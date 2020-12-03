Байден будет преследовать клептократию и коррупцию по всему миру, - СМИ

Новая администрация США во главе с Джо Байденом будет бороться с коррупцией внутри страны и преследовать незаконные схемы, коррупцию и клептократию по всеми миру.

Об этом пишет издание Foreign Policy, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Новоизбранный президент США Джо Байден сосредоточит первоочередное внимание в работе администрации на репрессивных мерах против незаконных схем финансирования как внутри Соединенных Штатов, так и за рубежом, что может иметь глубокие последствия для антикоррупционных усилий по всему миру", - отмечает издание.

Во время пребывания в Белом доме в администрации Обамы на посту вице-президента Джо Байден возглавлял усилия по противостоянию коррупции и клептократии и неоднократно обещал вернуться к этому уже на президентском посту. Он подчеркивал, что иностранные деньги неизвестного происхождения угрожают целостности выборов в Соединенных Штатах.

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Намерения Байдена объявить войну незаконным схемам в глобальном измерении подтверждают также представители его команды. В частности, в этом контексте высказался Джейк Салливан, назначенный недавно на должность советника по нацбезопасности в новой администрации. Он сообщил, что новая администрация "объединит союзников для борьбы с коррупцией и клептократией".

Кроме того, бывший советник Байдена, ныне управляющий директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия также подтвердил, что у новой администрации есть "широкая повестка дня по борьбе с коррупцией и клептократией" во всем мире.

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