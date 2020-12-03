Рада провалила законопроект о качестве школьных учебников
Верховная Рада отправила на доработку законопроект №3900 о внесении изменений в закон "Об образовании" относительно обеспечения качества учебной литературы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", за это решение проголосовали 226 народных депутатов.
В то же время за принятие документа за основу проголосовал всего 161 народный депутат.
"Необходимость принятия законопроекта обосновывается крайне низким качеством учебной литературы, которая порой содержит дискриминационные высказывания и изображения, фактические ошибки, которые вызывают общественный резонанс", - аргументировал необходимость принятия закона председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан с целью установления четких требований к качеству учебной литературы, прежде всего той, которая используется в учреждениях полного общего среднего образования, и механизма проверки соблюдения этих требований.
Законопроектом предлагалось введение определения учебной литературы и критериев, которым она должна соответствовать; усовершенствование распределения полномочий по научному и методическому обеспечению образования; определение подходов к обеспечению качества учебной литературы путем ее экспертизы.
Также предлагалось распространить требования соблюдения норм академической добропорядочности на авторов учебной литературы; установить перечень принципов, которым должна соответствовать учебная литература; определить обязательность экспертизы учебной литературы, которая изготавливается за счет государственного бюджета, на предмет соответствия требованиям законодательства.
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Нам так морочиться не треба... У кожного вчителя (про школу нема й мови) в наявності ПК, що підключений в Інтернет. Викладається електронна версія підручника, вчителі з ним ознайомлюються і всловлюють свою думку. Оце буде реальна, об"єктивна оцінка!... Бо її дадуть ті, кому по цих підручниках дітей вчить і ним користуваться...
(Ти, перед тим, як пробувать "підкусить", сам-би спробував ті підручники прочитать, "розумако"...).
эту муйнюписал, кто рецензировал, кто утверждал. и они все - наверняка - успешно работают до сих пор (и будут продолжать "работать"). и получают охренительное бабло, потому что - тираж, наверняка, миллионный и под эгидой минобразования.
Не должен он быть политическим инструментом.
Мнение "большинства" форумчан - это "сильный" аргумент. Где сейчас мнение большевиков? Там может оказаться и твоё мнение, большевик. Куда меня допускать и допускают, у тебя спрашивать не будут.
Ты в интернете оставляешь
так много времени и сил...
Ты всё себя там прославляешь,
А лучше б мусор выносил.
Мені уваги вистачає - на мене підписано з півсотні "не останніх людей" на форумі, а у тебе "0". Он, вже який час пропонують свою "тему" завести... А з тебе - сміються...
Что у тебя за проблемы с созданием темы? Ничего сложного, вот я как-то создал тему https://censor.net/ru/forum/3145152/tyagomotina_s_sensornoyi_knopkoyi Традиционно откликов на темы форумчан не бывает много по разным причинам.
А на твоє "дрібне підсирання" можна реагувать лише сміхом... Таки ти про себе "високої думки" - на "ненависть" ще "заслужить" треба... А враховуючи моє "загартування" - ще й сильно "потрудиться"... Ти на подібне, не здатен - "кишка тонка"... Так що не тіш себе ілюзіями...
"КишкА тонкА" - це твое кацапське нутро віщає, бо українці так не кажуть.
І хто тобі сказав, що російський крилатий вислів свідчить про мою "кацапську натуру"? Це "ідіома", а "ідіоматичні вислови", згідно з правилами лінгвістики, перекладу не підлягають... І тут ти "обісрався"...
"Ідіома (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. ἴδιος - власний, властивий; ιδιόμα - особливість, своєрідність) - стійкий неподільний зворот мови, що передає єдине поняття, зміст якого не визначається змістом його складових елементів, наприклад: байдики бити, на руку ковінька, впадати в око.
Це сталий вираз властивий тільки конкретній мові і культурі. При дослівному перекладі подібного виразу, сенс спотворюється або повністю втрачається, тому перекладу не підлягає...".