У Раді Європи стурбовані незавершеним розслідуванням убивства Гонгадзе
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Комітет міністрів Ради Європи розглянув імплементацію українською владою рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гонгадзе проти України" і висловив стурбованість щодо незавершеного розслідування через 20 років після вбивства журналіста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
КМРЄ з "глибоким занепокоєнням" зазначив, що через 20 років після викрадення і вбивства Гонгадзе провадження у справі досі не завершилося. Також не було досягнуто відчутного прогресу ні в завершенні касаційного провадження, пов’язаного з Пукачем, одним з винних у вбивстві, ні у кримінальному розслідуванні за фактом підбурювання та організації вбивства.
Комітет закликав українську владу якнайшвидше надати інформацію про результати касаційного провадження стосовно вироку, винесеного Пукачу. Також у КМРЄ висловили сподівання, що провадження буде швидко завершене, оскільки воно вже три роки чекає розгляду у Верховному Суді.
Члени комітету наполегливо закликали владу України забезпечити якнайшвидше завершення розслідування за фактом підбурювання та організації вбивства відповідно до стандартів Конвенції з прав людини. Також комітет закликав надати детальну інформацію про стан та очікувані терміни розслідування, беручи до уваги, серед іншого, передачу справи Державному бюро розслідувань.
Мирослава Гонгадзе, дружина журналіста Георгія Гонгадзе, у 2005 році звернулася до Європейського суду з прав людини з позовом у зв'язку з неналежним розслідуванням з боку Української держави справи щодо зникнення й убивства чоловіка.
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кто после Литвина стал ГЛАВНЫЙ в Кучмы?
Есть еще вариант что пока дело не закрыто вдова Гонгадзе не может получить компенсацию от государства Украина, там пару лямов долларов. Тогда крутые у нее лоббисты.
Ситуация похожа на дело Политковской (не обеспечено право на жизнь и на эффективное расследование), поэтому маловероятно, что получит компенсацию сильно отличающуюся от 20к.
https://ru.qaz.wiki/wiki/Myroslava_Gongadze
Нашел вот старое дело.
Компенсацию она уже получила, т.к. ее выплата привязана только к дате публикации решения ЕСПЧ.
Без компромата во власть могут попасть только небедные люди. На бедных - компромат, что бы были управляемыми. Эта Система так и работает - вверху могут оказаться или багатые родственники или отъявленные негодяи... А изменить Систему изнутри невозможно. Те кто могут - не хотят. Боятся потерять свою власть. Эдакий коллективный Туранчокс из к/ф "Через тернии к звёздам".
Почему, например, Совет Европы нисколько не обеспокоился мученической гибелью война ВСУ Романа Беспалого, которого нелюди из ЛДНР запытали до смерти и изъяли органы?
Почему Совет Европы столь избирателен в своей обеспокоенности?
В чем дело с этим Советом?