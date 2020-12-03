Рада провалила законопроєкт про якість шкільних підручників

Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт №3900 про внесення змін до закону "Про освіту" щодо забезпечення якості навчальної літератури.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", за це рішення проголосували 226 народних депутатів.

Водночас за ухвалення документа за основу проголосував лише 161 народний депутат.

"Необхідність ухвалення законопроєкту обґрунтовується вкрай низькою якістю навчальної літератури, яка іноді містить дискримінаційні вислови та зображення, фактичні помилки, які викликають суспільний резонанс", - аргументував необхідність ухвалення закону голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроєкт розроблений з метою встановлення чітких вимог до якості навчальної літератури, насамперед тієї, що використовується у закладах повної загальної середньої освіти, та механізму перевірки дотримання цих вимог.

Законопроєктом пропонувалося запровадження визначення навчальної літератури та критеріїв, яким вона має відповідати; удосконалення розподілу повноважень щодо наукового та методичного забезпечення освіти; визначення підходів до забезпечення якості навчальної літератури шляхом її експертизи.

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Також пропонувалося поширити вимоги дотримання норм академічної доброчесності на авторів навчальної літератури; встановити перелік принципів, яким має відповідати навчальна література; визначити обов’язковість експертизи навчальної літератури, що виготовляється за кошти державного бюджету, на предмет відповідності вимогам законодавства.