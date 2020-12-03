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Новости
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Минагрополитики и Минэкономики разделят уже в следующем году, - Шмыгаль

Минагрополитики и Минэкономики разделят уже в следующем году, - Шмыгаль

Кабинет Министров в начале следующего года вернётся к вопросу выведения Минагрополитики из Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом рассказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"... С первых дней была стратегия разделить министерство на Минэкономики и Минагрополитики. В Украине мощный аграрный сектор, требующий отдельного внимания… Стратегия остается в силе. Пока от Минэкономики отделили Министерство стратегической промышленности. В начале следующего года мы вернемся к вопросу выделения Минагрополитики", - сообщил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль об отставке Степанова: "Во время боя менять человека некорректно"

Отвечая на вопрос о том, что в СМИ писали о планах заменить министра здравоохранения Максима Степанова на его нынешнего заместителя Виктора Ляшко, и насколько они реальны, глава Кабмина уточнил, что любой министр, включая премьера, должен понимать, что рано или поздно ему придется оставить свою должность.

"Сейчас в разгаре борьба с коронавирусом. Во время боя менять человека некорректно, как и создавать информационное давление на него по поводу возможной отставки. Я с уважением отношусь к своей команде, поэтому комментировать слухи о кадровых ротациях не хочу и не буду", - заявил Премьер.

Отвечая на вопрос по поводу кандидатов на пост министра энергетики, Шмыгаль уточнил, что Кабмин будет подавать в Раду кандидатуру министра енергетики.

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"Шорт-листа кандидатов у нас пока нет. Есть лонг-лист, в котором присутствуют все действующие замы, и у каждого из них сохраняются шансы занять должность министра. Конечно, будем смотреть и на кандидатов со стороны. Но их круг довольно узок. Это должны быть действительно высококлассные специалисты, способные вести правильную политику в энергосекторе. До Нового года определенные шаги в этом направлении будут сделаны", - информировал он.

Автор: 

Кабмин (14025) Минагрополитики (412) Минэкономразвития (652) Министерство развития экономики (77) Шмыгаль Денис (2669)


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03.12.2020 09:06 Ответить
Імітація кипучої діяльності.(ІКД)
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03.12.2020 09:10 Ответить
Я и так счастливый был, а теперь в два раза счастливей стану! Потому что у меня два министерства будет.

Минагрополитики и Минэкономики разделят уже в следующем году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 607
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03.12.2020 09:13 Ответить
оптимизация)) перетасовка кадров,увеличение персонала для своих нужных людей))
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03.12.2020 09:29 Ответить
Минэкономики объединили с Минагрополитики для эффективного проведения земельной реформы

30 августа, 2019 14:16http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=7e9b2cd1-ea78-436c-8e12-195dbdd10ae0&title=TimofiiMilovanovRozpovivProMetuTaPerspektiviObdnanniaDvokhMinisterstv
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03.12.2020 09:32 Ответить
Ідіоти-маланці навмисно створююсь хаос в промислоті.щоб можна було розкрадати все що можна.
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03.12.2020 09:35 Ответить
Ги-ги ! Цікава арифметика .Замість двох об'єднаних,вийде ТРИ роз'єднаних...
"Об'єднання має на меті прискорення реалізації ключових реформ, таких як: приватизація державних підприємств, запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, детінізація аграрних ринків та земельних відносин, лібералізація трудових відносин - збільшення кількості легальних робочих місць, розширення доступу до міжнародних ринків, перезавантаження системи професійного навчання, модернізація підходів до наукових досліджень і впровадження інновацій в аграрному секторі"
Як співали...https://www.5.ua/ekonomika/chy-vypravdalo-sebe-obiednannia-mert-i-minahropolityky-poiasnennia-zamministra-200281.html ЧИ ВИПРАВДАЛО СЕБЕ ОБ'ЄДНАННЯ МЕРТ І МІНАГРОПОЛІТИКИ - ПОЯСНЕННЯ ЗАММІНІСТРА
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03.12.2020 10:12 Ответить
Зачем ? Какому то зелебобику погонов захотелось.Министерство не нужно ,достаточно департамента в составе Минэкономики.Вот уже год нет министерства и что то изменилось? Ничего....Зачем плодить бюрократию
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03.12.2020 11:52 Ответить
Зелені самі собі дали право на помилку. І піаряться двічі - коли роблять щось новеньке, що потім виявляється помилкою, і коли виправляють цю помилку. В обох випадках - ''реформатори''.
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03.12.2020 18:34 Ответить
 
 