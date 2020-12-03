Байден переслідуватиме клептократію і корупцію по всьому світу, - ЗМІ

Нова адміністрація США на чолі із Джо Байденом боротиметься з корупцією всередині країни і переслідуватиме незаконні схеми, корупцію й клептократію у всьому світі.

Про це пише видання Foreign Policy, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Новообраний президент США Джо Байден зосередить першочергову увагу в роботі своєї адміністрації на репресивних заходах проти незаконних схем фінансування як всередині Сполучених Штатів, так і за кордоном, що може мати глибокі наслідки для антикорупційних зусиль по всьому світу", - зауважує видання.

Під час перебування в Білому домі в адміністрації Обами на посаді віцепрезидента Джо Байден очолював зусилля з протистояння корупції й клептократії та неодноразово обіцяв повернутися до цього вже на президентській посаді. Він підкреслював, що іноземні гроші невідомого походження загрожують цілісності виборів у Сполучених Штатах.

Наміри Байдена оголосити війну незаконним схемам у глобальному вимірі підтверджують також представники його команди. Зокрема, у цьому контексті висловився Джейк Салліван, призначений недавно на посаду радника з питань нацбезпеки в новій адміністрації. Він повідомив, що нова адміністрація "згуртовуватиме союзників для боротьби з корупцією й клептократією".

Крім того, ексрадник Байдена, нині керуючий директор Центру дипломатії та глобальної взаємодії також підтвердив, що нова адміністрація має "широкий порядок денний щодо боротьби з корупцією та клептократією" в усьому світі.

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