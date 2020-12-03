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Новини ДТП
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Три людини загинули внаслідок ДТП на Львівщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Три людини загинули внаслідок ДТП на трасі Львів-Луцьк біля с. Сабанівка Радехівського району Львівської області приблизно о 6:00 ранку в четвер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Ауді", 50-річний місцевий мешканець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом "Мерседес Спринтер", яким керував житель Рівненської області віком 35 років. Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці події. Водій мікроавтобуса та його 56-річна пасажирка, також мешканка Рівненщини, зазнали тілесних ушкоджень, від яких померли в лікарні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Три людини загинули внаслідок ДТП на Львівщині, - поліція 01

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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Три людини загинули внаслідок ДТП на Львівщині, - поліція 02
Фото: сайт Нацполіції

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ДТП (4465) Нацполіція (15132) смерть (6740) Львівська область (2418)


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нема слів (((
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03.12.2020 10:36 Відповісти
Це точно...
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03.12.2020 10:51 Відповісти
Дивися і карантин ніхто не вводить. Мене дивують ті примати, до яких сідаєш в машину, а він каже надягайте маски при тому, що сам не пристібнутий, палить і добре що зранку пару чарчин не перехилив. А корону вони бояться..... Ідіоти вони такі.
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03.12.2020 10:43 Відповісти
авто назовсім забирати у пяниць і безпредєльщиків. без штрафів
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03.12.2020 10:55 Відповісти
С вероятностью два к одному - судья, мент, чиновник или прокурор.
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03.12.2020 11:28 Відповісти
Зачем глупой обезьяне Aуди ...
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03.12.2020 18:47 Відповісти
 
 