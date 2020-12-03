Три людини загинули внаслідок ДТП на Львівщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Три людини загинули внаслідок ДТП на трасі Львів-Луцьк біля с. Сабанівка Радехівського району Львівської області приблизно о 6:00 ранку в четвер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Ауді", 50-річний місцевий мешканець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом "Мерседес Спринтер", яким керував житель Рівненської області віком 35 років. Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці події. Водій мікроавтобуса та його 56-річна пасажирка, також мешканка Рівненщини, зазнали тілесних ушкоджень, від яких померли в лікарні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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Фото: сайт Нацполіції