Пьяная пассажирка избила кондуктора троллейбуса из-за просьбы надеть маску. ФОТО

Пьяная женщина с подругой вечером села в троллейбус на окраине Сум. На просьбу кондуктора надеть маску она отреагировала агрессивно и вначале просто ругалась, а после набросилась на кондуктора с кулаками.

Сумское коммунальное предприятие "Электроавтотранспорт" сообщает об этом на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Замечание надеть маску одна из пассажирок, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, восприняла довольно агрессивно: начала ругаться, используя нецензурную лексику, оскорблять кондуктора и даже решила выяснить отношения с водителем", - сказано сообщение.

Водитель был вынужден остановить троллейбус. Когда кондуктор вышла на остановку, чтобы вызвать полицию, пассажирка набросилась на нее с кулаками.

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"Сначала работница предприятия получила удар в лицо, потом - удары по рукам, ногам, телу. Остановить драку и угомонить пьяную пассажирку с трудом смогли водитель, прохожие и полиция, которая уже прибыла на место по вызову", - сообщили на предприятии.

Медики зафиксировали на руках и лице кондуктора многочисленные гематомы, ушиб 3-го и 4-го пальцев левой руки и лучевой кости на правой руке.

В "Электроавтотранспорте" отметили, что только за последнюю неделю в разных троллейбусах произошло 4 конфликта из-за того, что пассажиры агрессивно реагировали на просьбы кондуктора надеть маски.

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