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П'яна пасажирка побила кондукторку тролейбуса через прохання одягти маску. ФОТО

П'яна жінка з подругою ввечері сіла у тролейбус на околиці Сум. На прохання кондуктора надіти маску вона відреагувала агресивно і спочатку просто лаялася, а потім накинулася на кондуктора з кулаками.

Сумське комунальне підприємство "Електроавтотранспорт" повідомляє про це на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Зауваження одягти маску одна з пасажирок, яка була в стані алкогольного сп'яніння, сприйняла досить агресивно: почала лаятися, використовуючи нецензурну лексику, ображати кондуктора і навіть вирішила з'ясувати стосунки з водієм", - сказано в повідомленні.

Водій був змушений зупинити тролейбус. Коли кондукторка вийшла на зупинку, щоб викликати поліцію, пасажирка накинулася на неї з кулаками.

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"Спочатку працівниця підприємства зазнала удару в обличчя, потім - удари по руках, ногах, тілу. Зупинити бійку і вгамувати п'яну пасажирку ледве змогли водій, перехожі і поліція, яка вже прибула на місце на виклик", - повідомили на підприємстві.

Медики зафіксували на руках і обличчі кондукторки численні гематоми, забій 3-го і 4-го пальців лівої руки і променевої кістки на правій руці.

В "Електроавтотранспорті" зазначили, що тільки за останній тиждень у різних тролейбусах сталося 4 конфлікти через те, що пасажири агресивно реагували на прохання кондуктора надіти маски.

Пяна пасажирка побила кондукторку тролейбуса через прохання одягти маску 01
Пяна пасажирка побила кондукторку тролейбуса через прохання одягти маску 02
Пяна пасажирка побила кондукторку тролейбуса через прохання одягти маску 03
Пяна пасажирка побила кондукторку тролейбуса через прохання одягти маску 04
Пяна пасажирка побила кондукторку тролейбуса через прохання одягти маску 05
Пяна пасажирка побила кондукторку тролейбуса через прохання одягти маску 06

Автор: 

бійка (740) жінки (627) побиття (937) карантин (18172) Суми (887) транспорт (1395) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
Пьяная пассажирка избила кондуктора троллейбуса из-за просьбы надеть маску - Цензор.НЕТ 3805
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17.09.2020 18:00
+17
а нужно было не защищаться,а с носака
такие по-другому не понимают
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17.09.2020 17:47
+14
П'яна пасажирка побила кондукторку тролейбуса через прохання одягти маску - Цензор.НЕТ 9130
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17.09.2020 18:23
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а нужно было не защищаться,а с носака
такие по-другому не понимают
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17.09.2020 17:47 Відповісти
ПреЗЕдент и половина депутатов в Раде лазят без масок.

есть с кого пример брать
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17.09.2020 18:02 Відповісти
А всё это из за того, что кондуктор был трезв ! Был бы пьяным, ничего страшного не произошло !
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17.09.2020 18:06 Відповісти
Есть же простой способ, как этого избежать... На каждый город --- одну мобильную зондеркоманду.. Не одевает маску --- звонок, прилетают каратели, выводят, и тут же возле троллейбуса расстреливают... на другой день --- как бабка пошептала...
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17.09.2020 17:49 Відповісти
черт ты удмуртский. где это зондеркоманда занималась расстрелами?
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17.09.2020 17:51 Відповісти
Та там же и занималась русская зондеркоманда SS.
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17.09.2020 17:58 Відповісти
Извини, черт ты папуасский! Специально для тебя напишу --- зондеркоманды SS
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17.09.2020 17:58 Відповісти
Давно где-то читал. 1945г.,наши бомбят Берлин,но трамваи ходят.Спецкоманды(из немцев) отлавливают "зайцев-безбилетчиков" и растреливают возле ближайшей стены.И второй пример. Ребята ,которые немного постарше меня ,попали в 1956 г. в Венгрию и рассказывали как им плевали в лицо и резали ,а ответить нельзя.Выходят 3 немца из ГДР и ставят пулемет,офицер считает до трех,на "ТРИ" уже никого нет."Ordnung ist ordnung"- порядок есть порядок! Если у нас зеля без маски по кафешкам и магазинам ходит-толку не будет.
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17.09.2020 19:32 Відповісти
жаль что "ваших" мало настреляли немецкие диды
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17.09.2020 19:54 Відповісти
Берлин бомлили днем американские крепости, ночью английские ланкастеры. Кто из них наши?
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17.09.2020 20:24 Відповісти
а я откуда знаю? шоп бомбить много ума не надо. бомбящих надо было резать по кускам - чего только чудовищный "подвиг" жирного алкаша в Дрездене стоит. и ниче, все мол ок.
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17.09.2020 21:03 Відповісти
Я тебе про Хому(про порядок),а ты мне про Ерему.
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17.09.2020 22:55 Відповісти
Ты ,наверное,с сайта "райберт"не вылазишь.
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17.09.2020 23:11 Відповісти
даже не знаю про такой. он антисовковый?
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18.09.2020 07:48 Відповісти
Методичка путина ?
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17.09.2020 17:55 Відповісти
Да что ж вы такие нудные... Выучат одну фразу...
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17.09.2020 18:02 Відповісти
Тебе, набутылочнику лишнехромосомному, и одной фразы будет много
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17.09.2020 22:04 Відповісти
Вы не только нудные, а еще и тупые... привет Зеле!
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18.09.2020 12:37 Відповісти
Если нарушители мужского пола, то нужно предлагать два варианта, или расстрел или изнасилование, чтобы потом внукам рассказывать как их расстреляли.
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17.09.2020 18:17 Відповісти
анекдот в жизнь?
ну, Вы и садист!
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17.09.2020 18:26 Відповісти
Не мы такие, жизнь такая
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17.09.2020 18:39 Відповісти
Даже не надо расстреливать))!! Достаточно белоруССких гоБлинов с дубинками))..
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17.09.2020 18:22 Відповісти
гоблинов у нас и своих хватает, никуда они не подевались, затаились и ждут... отмашку...
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17.09.2020 18:52 Відповісти
17 тис штраф навіщо впроваджений ? )
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17.09.2020 17:54 Відповісти
Пьяная пассажирка избила кондуктора троллейбуса из-за просьбы надеть маску - Цензор.НЕТ 7252
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17.09.2020 18:04 Відповісти
Слышал я , каким тоном звучит эта просьба в конце рабочего дня кондуктора.
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17.09.2020 17:54 Відповісти
Отбуцкал?
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17.09.2020 18:00 Відповісти
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17.09.2020 18:49 Відповісти
Пьяная пассажирка избила кондуктора троллейбуса из-за просьбы надеть маску - Цензор.НЕТ 3805
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17.09.2020 18:00 Відповісти
-- Сползла...
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17.09.2020 21:18 Відповісти
До сих пор не понимаю зачем кого-то заставлять.

Выписали протокол, прислали повестку в суд и 17 тысяч с быдлюка долой.
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17.09.2020 18:09 Відповісти
Пассажир без маски это автоматически штраф водителю с кондуктором...
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17.09.2020 18:29 Відповісти
выписать можно ,нет механизмов взыскать штраф
так-же, как с курильщиков на остановках
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17.09.2020 18:30 Відповісти
как это "нет механизмов"? а исполнительная служба - это тебе хрен собачий?
блокируются все счета и платежные карты. зарплата в объеме 50% идет на погашение штрафа.
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17.09.2020 22:06 Відповісти
если нет счета,карта -кредитка,з/п минималка или пенсия,собственного жилья нет как будут взыскивать ???
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17.09.2020 22:33 Відповісти
Судебное решение, судебные исполнители:
- конфискация имущества, машины, квартиры в случае неуплаты
- отчисления из зарплаты по месту работы
- начисление пропорционального долга ко всем уже имеющимся.... дрррр... конфискация имущества в случае неуплаты

Есть миллион способов легально выдавить долг их тупой тушки.
И еще десять миллионов способов сделать это не совсем легально, учитывая, что у этой тушки нет ни мозгов, ни денег на адвоката.
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18.09.2020 01:41 Відповісти
Механизмы есть. Воли и желания нет. Это ж подорвет остатки симпатии быдла к ЗЕ.
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18.09.2020 01:36 Відповісти
П'яна пасажирка побила кондукторку тролейбуса через прохання одягти маску - Цензор.НЕТ 9130
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17.09.2020 18:23 Відповісти
Ордынцы-ордловцы. Их "почерк".
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17.09.2020 18:47 Відповісти
Агресивні у вас жінки, як ви з ними справляєтесь / заспокоюєте ? Для таких напевно потрібні бабські боксери - так поляки називають чоловіків які жінок б'ють.
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17.09.2020 19:02 Відповісти
а жінок які б'ють чоловіків як поляки звуть?
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17.09.2020 22:07 Відповісти
Не знаю.
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17.09.2020 22:38 Відповісти
А я знаю - бойова кубіта.
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17.09.2020 23:26 Відповісти
А може бойова курва.
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18.09.2020 00:36 Відповісти
Это не совсем агрессия.
Это так называемые "хабалки".
Их действительно очень много. Очень.
Какие-то меры предпринимать, конечно, нужно, но я даже не знаю какие. Просто убивать? Я был бы ЗА, но не все поймут - вызовет конфликт в обществе и так раздираемом по любому поводу.
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18.09.2020 00:15 Відповісти
то ли ещё будет ой-е-ей
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17.09.2020 19:13 Відповісти
ЗЕстадо…., что с них возьмешь....
Не так ли Татьяна Лайф?
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17.09.2020 20:22 Відповісти
На самом деле всех уже задолбало имитация бурной деятельности. Все в масках, но как попало. Все понимают что маска пофиг, но одевают ее для проформы. Вот и тетка, которая вынуждена таскать бесполезную тряпочку из полипропилена спьяну высказала. Ничуть ее не оправдываю, потому что кондуктор не тот человек кому надо за эти маски высказывать.
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17.09.2020 20:30 Відповісти
Нігде в світі розпущена бидлота не почуває себе так комфортно як в Україні.
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17.09.2020 23:24 Відповісти
 
 