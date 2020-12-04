В Совете Европы обеспокоены незавершенным расследованием убийства Гонгадзе
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Комитет министров Совета Европы рассмотрел имплементацию украинской властью решения Европейского суда по правам человека по делу "Гонгадзе против Украины" и выразил обеспокоенность из-за незавершенного расследования через 20 лет после убийства журналиста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
КМСЕ с "глубоким беспокойством" отметил, что через 20 лет после похищения и убийства Гонгадзе производство по делу до сих пор не завершилось. Также не был достигнут ощутимый прогресс ни в завершении кассационного производства, связанного с Пукачем, одним из виновных в убийстве, ни в уголовном расследовании по факту подстрекательства и организации убийства.
Комитет призвал украинскую власть как можно быстрее предоставить информацию о результатах кассационного производства в отношении приговора, вынесенного Пукачу. Также в КМСЕ выразили надежду, что производство будет быстро завершено, поскольку оно уже три года ждет рассмотрения в Верховном Суде.
Члены комитета настойчиво призвали власти Украины обеспечить скорейшее завершение расследования по факту подстрекательства и организации убийства в соответствии со стандартами Конвенции по правам человека. Также комитет призвал предоставить детальную информацию о состоянии и ожидаемых сроках расследования, учитывая, среди прочего, передачу дела Государственному бюро расследований.
Мирослава Гонгадзе, жена журналиста Георгия Гонгадзе в 2005 году обратилась в Европейский суд по правам человека с иском в связи с ненадлежащим расследованием со стороны Украинского государства дела по исчезновению и убийству мужа.
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кто после Литвина стал ГЛАВНЫЙ в Кучмы?
Есть еще вариант что пока дело не закрыто вдова Гонгадзе не может получить компенсацию от государства Украина, там пару лямов долларов. Тогда крутые у нее лоббисты.
Ситуация похожа на дело Политковской (не обеспечено право на жизнь и на эффективное расследование), поэтому маловероятно, что получит компенсацию сильно отличающуюся от 20к.
https://ru.qaz.wiki/wiki/Myroslava_Gongadze
Нашел вот старое дело.
Компенсацию она уже получила, т.к. ее выплата привязана только к дате публикации решения ЕСПЧ.
Без компромата во власть могут попасть только небедные люди. На бедных - компромат, что бы были управляемыми. Эта Система так и работает - вверху могут оказаться или багатые родственники или отъявленные негодяи... А изменить Систему изнутри невозможно. Те кто могут - не хотят. Боятся потерять свою власть. Эдакий коллективный Туранчокс из к/ф "Через тернии к звёздам".
Почему, например, Совет Европы нисколько не обеспокоился мученической гибелью война ВСУ Романа Беспалого, которого нелюди из ЛДНР запытали до смерти и изъяли органы?
Почему Совет Европы столь избирателен в своей обеспокоенности?
В чем дело с этим Советом?