Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський вийшов на свободу

Ігор Павловський був засуджений на 2 роки умовно за те, що приховав інформацію про злочин проти херсонської активістки Катерини Гандзюк. Тепер його випустили на свободу - прокуратура не стала просити про продовження запобіжного заходу в інших справах.

Інформацію про це "Громадському" підтвердив адвокат Павловського Володимир Сергет, повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину - Владислава Мангера та Олексія Левіна (Москаленка).

Павловський залишався під вартою за двома іншими звинуваченнями - у створенні злочинної організації в Херсонській області та викраденні транспортних засобів.

Адвокат Павловського зазначив, що 24 листопада закінчився термін утримання під вартою його підзахисного, який не був продовжений прокуратурою.

В Офісі генерального прокурора поки не прокоментували цієї інформації.

Також на волі опинився водій Павловського і свідок у справі Гандзюк Валерій Одинцов, який проходив підозрюваним у справі про викрадення транспортних засобів, зазначає "Громадське". Він уклав угоду зі слідством. Про це свідчить рішення суду.

Також на Цензор.НЕТ: Павловський у суді: Левін замовив напад на Гандзюк на прохання Мангера