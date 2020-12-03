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Кадрові рішення в Кабміні ухвалюватимуться вже наступного року, - "слуга народу" Кравчук

Кадрові рішення в Кабміні ухвалюватимуться вже наступного року, -

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук допускає, що питання про ротацію в Кабінеті Міністрів якщо і виникне, то наступного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що якщо якісь кадрові рішення і будуть, то вже в новому році. Цього року треба сконцентруватися на голосуванні за бюджет, на рішеннях, пов'язаних з Конституційним судом", - зазначила заступниця голови фракції.

Кравчук допустила, що кадрові питання рано чи пізно повинні з'явитися, оскільки досі є низка міністерств, які очолюють виконуювачі обов'язків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінагрополітики і Мінекономіки розділять вже наступного року, - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14065) кадри (309) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+3
После Мальдив.
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03.12.2020 15:57
+1
не спешите. Вам уже спешить некуда.
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03.12.2020 16:01
+1
первый президент и первый парламент который за почти 2 года не может разобраться с кадрами
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03.12.2020 16:15
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После Мальдив.
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03.12.2020 15:57 Відповісти
Похоже, что между шапито и совковым домом престарелых.

Рада планирует снять возрастные ограничения для чиновников.

https://censor.net/ru/news/3234788/rada_planiruet_snyat_vozrastnye_ogranicheniya_dlya_chinovnikov
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03.12.2020 16:19 Відповісти
Не было при совке хосписов. Правда шапито тоже не было.

Были только дома пристарелых, дурдомы и вытрезвители. Походу все именно к этому и идет.
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03.12.2020 16:33 Відповісти
не спешите. Вам уже спешить некуда.
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03.12.2020 16:01 Відповісти
первый президент и первый парламент который за почти 2 года не может разобраться с кадрами
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03.12.2020 16:15 Відповісти
Второй ЗЕленый Кабмин поломался. Несите "новый".
Ограничение по возрасту уже сняли. Так что можно папу ЗЕ назначать
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03.12.2020 16:17 Відповісти
Оптимистка, мля! В начале следующего года будет уже Байден! Чумаданы збырайтэ, зелюки тупорылые!)))
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03.12.2020 16:35 Відповісти
 
 