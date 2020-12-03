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Новини Убивство Гандзюк
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Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський вийшов на свободу

Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський вийшов на свободу

Ігор Павловський був засуджений на 2 роки умовно за те, що приховав інформацію про злочин проти херсонської активістки Катерини Гандзюк. Тепер його випустили на свободу - прокуратура не стала просити про продовження запобіжного заходу в інших справах.

Інформацію про це "Громадському" підтвердив адвокат Павловського Володимир Сергет, повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину - Владислава Мангера та Олексія Левіна (Москаленка).

Павловський залишався під вартою за двома іншими звинуваченнями - у створенні злочинної організації в Херсонській області та викраденні транспортних засобів.

Адвокат Павловського зазначив, що 24 листопада закінчився термін утримання під вартою його підзахисного, який не був продовжений прокуратурою.

В Офісі генерального прокурора поки не прокоментували цієї інформації.

Також на волі опинився водій Павловського і свідок у справі Гандзюк Валерій Одинцов, який проходив підозрюваним у справі про викрадення транспортних засобів, зазначає "Громадське". Він уклав угоду зі слідством. Про це свідчить рішення суду.

Також на Цензор.НЕТ: Павловський у суді: Левін замовив напад на Гандзюк на прохання Мангера

Павловський Ігор (109) запобіжний захід (481) Гандзюк Катерина (549)


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Топ коментарі
+16
Владимир Александрович, так шо? Опять Порошенко виноват? Или кое-кто только гавкать на дебатах горазд?
Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський вийшов на свободу - Цензор.НЕТ 4557
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03.12.2020 18:52
+9
а никто тебе не даст теперь возможности искать)ты свое уже нашел -жри не обляпайся
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03.12.2020 18:59
+9
и где эти деятели которые расписали все стены - "хто убив..."
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03.12.2020 19:02
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"Верховенство" права по украински. И "непредвзятая" прокуратура в комплекта
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03.12.2020 18:42 Відповісти
Владимир Александрович, так шо? Опять Порошенко виноват? Или кое-кто только гавкать на дебатах горазд?
Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський вийшов на свободу - Цензор.НЕТ 4557
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03.12.2020 18:52 Відповісти
Смена власти ничего не изменило к лучшему. Будем искать.
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03.12.2020 18:54 Відповісти
а никто тебе не даст теперь возможности искать)ты свое уже нашел -жри не обляпайся
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03.12.2020 18:59 Відповісти
и где эти деятели которые расписали все стены - "хто убив..."
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03.12.2020 19:02 Відповісти
Шо ж ви витворяєте,ублюдки?!!! Вас винесуть труп...ми з України г...ндони....
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03.12.2020 19:03 Відповісти
І все ж таки його посадили за недонесення про злочин (стосовно Гандзюк). А не за участь в нападі - про що так верещали юдьки
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03.12.2020 19:21 Відповісти
Таки так. 100 %-на , керує юрисдикцию ...
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03.12.2020 21:19 Відповісти
гарний суддя - мертвий суддя.
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03.12.2020 19:23 Відповісти
Ублюдки встречаются и среди дворников, но в судебной мантии их большинство.
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03.12.2020 19:39 Відповісти
Схоже на те ...
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03.12.2020 21:20 Відповісти
Бедная девчонка умирала в страшных муках и наверное, просила Бога, чтобы он наказал всех причастных к ее гибели, но... Господь Бог ее, к сожалению, не услышал, а наша Фемида оказалась не только слепой, но и еще черте какой... инвалидкой.
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03.12.2020 21:47 Відповісти
таких судей надо на палю сажать привселюдно!
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03.12.2020 22:28 Відповісти
На свободу с чистой совестью!
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04.12.2020 02:35 Відповісти
Держава, в якій проведено злучку зеленої влади з бандитами називається - мафія.
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04.12.2020 09:46 Відповісти
 
 