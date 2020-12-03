Кадрові рішення в Кабміні ухвалюватимуться вже наступного року, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук допускає, що питання про ротацію в Кабінеті Міністрів якщо і виникне, то наступного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що якщо якісь кадрові рішення і будуть, то вже в новому році. Цього року треба сконцентруватися на голосуванні за бюджет, на рішеннях, пов'язаних з Конституційним судом", - зазначила заступниця голови фракції.

Кравчук допустила, що кадрові питання рано чи пізно повинні з'явитися, оскільки досі є низка міністерств, які очолюють виконуювачі обов'язків.

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