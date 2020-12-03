Туреччина, попри локдаун, не закриватиме авіасполучення й продовжить приймати туристів

Турецька влада не планує припиняти міжнародне авіасполучення через зростання кількості хворих на COVID-19.

Про це повідомив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Ерсой на брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Про припинення авіасполучення не йдеться", - сказав Ерсой.

Міністр зазначив, що обмежувальні заходи, зокрема комендантська година, запроваджена в Туреччині із 30 листопада, не поширюватимуться на іноземних туристів.

На початку тижня президент Туреччини Таїп Ердоган оголосив про нові обмеження у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. З 1 грудня комендантську годину запроваджено з 21:00 до 5:00 у робочі дні та з 21:00 п'ятниці до 5:00 понеділка. Також у країні закрито спортзали, басейни, сауни, в торгові центри допускається тільки певну кількість відвідувачів і лише за цифровим кодом. Кафе і ресторани працюють лише на винос, за винятком закладів на території готелів.

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