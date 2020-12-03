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Новости Убийство Гандзюк
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Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский вышел на свободу

Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский вышел на свободу

Игорь Павловский был осужден на 2 года условно за то, что скрыл информацию о преступлении против херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Теперь его выпустили на свободу - прокуратура не стала просить о продлении меры пресечения по другим делам.

Информацию об этом "Громадському" подтвердил адвокат Павловского Владимир Сергет, сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее Павловский заключил сделку со следствием и дал показания по делу относительно вероятных заказчика и организатора преступления - Владислава Мангера и Алексея Левина (Москаленко).

Павловский оставался под стражей по двум другим обвинениям - в создании преступной организации в Херсонской области и в угоне транспортных средств.

Читайте на Цензор.НЕТ: Убийство Гандзюк: Павловскому дали 2 года условно

Адвокат Павловского отметил, что 24 ноября истек срок содержания под стражей его подзащитного, который не был продлен прокуратурой.

В Офисе генерального прокурора пока не прокомментировали эту информацию.

Также на свободе оказался водитель Павловского и свидетель по делу Гандзюк Валерий Одинцов, который проходил подозреваемым по делу о похищении транспортных средств, отмечает "Громадське". Он заключил сделку со следствием. Об этом свидетельствует решение суда.

Также на Цензор.НЕТ: Павловский в суде: Левин заказал нападение на Гандзюк по просьбе Мангера

Автор: 

Павловский Игорь (115) мера пресечения (451) Гандзюк Екатерина (549)


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Топ комментарии
+16
Владимир Александрович, так шо? Опять Порошенко виноват? Или кое-кто только гавкать на дебатах горазд?
Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський вийшов на свободу - Цензор.НЕТ 4557
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03.12.2020 18:52
+9
а никто тебе не даст теперь возможности искать)ты свое уже нашел -жри не обляпайся
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03.12.2020 18:59
+9
и где эти деятели которые расписали все стены - "хто убив..."
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03.12.2020 19:02
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"Верховенство" права по украински. И "непредвзятая" прокуратура в комплекта
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03.12.2020 18:42 Ответить
Владимир Александрович, так шо? Опять Порошенко виноват? Или кое-кто только гавкать на дебатах горазд?
Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський вийшов на свободу - Цензор.НЕТ 4557
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03.12.2020 18:52 Ответить
Смена власти ничего не изменило к лучшему. Будем искать.
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03.12.2020 18:54 Ответить
а никто тебе не даст теперь возможности искать)ты свое уже нашел -жри не обляпайся
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03.12.2020 18:59 Ответить
и где эти деятели которые расписали все стены - "хто убив..."
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03.12.2020 19:02 Ответить
Шо ж ви витворяєте,ублюдки?!!! Вас винесуть труп...ми з України г...ндони....
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03.12.2020 19:03 Ответить
І все ж таки його посадили за недонесення про злочин (стосовно Гандзюк). А не за участь в нападі - про що так верещали юдьки
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03.12.2020 19:21 Ответить
Таки так. 100 %-на , керує юрисдикцию ...
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03.12.2020 21:19 Ответить
гарний суддя - мертвий суддя.
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03.12.2020 19:23 Ответить
Ублюдки встречаются и среди дворников, но в судебной мантии их большинство.
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03.12.2020 19:39 Ответить
Схоже на те ...
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03.12.2020 21:20 Ответить
Бедная девчонка умирала в страшных муках и наверное, просила Бога, чтобы он наказал всех причастных к ее гибели, но... Господь Бог ее, к сожалению, не услышал, а наша Фемида оказалась не только слепой, но и еще черте какой... инвалидкой.
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03.12.2020 21:47 Ответить
таких судей надо на палю сажать привселюдно!
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03.12.2020 22:28 Ответить
На свободу с чистой совестью!
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04.12.2020 02:35 Ответить
Держава, в якій проведено злучку зеленої влади з бандитами називається - мафія.
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04.12.2020 09:46 Ответить
 
 