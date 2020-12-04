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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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В Совете Европы обеспокоены незавершенным расследованием убийства Гонгадзе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В Совете Европы обеспокоены незавершенным расследованием убийства Гонгадзе

Комитет министров Совета Европы рассмотрел имплементацию украинской властью решения Европейского суда по правам человека по делу "Гонгадзе против Украины" и выразил обеспокоенность из-за незавершенного расследования через 20 лет после убийства журналиста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

КМСЕ с "глубоким беспокойством" отметил, что через 20 лет после похищения и убийства Гонгадзе производство по делу до сих пор не завершилось. Также не был достигнут ощутимый прогресс ни в завершении кассационного производства, связанного с Пукачем, одним из виновных в убийстве, ни в уголовном расследовании по факту подстрекательства и организации убийства.

Комитет призвал украинскую власть как можно быстрее предоставить информацию о результатах кассационного производства в отношении приговора, вынесенного Пукачу. Также в КМСЕ выразили надежду, что производство будет быстро завершено, поскольку оно уже три года ждет рассмотрения в Верховном Суде.

Члены комитета настойчиво призвали власти Украины обеспечить скорейшее завершение расследования по факту подстрекательства и организации убийства в соответствии со стандартами Конвенции по правам человека. Также комитет призвал предоставить детальную информацию о состоянии и ожидаемых сроках расследования, учитывая, среди прочего, передачу дела Государственному бюро расследований.

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Мирослава Гонгадзе, жена журналиста Георгия Гонгадзе в 2005 году обратилась в Европейский суд по правам человека с иском в связи с ненадлежащим расследованием со стороны Украинского государства дела по исчезновению и убийству мужа.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
В смысле обеспокоены?Его же Кучма убил,все же знают,просто его нельзя судить,он же памятник
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04.12.2020 00:08
+6
Литвина с Кучмой за жопу хотят взять
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04.12.2020 00:09
+4
Кто Кучму рискнет посадить, он же всех сдаст с потрохами.
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04.12.2020 00:13
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Кучма - термін, який має кілька значень.
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04.12.2020 00:06 Ответить
Кучма-ПАПА, пірат ЛЕОНІДОВИЧ-сінок, ПІНЯ-зятьок і т.д.
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04.12.2020 02:02 Ответить
Ваві зараз не до нього, він воює з папірєднікамі.
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04.12.2020 00:06 Ответить
Де? В Єміратах?
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04.12.2020 02:05 Ответить
В смысле обеспокоены?Его же Кучма убил,все же знают,просто его нельзя судить,он же памятник
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04.12.2020 00:08 Ответить
его убили те кто прослушивал Кучму для шантажа.
кто после Литвина стал ГЛАВНЫЙ в Кучмы?
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04.12.2020 07:16 Ответить
Литвина с Кучмой за жопу хотят взять
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04.12.2020 00:09 Ответить
Вряд ли, скорее давят на крыло Кучмы в нынешней политической верхушке для пропихивания своих интересов.
Есть еще вариант что пока дело не закрыто вдова Гонгадзе не может получить компенсацию от государства Украина, там пару лямов долларов. Тогда крутые у нее лоббисты.
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04.12.2020 00:32 Ответить
чисто спортивный интерес: а что за "крыло Кучмы"?
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04.12.2020 00:39 Ответить
через пинчука
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04.12.2020 00:58 Ответить
ЕСПЧ обычно устанавливает 35-50к евро компенсации одному члену семьи за убитого - какие миллионы?
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04.12.2020 00:42 Ответить
Не могу найти, но мне точно где-то попадалась новость с ее претензиями. С одного Пукача хотела 0,5 млн компенсации.
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04.12.2020 01:02 Ответить
Хотеть и получить - две большие разницы.
Ситуация похожа на дело Политковской (не обеспечено право на жизнь и на эффективное расследование), поэтому маловероятно, что получит компенсацию сильно отличающуюся от 20к.
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04.12.2020 01:14 Ответить
А почему бы не Притуле компенсацию. Если бы притула не стала бить в колокола, то Мирослава до сих пор не знала бы, что у неё уже нет мужа. Правда Притула ещё может получить за Шеремета.
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04.12.2020 08:55 Ответить
у неё кроме Гии и Павла, еще мужчины были? а ну да еще Литвин, и он пока живой, тогда все нормально
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04.12.2020 10:27 Ответить
И это (35-50к) еще нормальная компенсация, например, журналистку Политковскую в 20к "оценили".
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04.12.2020 00:48 Ответить
9 ноября 2005 года Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Мирославы Гонгадзе против Украины в пользу вдовы покойного журналиста. Согласно постановлению Суда, Украина нарушила статьи 2, 3, 13 и 41 Европейской конвенции о правах человека, поскольку украинские власти не защитили право на жизнь мужа заявительницы Георгия Гонгадзе. Согласно приговору, расследование не было адекватным и причинило заявителю много моральных травм. Суд присудил заявителю 100 000 евро в качестве компенсации материального и морального вреда.

https://ru.qaz.wiki/wiki/Myroslava_Gongadze

Нашел вот старое дело.
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04.12.2020 01:08 Ответить
Проверил, есть такое решение. Повезло ей, что Украина в 2005 была согласна 100к.
Компенсацию она уже получила, т.к. ее выплата привязана только к дате публикации решения ЕСПЧ.
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04.12.2020 01:27 Ответить
Кто Кучму рискнет посадить, он же всех сдаст с потрохами.
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04.12.2020 00:13 Ответить
Обеспокоенность это нормально для Совета Европы. По Гонгадзе у них "легкая" обеспокоенность, а по MH17 "тяжелая". Очень беспокойные товарищи, только толку от этого никакого)
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04.12.2020 00:43 Ответить
Интересно,по распаду совка,какая у них была обеспокоенность?!
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04.12.2020 02:25 Ответить
Да?зекретин прям "счастливчик" 2021года
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04.12.2020 00:15 Ответить
я думал уже все давно на пукача списали и забыли про это дело...
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04.12.2020 00:37 Ответить
Как только кучма все, расследование сразу сделает его виноватым. А пока никто из тех, кто там, не решится...
Без компромата во власть могут попасть только небедные люди. На бедных - компромат, что бы были управляемыми. Эта Система так и работает - вверху могут оказаться или багатые родственники или отъявленные негодяи... А изменить Систему изнутри невозможно. Те кто могут - не хотят. Боятся потерять свою власть. Эдакий коллективный Туранчокс из к/ф "Через тернии к звёздам".
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04.12.2020 01:11 Ответить
посоны переживают,шо дело до сих пор не закрыли.
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04.12.2020 02:21 Ответить
Скажите, а почему Совет Европы никогда не бывает обеспокоенным, когда гибнут войны ВСУ?
Почему, например, Совет Европы нисколько не обеспокоился мученической гибелью война ВСУ Романа Беспалого, которого нелюди из ЛДНР запытали до смерти и изъяли органы?
Почему Совет Европы столь избирателен в своей обеспокоенности?
В чем дело с этим Советом?
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04.12.2020 05:25 Ответить
20 років пройшло, а в Раді Європи занепокоєні. Справа похована і ніхто її розслідувати не буде, бо фігуранти, хоча і в тіні, але при владі. По цій справі щось зрушиться з мертвої точки тільки тоді, коли в Україні повністю зміниться система влади.
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04.12.2020 08:24 Ответить
Кучма, с вещами на выход!
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04.12.2020 08:32 Ответить
Если Кучму не посадили в СИЗО, то какое может быть расследование ?
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04.12.2020 08:48 Ответить
так Пукач же во всем признался. Чи не? У Раді Європи стурбовані незавершеним розслідуванням убивства Гонгадзе - Цензор.НЕТ 5566 а голову нашли? Тело из Таращи - не труп Гонгадзе (обновлено)
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04.12.2020 08:56 Ответить
За знищення промисловості і здачу ЯЗ Кучма отримав ярлик від Заходу на пограбування України. Як уміло знищили пролетаріат, потім селянство (відбравши у нього протизаконно землю) і виростили з бандитів оліграхів космополітів. А Захід ніби цього і не побачив. А Пукач живий поки язик тримає на замці.
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04.12.2020 10:24 Ответить
Щаз Данилыч срочняком снова запрыгнет обратно в минские.
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04.12.2020 13:19 Ответить
А что скажет Фемида в лице девяти ГП Украины Совету Европы?
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05.05.2021 17:02 Ответить
 
 