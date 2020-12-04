В Совете Европы обеспокоены незавершенным расследованием убийства Гонгадзе

Комитет министров Совета Европы рассмотрел имплементацию украинской властью решения Европейского суда по правам человека по делу "Гонгадзе против Украины" и выразил обеспокоенность из-за незавершенного расследования через 20 лет после убийства журналиста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

КМСЕ с "глубоким беспокойством" отметил, что через 20 лет после похищения и убийства Гонгадзе производство по делу до сих пор не завершилось. Также не был достигнут ощутимый прогресс ни в завершении кассационного производства, связанного с Пукачем, одним из виновных в убийстве, ни в уголовном расследовании по факту подстрекательства и организации убийства.

Комитет призвал украинскую власть как можно быстрее предоставить информацию о результатах кассационного производства в отношении приговора, вынесенного Пукачу. Также в КМСЕ выразили надежду, что производство будет быстро завершено, поскольку оно уже три года ждет рассмотрения в Верховном Суде.

Члены комитета настойчиво призвали власти Украины обеспечить скорейшее завершение расследования по факту подстрекательства и организации убийства в соответствии со стандартами Конвенции по правам человека. Также комитет призвал предоставить детальную информацию о состоянии и ожидаемых сроках расследования, учитывая, среди прочего, передачу дела Государственному бюро расследований.

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Мирослава Гонгадзе, жена журналиста Георгия Гонгадзе в 2005 году обратилась в Европейский суд по правам человека с иском в связи с ненадлежащим расследованием со стороны Украинского государства дела по исчезновению и убийству мужа.