Байден переслідуватиме клептократію і корупцію по всьому світу, - ЗМІ
Нова адміністрація США на чолі із Джо Байденом боротиметься з корупцією всередині країни і переслідуватиме незаконні схеми, корупцію й клептократію у всьому світі.
Про це пише видання Foreign Policy, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Новообраний президент США Джо Байден зосередить першочергову увагу в роботі своєї адміністрації на репресивних заходах проти незаконних схем фінансування як всередині Сполучених Штатів, так і за кордоном, що може мати глибокі наслідки для антикорупційних зусиль по всьому світу", - зауважує видання.
Під час перебування в Білому домі в адміністрації Обами на посаді віцепрезидента Джо Байден очолював зусилля з протистояння корупції й клептократії та неодноразово обіцяв повернутися до цього вже на президентській посаді. Він підкреслював, що іноземні гроші невідомого походження загрожують цілісності виборів у Сполучених Штатах.
Наміри Байдена оголосити війну незаконним схемам у глобальному вимірі підтверджують також представники його команди. Зокрема, у цьому контексті висловився Джейк Салліван, призначений недавно на посаду радника з питань нацбезпеки в новій адміністрації. Він повідомив, що нова адміністрація "згуртовуватиме союзників для боротьби з корупцією й клептократією".
Крім того, ексрадник Байдена, нині керуючий директор Центру дипломатії та глобальної взаємодії також підтвердив, що нова адміністрація має "широкий порядок денний щодо боротьби з корупцією та клептократією" в усьому світі.
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На деньги, которые пуйло украл у российских пенсионеров и учителей.
Это - клептократия?
лишают рабочих мест шоле?
Тада бахни баярышника, - и баиньки! )))
Все продается и все покупается? А совести у них не было НИКОГДА.
И в Московии.
Потому что это лидеры паразитрования правительств на гражданах.
Давай, Джо,
Ану розкажи, як тамольгінські, не забіжають?
І шо там ваше плешиве, ще дихає, чи паркінсон таки доконав тварину?))
Nice joke !
Бажано почати з себе і з сімейки.
Правда, навряд чи він в курсі про такий свій намір.
то трамписты давно бы его изобличили и засудили.
Хватит нести чепуху и повторять чужие бредни.
Также о Венесуэле и этой, как ее, Гаити.
Им там очень страшно сейчас всем стало, да.
Вот, например, записи планёрок руководства CNN
https://www.youtube.com/watch?v=F1HB5X-TmGk
Тут обзор видеодоказательств вброса бюллетеней:
https://www.youtube.com/watch?v=hCapfyByZMw
А тут само видео
https://www.youtube.com/watch?v=keANzinHWUA&t=425
После 4 лет криков «Россия, Россия, Россия!» либеральные средства массовой информации могут захотеть взглянуть на эту фотографию. С другой стороны, может быть, им все равно, ведь она демократка.
На этом снимке вы можете видеть, как Псаки обнимается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и официальным представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой и госсекретарем того времени Джоном Керри. У Псаки на голове розовая шапка с серпом и молотом, эмблемой коммунистического режима СССР.
USA Today, потратившая 4 года на бессмысленную околесицу, чтобы поддержать ложь о том, что президент Трамп вступил в сговор с русскими, утверждает, что в этой фотографии нет ничего страшного, потому что в ней отсутствует контекст.