П'яна пасажирка побила кондукторку тролейбуса через прохання одягти маску. ФОТО

П'яна жінка з подругою ввечері сіла у тролейбус на околиці Сум. На прохання кондуктора надіти маску вона відреагувала агресивно і спочатку просто лаялася, а потім накинулася на кондуктора з кулаками.

Сумське комунальне підприємство "Електроавтотранспорт" повідомляє про це на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Зауваження одягти маску одна з пасажирок, яка була в стані алкогольного сп'яніння, сприйняла досить агресивно: почала лаятися, використовуючи нецензурну лексику, ображати кондуктора і навіть вирішила з'ясувати стосунки з водієм", - сказано в повідомленні.

Водій був змушений зупинити тролейбус. Коли кондукторка вийшла на зупинку, щоб викликати поліцію, пасажирка накинулася на неї з кулаками.

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"Спочатку працівниця підприємства зазнала удару в обличчя, потім - удари по руках, ногах, тілу. Зупинити бійку і вгамувати п'яну пасажирку ледве змогли водій, перехожі і поліція, яка вже прибула на місце на виклик", - повідомили на підприємстві.

Медики зафіксували на руках і обличчі кондукторки численні гематоми, забій 3-го і 4-го пальців лівої руки і променевої кістки на правій руці.

В "Електроавтотранспорті" зазначили, що тільки за останній тиждень у різних тролейбусах сталося 4 конфлікти через те, що пасажири агресивно реагували на прохання кондуктора надіти маски.











