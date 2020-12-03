Минагрополитики и Минэкономики разделят уже в следующем году, - Шмыгаль

Кабинет Министров в начале следующего года вернётся к вопросу выведения Минагрополитики из Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом рассказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"... С первых дней была стратегия разделить министерство на Минэкономики и Минагрополитики. В Украине мощный аграрный сектор, требующий отдельного внимания… Стратегия остается в силе. Пока от Минэкономики отделили Министерство стратегической промышленности. В начале следующего года мы вернемся к вопросу выделения Минагрополитики", - сообщил Шмыгаль.

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Отвечая на вопрос о том, что в СМИ писали о планах заменить министра здравоохранения Максима Степанова на его нынешнего заместителя Виктора Ляшко, и насколько они реальны, глава Кабмина уточнил, что любой министр, включая премьера, должен понимать, что рано или поздно ему придется оставить свою должность.

"Сейчас в разгаре борьба с коронавирусом. Во время боя менять человека некорректно, как и создавать информационное давление на него по поводу возможной отставки. Я с уважением отношусь к своей команде, поэтому комментировать слухи о кадровых ротациях не хочу и не буду", - заявил Премьер.

Отвечая на вопрос по поводу кандидатов на пост министра энергетики, Шмыгаль уточнил, что Кабмин будет подавать в Раду кандидатуру министра енергетики.

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"Шорт-листа кандидатов у нас пока нет. Есть лонг-лист, в котором присутствуют все действующие замы, и у каждого из них сохраняются шансы занять должность министра. Конечно, будем смотреть и на кандидатов со стороны. Но их круг довольно узок. Это должны быть действительно высококлассные специалисты, способные вести правильную политику в энергосекторе. До Нового года определенные шаги в этом направлении будут сделаны", - информировал он.