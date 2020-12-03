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Рада провалила законопроєкт про якість шкільних підручників

Рада провалила законопроєкт про якість шкільних підручників

Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт №3900 про внесення змін до закону "Про освіту" щодо забезпечення якості навчальної літератури.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", за це рішення проголосували 226 народних депутатів.

Водночас за ухвалення документа за основу проголосував лише 161 народний депутат.

"Необхідність ухвалення законопроєкту обґрунтовується вкрай низькою якістю навчальної літератури, яка іноді містить дискримінаційні вислови та зображення, фактичні помилки, які викликають суспільний резонанс", - аргументував необхідність ухвалення закону голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроєкт розроблений з метою встановлення чітких вимог до якості навчальної літератури, насамперед тієї, що використовується у закладах повної загальної середньої освіти, та механізму перевірки дотримання цих вимог.

Законопроєктом пропонувалося запровадження визначення навчальної літератури та критеріїв, яким вона має відповідати; удосконалення розподілу повноважень щодо наукового та методичного забезпечення освіти; визначення підходів до забезпечення якості навчальної літератури шляхом її експертизи.

Також читайте: Посилення відповідальності за підробку документів: Рада прийняла за основу проєкт закону

Також пропонувалося поширити вимоги дотримання норм академічної доброчесності на авторів навчальної літератури; встановити перелік принципів, яким має відповідати навчальна література; визначити обов’язковість експертизи навчальної літератури, що виготовляється за кошти державного бюджету, на предмет відповідності вимогам законодавства.

Автор: 

ВР (14942) законопроєкт (3583) підручники (93) школа (2204)


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Топ коментарі
+3
Ждем в учебниках "братский русский нарот"?
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03.12.2020 12:49
+3
73% вообще не нужны учебники, когда есть прикольные видосики с бубачкой. Собственно поэтому и провален закон, поскольку на него ограниченный спрос среди плебса.
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03.12.2020 12:57
+2
Підручники писали нездари.
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03.12.2020 12:51
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Ждем в учебниках "братский русский нарот"?
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03.12.2020 12:49 Відповісти
Рада провалила законопроєкт про якість шкільних підручників - Цензор.НЕТ 1714
Рада провалила законопроєкт про якість шкільних підручників - Цензор.НЕТ 4342

Рада провалила законопроєкт про якість шкільних підручників - Цензор.НЕТ 6356
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03.12.2020 16:46 Відповісти
Охренеть.... он там давно уже сидит.....
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03.12.2020 17:50 Відповісти
Підручники писали нездари.
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03.12.2020 12:51 Відповісти
Надо учредить спецкомиссию из компетентных и независимых экспертов для рассмотрения рукописей всех учебников перед их подготовкой к изданию.
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03.12.2020 12:53 Відповісти
"А судді хто?...". В "проклятій Російській імперії", коли створювалися нові армійські Статути, надрукували пробний тираж проектів, і розіслали по військах, для вивчення. А потім офіцери, ознайомившись з ними, мали право внести пропозиції про зміни чи доповнення. Через визначений період комісія вивчила всі пропозиції та підготувала вже уточнені Статути для введення в дію...
Нам так морочиться не треба... У кожного вчителя (про школу нема й мови) в наявності ПК, що підключений в Інтернет. Викладається електронна версія підручника, вчителі з ним ознайомлюються і всловлюють свою думку. Оце буде реальна, об"єктивна оцінка!... Бо її дадуть ті, кому по цих підручниках дітей вчить і ним користуваться...
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03.12.2020 13:33 Відповісти
Які версії і думки хотілибисьте почути, наприклад, про теорему Піфагора, анатомію людини, хімічний елемент Хлор...
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03.12.2020 14:39 Відповісти
А ти дітей маєш? Ти з ними сидів, коли-небудь, над підручником географії, де все вивчається "загалом" - спочатку чисто "глобус", потім - кліматичні зони, за ними -політична карта світу?! Потім - економіка світу? Після чого у дитини голова забита купою інформації, а вона у голові не може зв"язать усі складові докупи, щоб зрозуміть, яке місце на карті світу(економічне, політичне, географічне) займає та чи інша країна? Пояснював своїй дитині, "якого беня?!..." ми говоримо "кисень", "водень", і який стосунок до них мають поняття "оксиген", "гідроген", написані в підручнику телепнем, що ні дня не викладав у школі, а отримав науковий ступінь за переписування радянського підручника по хімії для загальноосвітньої школи, мовою університету Болоньї чи Оксфорду?... Про біологію я вже мовчу - там викладений такий жах, що, крім матюків, нічого сказать не можна...
(Ти, перед тим, як пробувать "підкусить", сам-би спробував ті підручники прочитать, "розумако"...).
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03.12.2020 14:54 Відповісти
дык там наверное - есть ... и есть конкретные фамилии, кто эту муйню писал, кто рецензировал, кто утверждал. и они все - наверняка - успешно работают до сих пор (и будут продолжать "работать"). и получают охренительное бабло, потому что - тираж, наверняка, миллионный и под эгидой минобразования.
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03.12.2020 14:18 Відповісти
73% вообще не нужны учебники, когда есть прикольные видосики с бубачкой. Собственно поэтому и провален закон, поскольку на него ограниченный спрос среди плебса.
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03.12.2020 12:57 Відповісти
Учебник - этим всё сказано!
Не должен он быть политическим инструментом.
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03.12.2020 13:12 Відповісти
Сложность может быть только в написании учебника по истории, и то, давно пора написать и утвердить. А что может может быть не так в остальных учебниках? Что изменилось в ботанике, математике, физике, химии?
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03.12.2020 13:17 Відповісти
"Чья-б корова мычала...", "Джетро"... Бо тобі дать волю, то ти, крім історії, ще й географію перепишеш, як перекрутив історію релігій і політичну географію Нагірного Карабаху...
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03.12.2020 13:25 Відповісти
Мой коммент как раз в том и состоит, что ничего особо в учебниках менять и переписывать не нужно. Читай внимательно. А перекручивать историю или географию не в моих силах и желаниях. Не совпадает с твоим видением? Так учись видеть события не только со своей колокольни.
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03.12.2020 13:38 Відповісти
Так в тому тй й справа, що "моє "відєніє" співпадає з міжнародним правом і думкою більшості форумчан, а твоє - ні... От я і написав, що таких, як ти не можна допускать до оцінки якості підручників...
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03.12.2020 14:07 Відповісти
Примерно половина Америки за Байдена, а половина за Трампа, но это не означает, что половина Америки, кто за Трампа - дураки.
Мнение "большинства" форумчан - это "сильный" аргумент. Где сейчас мнение большевиков? Там может оказаться и твоё мнение, большевик. Куда меня допускать и допускают, у тебя спрашивать не будут.
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03.12.2020 14:39 Відповісти
Так мене і не питають... Тебе просто, НЕ ПУСКАЮТЬ...
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03.12.2020 14:55 Відповісти
Куди мене не пускають? Пусті фантазії від нестримного бажання принизити.
Ты в интернете оставляешь
так много времени и сил...
Ты всё себя там прославляешь,
А лучше б мусор выносил.
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03.12.2020 15:27 Відповісти
Так я ж цим і займаюся тут!... Сміття вичищаю... Тебе, наприклад...
Мені уваги вистачає - на мене підписано з півсотні "не останніх людей" на форумі, а у тебе "0". Он, вже який час пропонують свою "тему" завести... А з тебе - сміються...
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03.12.2020 15:35 Відповісти
Твій анекдот про Пушкіна (як і інші) нікому не сподобався. Бо це не вичищання сміття, а його створення. Годі вже хвастощів.
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03.12.2020 15:54 Відповісти
Знаєш, як таких, як ти, при Союзі, називали? "Мєлкий пакостник"... Серйозно зашкодить ні сміливості нема, ні сили, а от напхать сірники у замкову щілину, намазать "глазок" не дверях, фарбою, чи лайном дверну ручку - це "їхнє"...
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03.12.2020 16:25 Відповісти
Психологи говорят, что у одних есть потребность искать объект для изливания любви, а других - для изливания ненависти. Ты последним не сильно увлекайся-то: я тебе не пакостил.
Что у тебя за проблемы с созданием темы? Ничего сложного, вот я как-то создал тему https://censor.net/ru/forum/3145152/tyagomotina_s_sensornoyi_knopkoyi Традиционно откликов на темы форумчан не бывает много по разным причинам.
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03.12.2020 17:30 Відповісти
ОЦЕ - "тема"? Чудо в пір"ї", у людей, в темах, по дві сотні сторінок буває... А ти "двічі перднув" і вважаєш ОЦЕ "темою"? Не сміши людей...
А на твоє "дрібне підсирання" можна реагувать лише сміхом... Таки ти про себе "високої думки" - на "ненависть" ще "заслужить" треба... А враховуючи моє "загартування" - ще й сильно "потрудиться"... Ти на подібне, не здатен - "кишка тонка"... Так що не тіш себе ілюзіями...
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03.12.2020 18:23 Відповісти
Ну, подивимося на важливість твоєї теми, якщо вона взагалі з'явиться, і на кількість сторінок. Якщо будеш розраховувати на ниці інстинкти від широких народних мас у кількості лайків, успіх тобі гарантовано. Не дякуй за пораду.
"КишкА тонкА" - це твое кацапське нутро віщає, бо українці так не кажуть.
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03.12.2020 18:52 Відповісти
"Дурний ти, як сало без хліба...". По тій темі, що мене просять відкрить, я в іншій, на прохання учасників, писав разів з 30-40... І саме з-за мого авторитету в даному питанні мені і пропонують відкрить цю тему...
І хто тобі сказав, що російський крилатий вислів свідчить про мою "кацапську натуру"? Це "ідіома", а "ідіоматичні вислови", згідно з правилами лінгвістики, перекладу не підлягають... І тут ти "обісрався"...
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03.12.2020 19:04 Відповісти
Зізнайся собі, що комент ти написав ради задоволення від оцього: "І тут ти "обісрався". Я тобі вже давав пораду не захоплюватися ницими інстинктами. І кому потрібний переклад? Нікому. І так зрозумілі твої манери.
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03.12.2020 19:40 Відповісти
Яке ж ти дріб"язкове...
"Ідіома (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. ἴδιος - власний, властивий; ιδιόμα - особливість, своєрідність) - стійкий неподільний зворот мови, що передає єдине поняття, зміст якого не визначається змістом його складових елементів, наприклад: байдики бити, на руку ковінька, впадати в око.

Це сталий вираз властивий тільки конкретній мові і культурі. При дослівному перекладі подібного виразу, сенс спотворюється або повністю втрачається, тому перекладу не підлягає...".
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03.12.2020 19:46 Відповісти
Знайомий стиль від зарозумілих, стикався з такими. Тобі, звичайно, не треба пояснювати, що значить "зарозумілий". Набридло.
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03.12.2020 19:59 Відповісти
Поцілуй мене в афедрон... "З розбігу...".
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03.12.2020 20:16 Відповісти
Очередной раз доказали-зелени плевать на обучение и ваших детей
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03.12.2020 13:26 Відповісти
Приходжилось как-то редактировать учебную програмку для выша, там в слове "учебная" оказалось пропущенной буква "ч". Вот так у нас происходит и *********.
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03.12.2020 13:36 Відповісти
Что бы в учебниках всякую херню не писали - обязательно закон принимать??? КРЕТИНЫ!!! Там куча фамилий на последней странице, всякие редакторы и пр. Уволить нахрен - вот и весь закон.
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03.12.2020 13:40 Відповісти
И НИКОГДА НЕ ДОПУСКАТЬ при их жизни к подобным работам. Ибо ущерб от таких работников НЕВОСПОЛНИМ!!!!!!
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03.12.2020 14:19 Відповісти
Хватит манипуляциями заниматься. Правильно сделали, что его провалили. Знаем, какое там второе дно этого закона. Потому и провалили. Молодцы!!!!!
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03.12.2020 13:58 Відповісти
Журналісти! Ви перестанете перекручувати з ніг на голову про законопрект!? Це ганебний проект, як і більшість, про фейкову дискримінацію! Тому він не пройшов, адже виступає проти сімейного законодавства, яке описано в Конституції, і пропагує гомо-збочення, та ще й пропихується в школи навчання теорії збоченого життя! Ви при здоровому глузді? Зараз в школи що попало пропихується силою, що стидно нам батькам читати, не те, що не знаючим дітям, - показувати, що чорне є білим! Нашій державі і без Сороських старечих збочених поглядів жилося краще. А ви за його кошти пропагуєте всетолерантність.
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03.12.2020 14:08 Відповісти
Школьные учебники должны хорошо куриться с канабисом..
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03.12.2020 17:41 Відповісти
 
 