П'яна пасажирка побила кондукторку тролейбуса через прохання одягти маску. ФОТО
П'яна жінка з подругою ввечері сіла у тролейбус на околиці Сум. На прохання кондуктора надіти маску вона відреагувала агресивно і спочатку просто лаялася, а потім накинулася на кондуктора з кулаками.
Сумське комунальне підприємство "Електроавтотранспорт" повідомляє про це на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Зауваження одягти маску одна з пасажирок, яка була в стані алкогольного сп'яніння, сприйняла досить агресивно: почала лаятися, використовуючи нецензурну лексику, ображати кондуктора і навіть вирішила з'ясувати стосунки з водієм", - сказано в повідомленні.
Водій був змушений зупинити тролейбус. Коли кондукторка вийшла на зупинку, щоб викликати поліцію, пасажирка накинулася на неї з кулаками.
"Спочатку працівниця підприємства зазнала удару в обличчя, потім - удари по руках, ногах, тілу. Зупинити бійку і вгамувати п'яну пасажирку ледве змогли водій, перехожі і поліція, яка вже прибула на місце на виклик", - повідомили на підприємстві.
Медики зафіксували на руках і обличчі кондукторки численні гематоми, забій 3-го і 4-го пальців лівої руки і променевої кістки на правій руці.
В "Електроавтотранспорті" зазначили, що тільки за останній тиждень у різних тролейбусах сталося 4 конфлікти через те, що пасажири агресивно реагували на прохання кондуктора надіти маски.
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такие по-другому не понимают
есть с кого пример брать
ну, Вы и садист!
Выписали протокол, прислали повестку в суд и 17 тысяч с быдлюка долой.
так-же, как с курильщиков на остановках
блокируются все счета и платежные карты. зарплата в объеме 50% идет на погашение штрафа.
- конфискация имущества, машины, квартиры в случае неуплаты
- отчисления из зарплаты по месту работы
- начисление пропорционального долга ко всем уже имеющимся.... дрррр... конфискация имущества в случае неуплаты
Есть миллион способов легально выдавить долг их тупой тушки.
И еще десять миллионов способов сделать это не совсем легально, учитывая, что у этой тушки нет ни мозгов, ни денег на адвоката.
Это так называемые "хабалки".
Их действительно очень много. Очень.
Какие-то меры предпринимать, конечно, нужно, но я даже не знаю какие. Просто убивать? Я был бы ЗА, но не все поймут - вызовет конфликт в обществе и так раздираемом по любому поводу.
Не так ли Татьяна Лайф?