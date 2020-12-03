Крищенко про вплив карантину на злочинність у Києві: Без наслідків
У Києві через карантинні обмеження не зафіксовано зростання злочинності. Навпаки, практично по всіх категоріях криміногенна ситуація в столиці поліпшилася.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава поліції Києва Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, поліція оцінює рівень злочинності на основі чітких маркерів певних видів кримінальних і адміністративних порушень.
"Отже, ми не бачимо такого, щоб це все вплинуло на напругу в суспільстві. Можливо, все це напруга викидається в соцмережі і YouTube, але це не випливає в якісь конфлікти та драми", - сказав Крищенко.
Він додав, що також не зафіксовано зростання домашнього насильства. В цілому в Києві стало менше злочинності майже по всім категоріям: грабежів, розбійних нападів, незаконних заволодінь автотранспортом.
"Такі злочини, як тяжкі тілесні ушкодження та умисні вбивства зросли в кількісному вимірі на 2-3 випадку в порівнянні з минулим роком. Але це теж "плаваюча" статистика, вона не відображає якихось агресивних настроїв суспільства", - додав глава столичної поліції.
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Правильно. Бандюки на карантине. На работу не доберёшься.