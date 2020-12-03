Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский вышел на свободу

Игорь Павловский был осужден на 2 года условно за то, что скрыл информацию о преступлении против херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Теперь его выпустили на свободу - прокуратура не стала просить о продлении меры пресечения по другим делам.

Информацию об этом "Громадському" подтвердил адвокат Павловского Владимир Сергет, сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее Павловский заключил сделку со следствием и дал показания по делу относительно вероятных заказчика и организатора преступления - Владислава Мангера и Алексея Левина (Москаленко).

Павловский оставался под стражей по двум другим обвинениям - в создании преступной организации в Херсонской области и в угоне транспортных средств.

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Адвокат Павловского отметил, что 24 ноября истек срок содержания под стражей его подзащитного, который не был продлен прокуратурой.

В Офисе генерального прокурора пока не прокомментировали эту информацию.

Также на свободе оказался водитель Павловского и свидетель по делу Гандзюк Валерий Одинцов, который проходил подозреваемым по делу о похищении транспортных средств, отмечает "Громадське". Он заключил сделку со следствием. Об этом свидетельствует решение суда.

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