Рада провалила законопроєкт про якість шкільних підручників
Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт №3900 про внесення змін до закону "Про освіту" щодо забезпечення якості навчальної літератури.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", за це рішення проголосували 226 народних депутатів.
Водночас за ухвалення документа за основу проголосував лише 161 народний депутат.
"Необхідність ухвалення законопроєкту обґрунтовується вкрай низькою якістю навчальної літератури, яка іноді містить дискримінаційні вислови та зображення, фактичні помилки, які викликають суспільний резонанс", - аргументував необхідність ухвалення закону голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
Як зазначається в пояснювальній записці, законопроєкт розроблений з метою встановлення чітких вимог до якості навчальної літератури, насамперед тієї, що використовується у закладах повної загальної середньої освіти, та механізму перевірки дотримання цих вимог.
Законопроєктом пропонувалося запровадження визначення навчальної літератури та критеріїв, яким вона має відповідати; удосконалення розподілу повноважень щодо наукового та методичного забезпечення освіти; визначення підходів до забезпечення якості навчальної літератури шляхом її експертизи.
Також пропонувалося поширити вимоги дотримання норм академічної доброчесності на авторів навчальної літератури; встановити перелік принципів, яким має відповідати навчальна література; визначити обов’язковість експертизи навчальної літератури, що виготовляється за кошти державного бюджету, на предмет відповідності вимогам законодавства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нам так морочиться не треба... У кожного вчителя (про школу нема й мови) в наявності ПК, що підключений в Інтернет. Викладається електронна версія підручника, вчителі з ним ознайомлюються і всловлюють свою думку. Оце буде реальна, об"єктивна оцінка!... Бо її дадуть ті, кому по цих підручниках дітей вчить і ним користуваться...
(Ти, перед тим, як пробувать "підкусить", сам-би спробував ті підручники прочитать, "розумако"...).
эту муйнюписал, кто рецензировал, кто утверждал. и они все - наверняка - успешно работают до сих пор (и будут продолжать "работать"). и получают охренительное бабло, потому что - тираж, наверняка, миллионный и под эгидой минобразования.
Не должен он быть политическим инструментом.
Мнение "большинства" форумчан - это "сильный" аргумент. Где сейчас мнение большевиков? Там может оказаться и твоё мнение, большевик. Куда меня допускать и допускают, у тебя спрашивать не будут.
Ты в интернете оставляешь
так много времени и сил...
Ты всё себя там прославляешь,
А лучше б мусор выносил.
Мені уваги вистачає - на мене підписано з півсотні "не останніх людей" на форумі, а у тебе "0". Он, вже який час пропонують свою "тему" завести... А з тебе - сміються...
Что у тебя за проблемы с созданием темы? Ничего сложного, вот я как-то создал тему https://censor.net/ru/forum/3145152/tyagomotina_s_sensornoyi_knopkoyi Традиционно откликов на темы форумчан не бывает много по разным причинам.
А на твоє "дрібне підсирання" можна реагувать лише сміхом... Таки ти про себе "високої думки" - на "ненависть" ще "заслужить" треба... А враховуючи моє "загартування" - ще й сильно "потрудиться"... Ти на подібне, не здатен - "кишка тонка"... Так що не тіш себе ілюзіями...
"КишкА тонкА" - це твое кацапське нутро віщає, бо українці так не кажуть.
І хто тобі сказав, що російський крилатий вислів свідчить про мою "кацапську натуру"? Це "ідіома", а "ідіоматичні вислови", згідно з правилами лінгвістики, перекладу не підлягають... І тут ти "обісрався"...
"Ідіома (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. ἴδιος - власний, властивий; ιδιόμα - особливість, своєрідність) - стійкий неподільний зворот мови, що передає єдине поняття, зміст якого не визначається змістом його складових елементів, наприклад: байдики бити, на руку ковінька, впадати в око.
Це сталий вираз властивий тільки конкретній мові і культурі. При дослівному перекладі подібного виразу, сенс спотворюється або повністю втрачається, тому перекладу не підлягає...".