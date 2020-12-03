Байден будет преследовать клептократию и коррупцию по всему миру, - СМИ
Новая администрация США во главе с Джо Байденом будет бороться с коррупцией внутри страны и преследовать незаконные схемы, коррупцию и клептократию по всеми миру.
Об этом пишет издание Foreign Policy, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Новоизбранный президент США Джо Байден сосредоточит первоочередное внимание в работе администрации на репрессивных мерах против незаконных схем финансирования как внутри Соединенных Штатов, так и за рубежом, что может иметь глубокие последствия для антикоррупционных усилий по всему миру", - отмечает издание.
Во время пребывания в Белом доме в администрации Обамы на посту вице-президента Джо Байден возглавлял усилия по противостоянию коррупции и клептократии и неоднократно обещал вернуться к этому уже на президентском посту. Он подчеркивал, что иностранные деньги неизвестного происхождения угрожают целостности выборов в Соединенных Штатах.
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Намерения Байдена объявить войну незаконным схемам в глобальном измерении подтверждают также представители его команды. В частности, в этом контексте высказался Джейк Салливан, назначенный недавно на должность советника по нацбезопасности в новой администрации. Он сообщил, что новая администрация "объединит союзников для борьбы с коррупцией и клептократией".
Кроме того, бывший советник Байдена, ныне управляющий директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия также подтвердил, что у новой администрации есть "широкая повестка дня по борьбе с коррупцией и клептократией" во всем мире.
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На деньги, которые пуйло украл у российских пенсионеров и учителей.
Это - клептократия?
лишают рабочих мест шоле?
Тада бахни баярышника, - и баиньки! )))
Все продается и все покупается? А совести у них не было НИКОГДА.
И в Московии.
Потому что это лидеры паразитрования правительств на гражданах.
Давай, Джо,
Ану розкажи, як тамольгінські, не забіжають?
І шо там ваше плешиве, ще дихає, чи паркінсон таки доконав тварину?))
Nice joke !
Бажано почати з себе і з сімейки.
Правда, навряд чи він в курсі про такий свій намір.
то трамписты давно бы его изобличили и засудили.
Хватит нести чепуху и повторять чужие бредни.
Также о Венесуэле и этой, как ее, Гаити.
Им там очень страшно сейчас всем стало, да.
Вот, например, записи планёрок руководства CNN
https://www.youtube.com/watch?v=F1HB5X-TmGk
Тут обзор видеодоказательств вброса бюллетеней:
https://www.youtube.com/watch?v=hCapfyByZMw
А тут само видео
https://www.youtube.com/watch?v=keANzinHWUA&t=425
После 4 лет криков «Россия, Россия, Россия!» либеральные средства массовой информации могут захотеть взглянуть на эту фотографию. С другой стороны, может быть, им все равно, ведь она демократка.
На этом снимке вы можете видеть, как Псаки обнимается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и официальным представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой и госсекретарем того времени Джоном Керри. У Псаки на голове розовая шапка с серпом и молотом, эмблемой коммунистического режима СССР.
USA Today, потратившая 4 года на бессмысленную околесицу, чтобы поддержать ложь о том, что президент Трамп вступил в сговор с русскими, утверждает, что в этой фотографии нет ничего страшного, потому что в ней отсутствует контекст.