"На сраку собі її надягни! Я не казала, що я боліла, пані! ... Шо?! Я не бл#дюга! Чого ти мене так обзиваєш?!" - дві жінки влаштували бійку в автобусі "Ковель-Луцьк" через маски. ВIДЕО

Дві пасажирки автобуса "Ковель-Луцьк" влаштували бійку в салоні автобуса через те, що одна з них відмовилася одягати захисну маску. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Конкурент", прохання надіти засіб захисту, переросла в словесну перепалку із взаємними образами, а потім - у бійку. Втім, маску жінці довелося одягнути після дзвінка в поліцію.

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