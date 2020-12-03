Кадрові рішення в Кабміні ухвалюватимуться вже наступного року, - "слуга народу" Кравчук
Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук допускає, що питання про ротацію в Кабінеті Міністрів якщо і виникне, то наступного року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, що якщо якісь кадрові рішення і будуть, то вже в новому році. Цього року треба сконцентруватися на голосуванні за бюджет, на рішеннях, пов'язаних з Конституційним судом", - зазначила заступниця голови фракції.
Кравчук допустила, що кадрові питання рано чи пізно повинні з'явитися, оскільки досі є низка міністерств, які очолюють виконуювачі обов'язків.
Топ коментарі
+3 Люцифер
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Рада планирует снять возрастные ограничения для чиновников.
https://censor.net/ru/news/3234788/rada_planiruet_snyat_vozrastnye_ogranicheniya_dlya_chinovnikov
Были только дома пристарелых, дурдомы и вытрезвители. Походу все именно к этому и идет.
Ограничение по возрасту уже сняли. Так что можно папу ЗЕ назначать