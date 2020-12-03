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"На сраку собі її надягни! Я не казала, що я боліла, пані! ... Шо?! Я не бл#дюга! Чого ти мене так обзиваєш?!" - дві жінки влаштували бійку в автобусі "Ковель-Луцьк" через маски. ВIДЕО
Дві пасажирки автобуса "Ковель-Луцьк" влаштували бійку в салоні автобуса через те, що одна з них відмовилася одягати захисну маску. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Конкурент", прохання надіти засіб захисту, переросла в словесну перепалку із взаємними образами, а потім - у бійку. Втім, маску жінці довелося одягнути після дзвінка в поліцію.
Топ коментарі
+23 Алекс Мышкевич
показати весь коментар03.12.2020 15:20
+15 300winmag1
показати весь коментар03.12.2020 15:38
+14 Максиміліан
показати весь коментар03.12.2020 16:30
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Ситуация близилась к катастрофе.
Ситуацию удалось взять под контроль только после того, как правительство негласно обратилось за помощью к мафии.
Мафиози отправили на улицы патрули и начали нещадно киздить индивидуумов без масок.
Нічого нового.
По ніках бачу - хтось давніший, хтось =свіжіший=.
Не варто завжди все скидати на москалів.
Своїх вистачає.
Це - погано. Всі змучені, накручені, але якось треба намагатися зберігати людяність.
Так, є подібні персонажі.
На щастя, мене життя від таких оберігало (від безпосереднього контакту).
На форумі, правда, довелося зустріти. Кілька таких пішли, іноді заскочать, хтось лишився чи додався. Буває.
Хто дає розпорядження на носіння масок? Розумово-недоумкувати правителі України серед яких переважають представники політичної нації. Мета - подальше отупіння українців. Народ масово повівся на цю провокацію...
Біда та й годі..