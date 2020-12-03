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Байден будет преследовать клептократию и коррупцию по всему миру, - СМИ

Байден будет преследовать клептократию и коррупцию по всему миру, - СМИ

Новая администрация США во главе с Джо Байденом будет бороться с коррупцией внутри страны и преследовать незаконные схемы, коррупцию и клептократию по всеми миру.

Об этом пишет издание Foreign Policy, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Новоизбранный президент США Джо Байден сосредоточит первоочередное внимание в работе администрации на репрессивных мерах против незаконных схем финансирования как внутри Соединенных Штатов, так и за рубежом, что может иметь глубокие последствия для антикоррупционных усилий по всему миру", - отмечает издание.

Во время пребывания в Белом доме в администрации Обамы на посту вице-президента Джо Байден возглавлял усилия по противостоянию коррупции и клептократии и неоднократно обещал вернуться к этому уже на президентском посту. Он подчеркивал, что иностранные деньги неизвестного происхождения угрожают целостности выборов в Соединенных Штатах.

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Намерения Байдена объявить войну незаконным схемам в глобальном измерении подтверждают также представители его команды. В частности, в этом контексте высказался Джейк Салливан, назначенный недавно на должность советника по нацбезопасности в новой администрации. Он сообщил, что новая администрация "объединит союзников для борьбы с коррупцией и клептократией".

Кроме того, бывший советник Байдена, ныне управляющий директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия также подтвердил, что у новой администрации есть "широкая повестка дня по борьбе с коррупцией и клептократией" во всем мире.

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Автор: 

Байден Джо (2785) коррупция (8556) США (26439)


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Топ комментарии
+32
Новим літсам приготуватись.
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03.12.2020 22:28
+19
Байден начни с Украины. Здесь вся власть коррумпирована.
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03.12.2020 22:34
+18
Уважаемы Байдэн, милости просим в Украину! Гарантирую вам и десяти сроков не хватит на борьбу)))) И гарантирую, что наши чиновники воровали деньги США! Только просьба, привезите в аренду электрический стул, для публичного наказания, ну что бы после вашей отставки другим не повадно было!
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03.12.2020 22:36
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Новим літсам приготуватись.
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03.12.2020 22:28 Ответить
И старым тоже
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03.12.2020 22:39 Ответить
"Старые" друзья Байдена,так что даже не мечтай ,зесрань)
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03.12.2020 22:43 Ответить
Ну почему же "друзья" ? А Игорь Валерьевич? Уголовное дело в штате Делавер уже заждалось своего фигуранта.
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04.12.2020 09:39 Ответить
Тю! Ти думаєш, що у Байдена теж дивлчюяться "Сватів" і канали Медведчука-Коломойського? 😮. Ну ти й зазебілений! 😁
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03.12.2020 23:21 Ответить
та это лапша. Будет преследовать, но через раз и с перегибами в определённых местах (привет мисс кольчуге и её деткам антико-ко-коррупционерам, которые сейчас хорошо устроились)
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03.12.2020 23:39 Ответить
Байден будет преследовать клептократию и коррупцию по всему миру, - СМИ - Цензор.НЕТ 7529
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03.12.2020 22:28 Ответить
Медведчук скупил 3 канала и нефтепровод.
На деньги, которые пуйло украл у российских пенсионеров и учителей.
Это - клептократия?
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03.12.2020 22:30 Ответить
В годы войны это квалифицируется как ПРЕДАТЕЛЬСТВО РОДИНЫ,
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03.12.2020 22:34 Ответить
Biden forever!
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03.12.2020 22:31 Ответить
Это наверное олигарха Коломойского этапируют в США, если после нового года не сдадут Украину Московии
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03.12.2020 22:32 Ответить
Значить тепер будуть брати в особливо крупних розмірах
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03.12.2020 22:32 Ответить
СТранно, а ЗЕкловун грудью защищает героически, и ЗЕбилы в восторге...
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03.12.2020 22:33 Ответить
Зеленим нацюцюрникам приготуватися!
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03.12.2020 22:34 Ответить
Yes, ofcourse- забурисмит..
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03.12.2020 22:34 Ответить
Байден начни с Украины. Здесь вся власть коррумпирована.
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03.12.2020 22:34 Ответить
Уважаемы Байдэн, милости просим в Украину! Гарантирую вам и десяти сроков не хватит на борьбу)))) И гарантирую, что наши чиновники воровали деньги США! Только просьба, привезите в аренду электрический стул, для публичного наказания, ну что бы после вашей отставки другим не повадно было!
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03.12.2020 22:36 Ответить
Та мабуть одного буде замало .
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03.12.2020 22:57 Ответить
Можно еще у французов гильйотину напрокат взять.
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04.12.2020 07:25 Ответить
ха ха ха
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03.12.2020 22:36 Ответить
Похрюкай пока, меря. Ато потом только скулить сможешь!)))
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04.12.2020 00:01 Ответить
не,ну я понимаю шо ***** озаботится...а чего простая вата с ольгинцами забеспокоилась?
лишают рабочих мест шоле?
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03.12.2020 22:45 Ответить
Меря, шо там с валежником? Собрал?
Тада бахни баярышника, - и баиньки! )))
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04.12.2020 00:18 Ответить
Все 30 лет Украину грабят олигархи, пора Байдену ими заняться.
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03.12.2020 22:38 Ответить
не Украину а нас
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03.12.2020 23:37 Ответить
Наші клептократи швидше залізний занавіс опустять, чим від корита відповзуть.

Байден будет преследовать клептократию и коррупцию по всему миру, - СМИ - Цензор.НЕТ 2135
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03.12.2020 22:41 Ответить
Надеюсь, он начнет с Коломойского!
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03.12.2020 22:42 Ответить
Невже почне з України? Бариги! Придбайте запасні комплекти памперсів.
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03.12.2020 22:50 Ответить
Дык бог велел, бо откуда закидон был байдену... Каарочи , зеплесень , сушим сухари. Мультики тока начинаются... А там и баб Юля(сулейманова) подтянется... со своими офшорами и тампексными джопенфирмами...
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04.12.2020 03:06 Ответить
Почне з Бурізми і вмісту ноутбука свого сина, я так розумію...
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03.12.2020 22:52 Ответить
Краще за ;стіну Трампа; розкажи. За ту саму, за яку особистий блазень ***** може і за ґрати загриміти....
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04.12.2020 07:04 Ответить
Байден ПАМАГИ! ВВЕДИ украинским олигархам и всем их Слугам по самые помидоры!
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03.12.2020 22:54 Ответить
Неужели Байден возьмется за СБУ? Там для него тоже есть заняться, знающие люди не без оснований утверждают, что больше половину генералов СБУ - долларовые миллионеры.
Все продается и все покупается? А совести у них не было НИКОГДА.
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03.12.2020 22:57 Ответить
Oнo и кoнeчнo, oнo и пoнятнo, oнo и нe чтo-либo кaк, и нe кaк-либo чтo, a чтo кacaтeльнo oтнocитeльнo - тo и дeйcтвитeльнo, a ecли cлyчитcя в миpe тaкoe - тo и пoжaлyйcтa.
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03.12.2020 22:58 Ответить
Байден, лучше позвони Зеленскому, чтобы тарифы на услуги снижал! А то эти коррупционеры даже в пандемию не унимаются!
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03.12.2020 23:15 Ответить
даже если он позвонит, то их могут только поднять, снижать будут в паралельной вселенной
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03.12.2020 23:54 Ответить
В предвыборно-агитационной.
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04.12.2020 08:48 Ответить
Банда "Зеленых Человечков" Зеленского скорее подпишет союзный договор с Московией чем уйдет от Грабежа Украинского Народа. Впрочем для развала Украины "Зеленые Человечки" и были поставлены а начали они как известно с Крыма.
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03.12.2020 23:18 Ответить
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03.12.2020 23:22 Ответить
Большие надежды на Джозефа Байдена возложены, я думаю ему хватит воли и опыта их оправдать.
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03.12.2020 23:34 Ответить
Ура!
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03.12.2020 23:36 Ответить
то есть сам себе и сыночка и буризмы запреследует. молодец.
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03.12.2020 23:48 Ответить
По всему миру - это в Украине.
И в Московии.
Потому что это лидеры паразитрования правительств на гражданах.
Давай, Джо,
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03.12.2020 23:49 Ответить
Б+К=Ж
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03.12.2020 23:51 Ответить
Бєнє - кабздець!
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03.12.2020 23:56 Ответить
Класика жанру. Своїм - все що просють. Чужим - закон (анти-корупційний чи анти-що-завгодно). Я думаю, байден та зєлєнскій вже крокують нога в ногу. It takes three to tango, if you know what I mean.
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03.12.2020 23:57 Ответить
О! Манкуртів тут мало було!))
Ану розкажи, як тамольгінські, не забіжають?
І шо там ваше плешиве, ще дихає, чи паркінсон таки доконав тварину?))
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04.12.2020 00:05 Ответить
Чувак, якому машинкою Уго Чавеза (Dominion Voting Systems) накрутили голоси, щось звіздить нам про боротьбу корупцією.
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04.12.2020 00:10 Ответить
А вот и вернулся старый добрый "дядюшка Сэм"
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04.12.2020 00:15 Ответить
Ох бубочка, ты попал явно, будут ослаблять рашку, а самое простое добить ее позиции в Украине!
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04.12.2020 00:22 Ответить


Nice joke !
Бажано почати з себе і з сімейки.
Правда, навряд чи він в курсі про такий свій намір.
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04.12.2020 00:38 Ответить
Если бы Байден или его семья были замешаны хоть в малейшей коррупции,
то трамписты давно бы его изобличили и засудили.
Хватит нести чепуху и повторять чужие бредни.
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04.12.2020 01:18 Ответить
Я вот как прочла, так о Китае очень озаботилась.
Также о Венесуэле и этой, как ее, Гаити.
Им там очень страшно сейчас всем стало, да.
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04.12.2020 05:27 Ответить
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04.12.2020 05:40 Ответить
Щось доказів ;корупції; ані Байдена, ані Порошенка росіяни так і не знайшли.
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04.12.2020 06:17 Ответить
Краденный мёд.
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04.12.2020 02:56 Ответить
Что он будет преследовать в 80 лет?? Сейчас начнётся социалистический "рай" в США
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04.12.2020 04:14 Ответить
А Трамп- як *****. І досі ;маладой пєрпєктівний палітік;.
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04.12.2020 06:21 Ответить
Трамп був і є живчіком, проводив по 2-3 раллі в день. Ніколи не пив не курив, мозок працював в нього прекрасно на відміну від вже, без 5 хвилин овоча, байдена
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04.12.2020 12:43 Ответить
просьба начать с Украины, продолжив "диалог" с парашенком, и зеленским...
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04.12.2020 06:11 Ответить
Бєню з Зєлєю в Гуантанамо будуть годувати свининою...
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04.12.2020 06:20 Ответить
Что этот старый маразматик может преследовать? Разве что с нашим клоуном - наркоманом договорится о новом "сладком" местечке для своего сынка - наркоши. Burisma forever!
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04.12.2020 06:55 Ответить
Кто развязал войну на Донбассе, Папаев?
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04.12.2020 07:02 Ответить
Панамскийбандерiвець, теперь спроси, чей Крым? У идиотов это мантра
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04.12.2020 07:46 Ответить
З тобою все зрозуміло. А тепер скажи чому кацапи та їхні холуї так підтримують Трампа.
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04.12.2020 10:24 Ответить
Это радует, потому что его предшественник не то, шо не боролся с коррупцией, а даже не считал ее чем-то плохим.
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04.12.2020 07:31 Ответить
Он догонит каждого клептократа с криком "делиться надо".
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04.12.2020 08:41 Ответить
Боже! Храни Америку!
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04.12.2020 09:41 Ответить
Пусть старая кляча поборет свою коррупцию в "дем" партии, то ещё не став президентом, раздаёт должности.

Вот, например, записи планёрок руководства CNN
https://www.youtube.com/watch?v=F1HB5X-TmGk

Тут обзор видеодоказательств вброса бюллетеней:
https://www.youtube.com/watch?v=hCapfyByZMw

А тут само видео
https://www.youtube.com/watch?v=keANzinHWUA&t=425
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04.12.2020 11:34 Ответить
Джо Байден "назначил" бывшего директора по связям с общественностью Обамы Джен Псаки своим пресс-секретарем в надежде, что он станет следующим президентом.

Байден переслідуватиме клептократію і корупцію по всьому світу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1160


После 4 лет криков «Россия, Россия, Россия!» либеральные средства массовой информации могут захотеть взглянуть на эту фотографию. С другой стороны, может быть, им все равно, ведь она демократка.

На этом снимке вы можете видеть, как Псаки обнимается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и официальным представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой и госсекретарем того времени Джоном Керри. У Псаки на голове розовая шапка с серпом и молотом, эмблемой коммунистического режима СССР.

USA Today, потратившая 4 года на бессмысленную околесицу, чтобы поддержать ложь о том, что президент Трамп вступил в сговор с русскими, утверждает, что в этой фотографии нет ничего страшного, потому что в ней отсутствует контекст.
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04.12.2020 11:37 Ответить
Тот кто громче всех кричит держите вора, скорее всего сам вором является
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04.12.2020 14:50 Ответить
Байден, введи! Байден, введи!
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04.12.2020 15:33 Ответить
 
 