кабмін (14065) Мінагрополітики (1543) Мінекономрозвитку (2343) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (266) Шмигаль Денис (4547)


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03.12.2020 09:06 Відповісти
Імітація кипучої діяльності.(ІКД)
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03.12.2020 09:10 Відповісти
Я и так счастливый был, а теперь в два раза счастливей стану! Потому что у меня два министерства будет.

Минагрополитики и Минэкономики разделят уже в следующем году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 607
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03.12.2020 09:13 Відповісти
оптимизация)) перетасовка кадров,увеличение персонала для своих нужных людей))
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03.12.2020 09:29 Відповісти
Минэкономики объединили с Минагрополитики для эффективного проведения земельной реформы

30 августа, 2019 14:16http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=7e9b2cd1-ea78-436c-8e12-195dbdd10ae0&title=TimofiiMilovanovRozpovivProMetuTaPerspektiviObdnanniaDvokhMinisterstv
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03.12.2020 09:32 Відповісти
Ідіоти-маланці навмисно створююсь хаос в промислоті.щоб можна було розкрадати все що можна.
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03.12.2020 09:35 Відповісти
Ги-ги ! Цікава арифметика .Замість двох об'єднаних,вийде ТРИ роз'єднаних...
"Об'єднання має на меті прискорення реалізації ключових реформ, таких як: приватизація державних підприємств, запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, детінізація аграрних ринків та земельних відносин, лібералізація трудових відносин - збільшення кількості легальних робочих місць, розширення доступу до міжнародних ринків, перезавантаження системи професійного навчання, модернізація підходів до наукових досліджень і впровадження інновацій в аграрному секторі"
Як співали...https://www.5.ua/ekonomika/chy-vypravdalo-sebe-obiednannia-mert-i-minahropolityky-poiasnennia-zamministra-200281.html ЧИ ВИПРАВДАЛО СЕБЕ ОБ'ЄДНАННЯ МЕРТ І МІНАГРОПОЛІТИКИ - ПОЯСНЕННЯ ЗАММІНІСТРА
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03.12.2020 10:12 Відповісти
Зачем ? Какому то зелебобику погонов захотелось.Министерство не нужно ,достаточно департамента в составе Минэкономики.Вот уже год нет министерства и что то изменилось? Ничего....Зачем плодить бюрократию
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03.12.2020 11:52 Відповісти
Зелені самі собі дали право на помилку. І піаряться двічі - коли роблять щось новеньке, що потім виявляється помилкою, і коли виправляють цю помилку. В обох випадках - ''реформатори''.
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03.12.2020 18:34 Відповісти
 
 