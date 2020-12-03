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Рада провалила законопроект о качестве школьных учебников

Рада провалила законопроект о качестве школьных учебников

Верховная Рада отправила на доработку законопроект №3900 о внесении изменений в закон "Об образовании" относительно обеспечения качества учебной литературы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", за это решение проголосовали 226 народных депутатов.

В то же время за принятие документа за основу проголосовал всего 161 народный депутат.

"Необходимость принятия законопроекта обосновывается крайне низким качеством учебной литературы, которая порой содержит дискриминационные высказывания и изображения, фактические ошибки, которые вызывают общественный резонанс", - аргументировал необходимость принятия закона председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан с целью установления четких требований к качеству учебной литературы, прежде всего той, которая используется в учреждениях полного общего среднего образования, и механизма проверки соблюдения этих требований.

Законопроектом предлагалось введение определения учебной литературы и критериев, которым она должна соответствовать; усовершенствование распределения полномочий по научному и методическому обеспечению образования; определение подходов к обеспечению качества учебной литературы путем ее экспертизы.

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Также предлагалось распространить требования соблюдения норм академической добропорядочности на авторов учебной литературы; установить перечень принципов, которым должна соответствовать учебная литература; определить обязательность экспертизы учебной литературы, которая изготавливается за счет государственного бюджета, на предмет соответствия требованиям законодательства.

ВР (29228) законопроект (3219) учебники (241) школа (3012)


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Топ комментарии
+3
Ждем в учебниках "братский русский нарот"?
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03.12.2020 12:49
+3
73% вообще не нужны учебники, когда есть прикольные видосики с бубачкой. Собственно поэтому и провален закон, поскольку на него ограниченный спрос среди плебса.
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03.12.2020 12:57
+2
Підручники писали нездари.
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03.12.2020 12:51
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Правила форума Совет форумчан
Ждем в учебниках "братский русский нарот"?
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03.12.2020 12:49 Ответить
Рада провалила законопроєкт про якість шкільних підручників - Цензор.НЕТ 1714
Рада провалила законопроєкт про якість шкільних підручників - Цензор.НЕТ 4342

Рада провалила законопроєкт про якість шкільних підручників - Цензор.НЕТ 6356
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03.12.2020 16:46 Ответить
Охренеть.... он там давно уже сидит.....
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03.12.2020 17:50 Ответить
Підручники писали нездари.
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03.12.2020 12:51 Ответить
Надо учредить спецкомиссию из компетентных и независимых экспертов для рассмотрения рукописей всех учебников перед их подготовкой к изданию.
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03.12.2020 12:53 Ответить
"А судді хто?...". В "проклятій Російській імперії", коли створювалися нові армійські Статути, надрукували пробний тираж проектів, і розіслали по військах, для вивчення. А потім офіцери, ознайомившись з ними, мали право внести пропозиції про зміни чи доповнення. Через визначений період комісія вивчила всі пропозиції та підготувала вже уточнені Статути для введення в дію...
Нам так морочиться не треба... У кожного вчителя (про школу нема й мови) в наявності ПК, що підключений в Інтернет. Викладається електронна версія підручника, вчителі з ним ознайомлюються і всловлюють свою думку. Оце буде реальна, об"єктивна оцінка!... Бо її дадуть ті, кому по цих підручниках дітей вчить і ним користуваться...
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03.12.2020 13:33 Ответить
Які версії і думки хотілибисьте почути, наприклад, про теорему Піфагора, анатомію людини, хімічний елемент Хлор...
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03.12.2020 14:39 Ответить
А ти дітей маєш? Ти з ними сидів, коли-небудь, над підручником географії, де все вивчається "загалом" - спочатку чисто "глобус", потім - кліматичні зони, за ними -політична карта світу?! Потім - економіка світу? Після чого у дитини голова забита купою інформації, а вона у голові не може зв"язать усі складові докупи, щоб зрозуміть, яке місце на карті світу(економічне, політичне, географічне) займає та чи інша країна? Пояснював своїй дитині, "якого беня?!..." ми говоримо "кисень", "водень", і який стосунок до них мають поняття "оксиген", "гідроген", написані в підручнику телепнем, що ні дня не викладав у школі, а отримав науковий ступінь за переписування радянського підручника по хімії для загальноосвітньої школи, мовою університету Болоньї чи Оксфорду?... Про біологію я вже мовчу - там викладений такий жах, що, крім матюків, нічого сказать не можна...
(Ти, перед тим, як пробувать "підкусить", сам-би спробував ті підручники прочитать, "розумако"...).
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03.12.2020 14:54 Ответить
дык там наверное - есть ... и есть конкретные фамилии, кто эту муйню писал, кто рецензировал, кто утверждал. и они все - наверняка - успешно работают до сих пор (и будут продолжать "работать"). и получают охренительное бабло, потому что - тираж, наверняка, миллионный и под эгидой минобразования.
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03.12.2020 14:18 Ответить
73% вообще не нужны учебники, когда есть прикольные видосики с бубачкой. Собственно поэтому и провален закон, поскольку на него ограниченный спрос среди плебса.
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03.12.2020 12:57 Ответить
Учебник - этим всё сказано!
Не должен он быть политическим инструментом.
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03.12.2020 13:12 Ответить
Сложность может быть только в написании учебника по истории, и то, давно пора написать и утвердить. А что может может быть не так в остальных учебниках? Что изменилось в ботанике, математике, физике, химии?
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03.12.2020 13:17 Ответить
"Чья-б корова мычала...", "Джетро"... Бо тобі дать волю, то ти, крім історії, ще й географію перепишеш, як перекрутив історію релігій і політичну географію Нагірного Карабаху...
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03.12.2020 13:25 Ответить
Мой коммент как раз в том и состоит, что ничего особо в учебниках менять и переписывать не нужно. Читай внимательно. А перекручивать историю или географию не в моих силах и желаниях. Не совпадает с твоим видением? Так учись видеть события не только со своей колокольни.
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03.12.2020 13:38 Ответить
Так в тому тй й справа, що "моє "відєніє" співпадає з міжнародним правом і думкою більшості форумчан, а твоє - ні... От я і написав, що таких, як ти не можна допускать до оцінки якості підручників...
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03.12.2020 14:07 Ответить
Примерно половина Америки за Байдена, а половина за Трампа, но это не означает, что половина Америки, кто за Трампа - дураки.
Мнение "большинства" форумчан - это "сильный" аргумент. Где сейчас мнение большевиков? Там может оказаться и твоё мнение, большевик. Куда меня допускать и допускают, у тебя спрашивать не будут.
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03.12.2020 14:39 Ответить
Так мене і не питають... Тебе просто, НЕ ПУСКАЮТЬ...
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03.12.2020 14:55 Ответить
Куди мене не пускають? Пусті фантазії від нестримного бажання принизити.
Ты в интернете оставляешь
так много времени и сил...
Ты всё себя там прославляешь,
А лучше б мусор выносил.
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03.12.2020 15:27 Ответить
Так я ж цим і займаюся тут!... Сміття вичищаю... Тебе, наприклад...
Мені уваги вистачає - на мене підписано з півсотні "не останніх людей" на форумі, а у тебе "0". Он, вже який час пропонують свою "тему" завести... А з тебе - сміються...
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03.12.2020 15:35 Ответить
Твій анекдот про Пушкіна (як і інші) нікому не сподобався. Бо це не вичищання сміття, а його створення. Годі вже хвастощів.
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03.12.2020 15:54 Ответить
Знаєш, як таких, як ти, при Союзі, називали? "Мєлкий пакостник"... Серйозно зашкодить ні сміливості нема, ні сили, а от напхать сірники у замкову щілину, намазать "глазок" не дверях, фарбою, чи лайном дверну ручку - це "їхнє"...
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03.12.2020 16:25 Ответить
Психологи говорят, что у одних есть потребность искать объект для изливания любви, а других - для изливания ненависти. Ты последним не сильно увлекайся-то: я тебе не пакостил.
Что у тебя за проблемы с созданием темы? Ничего сложного, вот я как-то создал тему https://censor.net/ru/forum/3145152/tyagomotina_s_sensornoyi_knopkoyi Традиционно откликов на темы форумчан не бывает много по разным причинам.
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03.12.2020 17:30 Ответить
ОЦЕ - "тема"? Чудо в пір"ї", у людей, в темах, по дві сотні сторінок буває... А ти "двічі перднув" і вважаєш ОЦЕ "темою"? Не сміши людей...
А на твоє "дрібне підсирання" можна реагувать лише сміхом... Таки ти про себе "високої думки" - на "ненависть" ще "заслужить" треба... А враховуючи моє "загартування" - ще й сильно "потрудиться"... Ти на подібне, не здатен - "кишка тонка"... Так що не тіш себе ілюзіями...
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03.12.2020 18:23 Ответить
Ну, подивимося на важливість твоєї теми, якщо вона взагалі з'явиться, і на кількість сторінок. Якщо будеш розраховувати на ниці інстинкти від широких народних мас у кількості лайків, успіх тобі гарантовано. Не дякуй за пораду.
"КишкА тонкА" - це твое кацапське нутро віщає, бо українці так не кажуть.
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03.12.2020 18:52 Ответить
"Дурний ти, як сало без хліба...". По тій темі, що мене просять відкрить, я в іншій, на прохання учасників, писав разів з 30-40... І саме з-за мого авторитету в даному питанні мені і пропонують відкрить цю тему...
І хто тобі сказав, що російський крилатий вислів свідчить про мою "кацапську натуру"? Це "ідіома", а "ідіоматичні вислови", згідно з правилами лінгвістики, перекладу не підлягають... І тут ти "обісрався"...
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03.12.2020 19:04 Ответить
Зізнайся собі, що комент ти написав ради задоволення від оцього: "І тут ти "обісрався". Я тобі вже давав пораду не захоплюватися ницими інстинктами. І кому потрібний переклад? Нікому. І так зрозумілі твої манери.
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03.12.2020 19:40 Ответить
Яке ж ти дріб"язкове...
"Ідіома (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. ἴδιος - власний, властивий; ιδιόμα - особливість, своєрідність) - стійкий неподільний зворот мови, що передає єдине поняття, зміст якого не визначається змістом його складових елементів, наприклад: байдики бити, на руку ковінька, впадати в око.

Це сталий вираз властивий тільки конкретній мові і культурі. При дослівному перекладі подібного виразу, сенс спотворюється або повністю втрачається, тому перекладу не підлягає...".
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03.12.2020 19:46 Ответить
Знайомий стиль від зарозумілих, стикався з такими. Тобі, звичайно, не треба пояснювати, що значить "зарозумілий". Набридло.
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03.12.2020 19:59 Ответить
Поцілуй мене в афедрон... "З розбігу...".
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03.12.2020 20:16 Ответить
Очередной раз доказали-зелени плевать на обучение и ваших детей
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03.12.2020 13:26 Ответить
Приходжилось как-то редактировать учебную програмку для выша, там в слове "учебная" оказалось пропущенной буква "ч". Вот так у нас происходит и *********.
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03.12.2020 13:36 Ответить
Что бы в учебниках всякую херню не писали - обязательно закон принимать??? КРЕТИНЫ!!! Там куча фамилий на последней странице, всякие редакторы и пр. Уволить нахрен - вот и весь закон.
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03.12.2020 13:40 Ответить
И НИКОГДА НЕ ДОПУСКАТЬ при их жизни к подобным работам. Ибо ущерб от таких работников НЕВОСПОЛНИМ!!!!!!
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03.12.2020 14:19 Ответить
Хватит манипуляциями заниматься. Правильно сделали, что его провалили. Знаем, какое там второе дно этого закона. Потому и провалили. Молодцы!!!!!
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03.12.2020 13:58 Ответить
Журналісти! Ви перестанете перекручувати з ніг на голову про законопрект!? Це ганебний проект, як і більшість, про фейкову дискримінацію! Тому він не пройшов, адже виступає проти сімейного законодавства, яке описано в Конституції, і пропагує гомо-збочення, та ще й пропихується в школи навчання теорії збоченого життя! Ви при здоровому глузді? Зараз в школи що попало пропихується силою, що стидно нам батькам читати, не те, що не знаючим дітям, - показувати, що чорне є білим! Нашій державі і без Сороських старечих збочених поглядів жилося краще. А ви за його кошти пропагуєте всетолерантність.
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03.12.2020 14:08 Ответить
Школьные учебники должны хорошо куриться с канабисом..
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03.12.2020 17:41 Ответить
 
 