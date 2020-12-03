Рада провалила законопроект о качестве школьных учебников

Верховная Рада отправила на доработку законопроект №3900 о внесении изменений в закон "Об образовании" относительно обеспечения качества учебной литературы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", за это решение проголосовали 226 народных депутатов.

В то же время за принятие документа за основу проголосовал всего 161 народный депутат.

"Необходимость принятия законопроекта обосновывается крайне низким качеством учебной литературы, которая порой содержит дискриминационные высказывания и изображения, фактические ошибки, которые вызывают общественный резонанс", - аргументировал необходимость принятия закона председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан с целью установления четких требований к качеству учебной литературы, прежде всего той, которая используется в учреждениях полного общего среднего образования, и механизма проверки соблюдения этих требований.

Законопроектом предлагалось введение определения учебной литературы и критериев, которым она должна соответствовать; усовершенствование распределения полномочий по научному и методическому обеспечению образования; определение подходов к обеспечению качества учебной литературы путем ее экспертизы.

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Также предлагалось распространить требования соблюдения норм академической добропорядочности на авторов учебной литературы; установить перечень принципов, которым должна соответствовать учебная литература; определить обязательность экспертизы учебной литературы, которая изготавливается за счет государственного бюджета, на предмет соответствия требованиям законодательства.