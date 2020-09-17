Пьяная пассажирка избила кондуктора троллейбуса из-за просьбы надеть маску. ФОТО
Пьяная женщина с подругой вечером села в троллейбус на окраине Сум. На просьбу кондуктора надеть маску она отреагировала агрессивно и вначале просто ругалась, а после набросилась на кондуктора с кулаками.
Сумское коммунальное предприятие "Электроавтотранспорт" сообщает об этом на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Замечание надеть маску одна из пассажирок, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, восприняла довольно агрессивно: начала ругаться, используя нецензурную лексику, оскорблять кондуктора и даже решила выяснить отношения с водителем", - сказано сообщение.
Водитель был вынужден остановить троллейбус. Когда кондуктор вышла на остановку, чтобы вызвать полицию, пассажирка набросилась на нее с кулаками.
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"Сначала работница предприятия получила удар в лицо, потом - удары по рукам, ногам, телу. Остановить драку и угомонить пьяную пассажирку с трудом смогли водитель, прохожие и полиция, которая уже прибыла на место по вызову", - сообщили на предприятии.
Медики зафиксировали на руках и лице кондуктора многочисленные гематомы, ушиб 3-го и 4-го пальцев левой руки и лучевой кости на правой руке.
В "Электроавтотранспорте" отметили, что только за последнюю неделю в разных троллейбусах произошло 4 конфликта из-за того, что пассажиры агрессивно реагировали на просьбы кондуктора надеть маски.
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такие по-другому не понимают
есть с кого пример брать
ну, Вы и садист!
Выписали протокол, прислали повестку в суд и 17 тысяч с быдлюка долой.
так-же, как с курильщиков на остановках
блокируются все счета и платежные карты. зарплата в объеме 50% идет на погашение штрафа.
- конфискация имущества, машины, квартиры в случае неуплаты
- отчисления из зарплаты по месту работы
- начисление пропорционального долга ко всем уже имеющимся.... дрррр... конфискация имущества в случае неуплаты
Есть миллион способов легально выдавить долг их тупой тушки.
И еще десять миллионов способов сделать это не совсем легально, учитывая, что у этой тушки нет ни мозгов, ни денег на адвоката.
Это так называемые "хабалки".
Их действительно очень много. Очень.
Какие-то меры предпринимать, конечно, нужно, но я даже не знаю какие. Просто убивать? Я был бы ЗА, но не все поймут - вызовет конфликт в обществе и так раздираемом по любому поводу.
Не так ли Татьяна Лайф?