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Пьяная пассажирка избила кондуктора троллейбуса из-за просьбы надеть маску. ФОТО

Пьяная женщина с подругой вечером села в троллейбус на окраине Сум. На просьбу кондуктора надеть маску она отреагировала агрессивно и вначале просто ругалась, а после набросилась на кондуктора с кулаками.

Сумское коммунальное предприятие "Электроавтотранспорт" сообщает об этом на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Замечание надеть маску одна из пассажирок, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, восприняла довольно агрессивно: начала ругаться, используя нецензурную лексику, оскорблять кондуктора и даже решила выяснить отношения с водителем", - сказано сообщение.

Водитель был вынужден остановить троллейбус. Когда кондуктор вышла на остановку, чтобы вызвать полицию, пассажирка набросилась на нее с кулаками.

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"Сначала работница предприятия получила удар в лицо, потом - удары по рукам, ногам, телу. Остановить драку и угомонить пьяную пассажирку с трудом смогли водитель, прохожие и полиция, которая уже прибыла на место по вызову", - сообщили на предприятии.

Медики зафиксировали на руках и лице кондуктора многочисленные гематомы, ушиб 3-го и 4-го пальцев левой руки и лучевой кости на правой руке.

В "Электроавтотранспорте" отметили, что только за последнюю неделю в разных троллейбусах произошло 4 конфликта из-за того, что пассажиры агрессивно реагировали на просьбы кондуктора надеть маски.

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Пьяная пассажирка избила кондуктора троллейбуса из-за просьбы надеть маску 01
Пьяная пассажирка избила кондуктора троллейбуса из-за просьбы надеть маску 02
Пьяная пассажирка избила кондуктора троллейбуса из-за просьбы надеть маску 03
Пьяная пассажирка избила кондуктора троллейбуса из-за просьбы надеть маску 04
Пьяная пассажирка избила кондуктора троллейбуса из-за просьбы надеть маску 05
Пьяная пассажирка избила кондуктора троллейбуса из-за просьбы надеть маску 06

Автор: 

драка (2021) женщины (887) избиение (9800) карантин (16729) Сумы (1149) транспорт (1758) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
Пьяная пассажирка избила кондуктора троллейбуса из-за просьбы надеть маску - Цензор.НЕТ 3805
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17.09.2020 18:00
+17
а нужно было не защищаться,а с носака
такие по-другому не понимают
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17.09.2020 17:47
+14
П'яна пасажирка побила кондукторку тролейбуса через прохання одягти маску - Цензор.НЕТ 9130
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17.09.2020 18:23
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а нужно было не защищаться,а с носака
такие по-другому не понимают
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17.09.2020 17:47 Ответить
ПреЗЕдент и половина депутатов в Раде лазят без масок.

есть с кого пример брать
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17.09.2020 18:02 Ответить
А всё это из за того, что кондуктор был трезв ! Был бы пьяным, ничего страшного не произошло !
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17.09.2020 18:06 Ответить
Есть же простой способ, как этого избежать... На каждый город --- одну мобильную зондеркоманду.. Не одевает маску --- звонок, прилетают каратели, выводят, и тут же возле троллейбуса расстреливают... на другой день --- как бабка пошептала...
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17.09.2020 17:49 Ответить
черт ты удмуртский. где это зондеркоманда занималась расстрелами?
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17.09.2020 17:51 Ответить
Та там же и занималась русская зондеркоманда SS.
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17.09.2020 17:58 Ответить
Извини, черт ты папуасский! Специально для тебя напишу --- зондеркоманды SS
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17.09.2020 17:58 Ответить
Давно где-то читал. 1945г.,наши бомбят Берлин,но трамваи ходят.Спецкоманды(из немцев) отлавливают "зайцев-безбилетчиков" и растреливают возле ближайшей стены.И второй пример. Ребята ,которые немного постарше меня ,попали в 1956 г. в Венгрию и рассказывали как им плевали в лицо и резали ,а ответить нельзя.Выходят 3 немца из ГДР и ставят пулемет,офицер считает до трех,на "ТРИ" уже никого нет."Ordnung ist ordnung"- порядок есть порядок! Если у нас зеля без маски по кафешкам и магазинам ходит-толку не будет.
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17.09.2020 19:32 Ответить
жаль что "ваших" мало настреляли немецкие диды
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17.09.2020 19:54 Ответить
Берлин бомлили днем американские крепости, ночью английские ланкастеры. Кто из них наши?
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17.09.2020 20:24 Ответить
а я откуда знаю? шоп бомбить много ума не надо. бомбящих надо было резать по кускам - чего только чудовищный "подвиг" жирного алкаша в Дрездене стоит. и ниче, все мол ок.
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17.09.2020 21:03 Ответить
Я тебе про Хому(про порядок),а ты мне про Ерему.
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17.09.2020 22:55 Ответить
Ты ,наверное,с сайта "райберт"не вылазишь.
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17.09.2020 23:11 Ответить
даже не знаю про такой. он антисовковый?
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18.09.2020 07:48 Ответить
Методичка путина ?
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17.09.2020 17:55 Ответить
Да что ж вы такие нудные... Выучат одну фразу...
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17.09.2020 18:02 Ответить
Тебе, набутылочнику лишнехромосомному, и одной фразы будет много
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17.09.2020 22:04 Ответить
Вы не только нудные, а еще и тупые... привет Зеле!
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18.09.2020 12:37 Ответить
Если нарушители мужского пола, то нужно предлагать два варианта, или расстрел или изнасилование, чтобы потом внукам рассказывать как их расстреляли.
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17.09.2020 18:17 Ответить
анекдот в жизнь?
ну, Вы и садист!
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17.09.2020 18:26 Ответить
Не мы такие, жизнь такая
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17.09.2020 18:39 Ответить
Даже не надо расстреливать))!! Достаточно белоруССких гоБлинов с дубинками))..
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17.09.2020 18:22 Ответить
гоблинов у нас и своих хватает, никуда они не подевались, затаились и ждут... отмашку...
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17.09.2020 18:52 Ответить
17 тис штраф навіщо впроваджений ? )
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17.09.2020 17:54 Ответить
Пьяная пассажирка избила кондуктора троллейбуса из-за просьбы надеть маску - Цензор.НЕТ 7252
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17.09.2020 18:04 Ответить
Слышал я , каким тоном звучит эта просьба в конце рабочего дня кондуктора.
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17.09.2020 17:54 Ответить
Отбуцкал?
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17.09.2020 18:00 Ответить
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17.09.2020 18:49 Ответить
Пьяная пассажирка избила кондуктора троллейбуса из-за просьбы надеть маску - Цензор.НЕТ 3805
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17.09.2020 18:00 Ответить
-- Сползла...
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17.09.2020 21:18 Ответить
До сих пор не понимаю зачем кого-то заставлять.

Выписали протокол, прислали повестку в суд и 17 тысяч с быдлюка долой.
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17.09.2020 18:09 Ответить
Пассажир без маски это автоматически штраф водителю с кондуктором...
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17.09.2020 18:29 Ответить
выписать можно ,нет механизмов взыскать штраф
так-же, как с курильщиков на остановках
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17.09.2020 18:30 Ответить
как это "нет механизмов"? а исполнительная служба - это тебе хрен собачий?
блокируются все счета и платежные карты. зарплата в объеме 50% идет на погашение штрафа.
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17.09.2020 22:06 Ответить
если нет счета,карта -кредитка,з/п минималка или пенсия,собственного жилья нет как будут взыскивать ???
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17.09.2020 22:33 Ответить
Судебное решение, судебные исполнители:
- конфискация имущества, машины, квартиры в случае неуплаты
- отчисления из зарплаты по месту работы
- начисление пропорционального долга ко всем уже имеющимся.... дрррр... конфискация имущества в случае неуплаты

Есть миллион способов легально выдавить долг их тупой тушки.
И еще десять миллионов способов сделать это не совсем легально, учитывая, что у этой тушки нет ни мозгов, ни денег на адвоката.
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18.09.2020 01:41 Ответить
Механизмы есть. Воли и желания нет. Это ж подорвет остатки симпатии быдла к ЗЕ.
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18.09.2020 01:36 Ответить
П'яна пасажирка побила кондукторку тролейбуса через прохання одягти маску - Цензор.НЕТ 9130
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17.09.2020 18:23 Ответить
Ордынцы-ордловцы. Их "почерк".
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17.09.2020 18:47 Ответить
Агресивні у вас жінки, як ви з ними справляєтесь / заспокоюєте ? Для таких напевно потрібні бабські боксери - так поляки називають чоловіків які жінок б'ють.
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17.09.2020 19:02 Ответить
а жінок які б'ють чоловіків як поляки звуть?
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17.09.2020 22:07 Ответить
Не знаю.
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17.09.2020 22:38 Ответить
А я знаю - бойова кубіта.
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17.09.2020 23:26 Ответить
А може бойова курва.
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18.09.2020 00:36 Ответить
Это не совсем агрессия.
Это так называемые "хабалки".
Их действительно очень много. Очень.
Какие-то меры предпринимать, конечно, нужно, но я даже не знаю какие. Просто убивать? Я был бы ЗА, но не все поймут - вызовет конфликт в обществе и так раздираемом по любому поводу.
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18.09.2020 00:15 Ответить
то ли ещё будет ой-е-ей
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17.09.2020 19:13 Ответить
ЗЕстадо…., что с них возьмешь....
Не так ли Татьяна Лайф?
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17.09.2020 20:22 Ответить
На самом деле всех уже задолбало имитация бурной деятельности. Все в масках, но как попало. Все понимают что маска пофиг, но одевают ее для проформы. Вот и тетка, которая вынуждена таскать бесполезную тряпочку из полипропилена спьяну высказала. Ничуть ее не оправдываю, потому что кондуктор не тот человек кому надо за эти маски высказывать.
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17.09.2020 20:30 Ответить
Нігде в світі розпущена бидлота не почуває себе так комфортно як в Україні.
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17.09.2020 23:24 Ответить
 
 