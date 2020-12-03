Мінагрополітики і Мінекономіки розділять вже наступного року, - Шмигаль

Кабінет Міністрів на початку наступного року повернеться до питання виведення Мінагрополітики з Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"... З перших днів була стратегія розділити міністерство на Мінекономіки і Мінагрополітики. В Україні потужний аграрний сектор, що вимагає окремої уваги ... Стратегія залишається в силі. Поки від Мінекономіки відокремили Міністерство стратегічної промисловості. На початку наступного року ми повернемося до питання виділення Мінагрополітики" , - повідомив Шмигаль.

Відповідаючи на питання про те, що в ЗМІ писали про плани замінити міністра охорони здоров'я Максима Степанова на його нинішнього заступника Віктора Ляшко, і наскільки вони реальні, глава Кабміну уточнив, що будь-який міністр, включно з прем'єром, повинен розуміти, що рано чи пізно йому доведеться залишити свою посаду.

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"Зараз у розпалі боротьба з коронавірусом. Під час бою міняти людину некоректно, як і створювати інформаційний тиск на неї з приводу можливої ​​відставки. Я з повагою ставлюся до своєї команди, тому коментувати чутки про кадрові ротації не хочу і не буду", - заявив Прем'єр.

Відповідаючи на запитання з приводу кандидатів на посаду міністра енергетики, Шмигаль уточнив, що Кабмін подаватиме в Раду кандидатуру міністра енергетики.

"Шорт-листа кандидатів у нас поки що немає. Є лонг-лист, в якому присутні всі заступники, і у кожного з них зберігаються шанси обійняти посаду міністра. Звичайно, будемо дивитися і на інших кандидатів. Але їхнє коло досить вузьке. Це мають бути дійсно висококласні спеціалісти, здатні вести правильну політику в енергосекторі. До Нового року певні кроки в цьому напрямку будуть зроблені", - інформував він.