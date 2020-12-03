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Новости Коронавирус и карантин
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Крищенко о влиянии карантина на преступность в Киеве: Без последствий

Крищенко о влиянии карантина на преступность в Киеве: Без последствий

В Киеве из-за карантинных ограничений не зафиксирован рост преступности. Наоборот, практически по всем категориям криминогенная ситуация в столице улучшилась.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, полиция оценивает уровень преступности исходя из четких маркеров определенных видов уголовных и административных нарушений.

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"Итак, мы не видим такого, чтобы это все повлияло на напряжение в обществе. Возможно, все это напряжение выбрасывается в соцсети и YouTube, но это не вытекает в какие-то конфликты и драмы", - сказал Крищенко.

Он добавил, что также не зафиксирован рост домашнего насилия. В целом в Киеве стало меньше преступности почти по всем категориям: грабежей, разбойных нападений, незаконных завладений автотранспортом.

"Такие преступления, как тяжкие телесные повреждения и умышленные убийства возросли в количественном измерении на 2-3 случая в сравнении с прошлым годом. Но это тоже "плавающая" статистика, она не отражает каких-либо агрессивных настроений общества", - добавил глава столичной полиции.

Автор: 

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Наоборот, практически по всем категориям криминогенная ситуация в столице улучшилась.

Правильно. Бандюки на карантине. На работу не доберёшься.
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03.12.2020 12:45 Ответить
Корона на злочинність без последствій.... Стабільно і тяжко працює без проблем.
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03.12.2020 12:46 Ответить
 
 