Розкрадання лісу на понад 6 млн грн викрили на Рівненщині, - СБУ

Служба безпеки України блокувала на Рівненщині масштабний механізм розкрадання лісових ресурсів керівництвом одного з держлісгоспів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що схему організували чиновники державного лісогосподарського підприємства. За їхньою вказівкою проводилася незаконна вирубка дерев під виглядом санітарних робіт на території лісгоспу. Отримані кошти зловмисники легалізували через фіктивні комерційні структури.

У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели понад 15 обшуків та інші заходи в Києві та Рівненській області. Слідчі дії проходили в центральному апараті Держлісагентства, лісгоспі, за місцем проживання та в автомобілях фігурантів. Вилучено банківські картки, комп'ютерну техніку, чорнові записи та документацію, що підтверджують протиправну діяльність.

За попередніми оцінками, через дії зловмисників державі завдано збитків на понад 6 млн гривень.

Триває досудове слідство у ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про повідомленні про підозру фігурантам, встановлюються інші особи, причетні до угоди.

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