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Гонгадзе (124) Пукач (42) Рада Європи (363) вбивство (2868)

У Раді Європи стурбовані незавершеним розслідуванням убивства Гонгадзе

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У Раді Європи стурбовані незавершеним розслідуванням убивства Гонгадзе

Комітет міністрів Ради Європи розглянув імплементацію українською владою рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гонгадзе проти України" і висловив стурбованість щодо незавершеного розслідування через 20 років після вбивства журналіста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

КМРЄ з "глибоким занепокоєнням" зазначив, що через 20 років після викрадення і вбивства Гонгадзе провадження у справі досі не завершилося. Також не було досягнуто відчутного прогресу ні в завершенні касаційного провадження, пов’язаного з Пукачем, одним з винних у вбивстві, ні у кримінальному розслідуванні за фактом підбурювання та організації вбивства.

Комітет закликав українську владу якнайшвидше надати інформацію про результати касаційного провадження стосовно вироку, винесеного Пукачу. Також у КМРЄ висловили сподівання, що провадження буде швидко завершене, оскільки воно вже три роки чекає розгляду у Верховному Суді.

Члени комітету наполегливо закликали владу України забезпечити якнайшвидше завершення розслідування за фактом підбурювання та організації вбивства відповідно до стандартів Конвенції з прав людини. Також комітет закликав надати детальну інформацію про стан та очікувані терміни розслідування, беручи до уваги, серед іншого, передачу справи Державному бюро розслідувань.

Також читайте: Рада Європи розгляне виконання Україною рішення ЄСПЛ щодо вбивства журналіста Гонгадзе

Мирослава Гонгадзе, дружина журналіста Георгія Гонгадзе, у 2005 році звернулася до Європейського суду з прав людини з позовом у зв'язку з неналежним розслідуванням з боку Української держави справи щодо зникнення й убивства чоловіка.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
В смысле обеспокоены?Его же Кучма убил,все же знают,просто его нельзя судить,он же памятник
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04.12.2020 00:08
+6
Литвина с Кучмой за жопу хотят взять
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04.12.2020 00:09
+4
Кто Кучму рискнет посадить, он же всех сдаст с потрохами.
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04.12.2020 00:13
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Кучма - термін, який має кілька значень.
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04.12.2020 00:06 Відповісти
Кучма-ПАПА, пірат ЛЕОНІДОВИЧ-сінок, ПІНЯ-зятьок і т.д.
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04.12.2020 02:02 Відповісти
Ваві зараз не до нього, він воює з папірєднікамі.
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04.12.2020 00:06 Відповісти
Де? В Єміратах?
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04.12.2020 02:05 Відповісти
В смысле обеспокоены?Его же Кучма убил,все же знают,просто его нельзя судить,он же памятник
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04.12.2020 00:08 Відповісти
его убили те кто прослушивал Кучму для шантажа.
кто после Литвина стал ГЛАВНЫЙ в Кучмы?
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04.12.2020 07:16 Відповісти
Литвина с Кучмой за жопу хотят взять
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04.12.2020 00:09 Відповісти
Вряд ли, скорее давят на крыло Кучмы в нынешней политической верхушке для пропихивания своих интересов.
Есть еще вариант что пока дело не закрыто вдова Гонгадзе не может получить компенсацию от государства Украина, там пару лямов долларов. Тогда крутые у нее лоббисты.
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04.12.2020 00:32 Відповісти
чисто спортивный интерес: а что за "крыло Кучмы"?
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04.12.2020 00:39 Відповісти
через пинчука
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04.12.2020 00:58 Відповісти
ЕСПЧ обычно устанавливает 35-50к евро компенсации одному члену семьи за убитого - какие миллионы?
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04.12.2020 00:42 Відповісти
Не могу найти, но мне точно где-то попадалась новость с ее претензиями. С одного Пукача хотела 0,5 млн компенсации.
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04.12.2020 01:02 Відповісти
Хотеть и получить - две большие разницы.
Ситуация похожа на дело Политковской (не обеспечено право на жизнь и на эффективное расследование), поэтому маловероятно, что получит компенсацию сильно отличающуюся от 20к.
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04.12.2020 01:14 Відповісти
А почему бы не Притуле компенсацию. Если бы притула не стала бить в колокола, то Мирослава до сих пор не знала бы, что у неё уже нет мужа. Правда Притула ещё может получить за Шеремета.
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04.12.2020 08:55 Відповісти
у неё кроме Гии и Павла, еще мужчины были? а ну да еще Литвин, и он пока живой, тогда все нормально
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04.12.2020 10:27 Відповісти
И это (35-50к) еще нормальная компенсация, например, журналистку Политковскую в 20к "оценили".
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04.12.2020 00:48 Відповісти
9 ноября 2005 года Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Мирославы Гонгадзе против Украины в пользу вдовы покойного журналиста. Согласно постановлению Суда, Украина нарушила статьи 2, 3, 13 и 41 Европейской конвенции о правах человека, поскольку украинские власти не защитили право на жизнь мужа заявительницы Георгия Гонгадзе. Согласно приговору, расследование не было адекватным и причинило заявителю много моральных травм. Суд присудил заявителю 100 000 евро в качестве компенсации материального и морального вреда.

https://ru.qaz.wiki/wiki/Myroslava_Gongadze

Нашел вот старое дело.
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04.12.2020 01:08 Відповісти
Проверил, есть такое решение. Повезло ей, что Украина в 2005 была согласна 100к.
Компенсацию она уже получила, т.к. ее выплата привязана только к дате публикации решения ЕСПЧ.
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04.12.2020 01:27 Відповісти
Кто Кучму рискнет посадить, он же всех сдаст с потрохами.
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04.12.2020 00:13 Відповісти
Обеспокоенность это нормально для Совета Европы. По Гонгадзе у них "легкая" обеспокоенность, а по MH17 "тяжелая". Очень беспокойные товарищи, только толку от этого никакого)
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04.12.2020 00:43 Відповісти
Интересно,по распаду совка,какая у них была обеспокоенность?!
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04.12.2020 02:25 Відповісти
Да?зекретин прям "счастливчик" 2021года
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04.12.2020 00:15 Відповісти
я думал уже все давно на пукача списали и забыли про это дело...
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04.12.2020 00:37 Відповісти
Как только кучма все, расследование сразу сделает его виноватым. А пока никто из тех, кто там, не решится...
Без компромата во власть могут попасть только небедные люди. На бедных - компромат, что бы были управляемыми. Эта Система так и работает - вверху могут оказаться или багатые родственники или отъявленные негодяи... А изменить Систему изнутри невозможно. Те кто могут - не хотят. Боятся потерять свою власть. Эдакий коллективный Туранчокс из к/ф "Через тернии к звёздам".
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04.12.2020 01:11 Відповісти
посоны переживают,шо дело до сих пор не закрыли.
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04.12.2020 02:21 Відповісти
Скажите, а почему Совет Европы никогда не бывает обеспокоенным, когда гибнут войны ВСУ?
Почему, например, Совет Европы нисколько не обеспокоился мученической гибелью война ВСУ Романа Беспалого, которого нелюди из ЛДНР запытали до смерти и изъяли органы?
Почему Совет Европы столь избирателен в своей обеспокоенности?
В чем дело с этим Советом?
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04.12.2020 05:25 Відповісти
20 років пройшло, а в Раді Європи занепокоєні. Справа похована і ніхто її розслідувати не буде, бо фігуранти, хоча і в тіні, але при владі. По цій справі щось зрушиться з мертвої точки тільки тоді, коли в Україні повністю зміниться система влади.
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04.12.2020 08:24 Відповісти
Кучма, с вещами на выход!
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04.12.2020 08:32 Відповісти
Если Кучму не посадили в СИЗО, то какое может быть расследование ?
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04.12.2020 08:48 Відповісти
так Пукач же во всем признался. Чи не? У Раді Європи стурбовані незавершеним розслідуванням убивства Гонгадзе - Цензор.НЕТ 5566 а голову нашли? Тело из Таращи - не труп Гонгадзе (обновлено)
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04.12.2020 08:56 Відповісти
За знищення промисловості і здачу ЯЗ Кучма отримав ярлик від Заходу на пограбування України. Як уміло знищили пролетаріат, потім селянство (відбравши у нього протизаконно землю) і виростили з бандитів оліграхів космополітів. А Захід ніби цього і не побачив. А Пукач живий поки язик тримає на замці.
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04.12.2020 10:24 Відповісти
Щаз Данилыч срочняком снова запрыгнет обратно в минские.
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04.12.2020 13:19 Відповісти
А что скажет Фемида в лице девяти ГП Украины Совету Европы?
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05.05.2021 17:02 Відповісти
 
 