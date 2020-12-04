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Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі, - МЗС Канади

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі, - МЗС Канади

"Президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, не можна вважати президентом Білорусі, оскільки йому бракує для цього легітимності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив у четвер під час 27-ї міністерської ради Організації з безпеки і співпраці в Європі міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

"Канада твердо переконана, що Олександру Лукашенку бракує легітимності бути лідером Білорусі. Ми продовжуємо відстоювати впровадження рекомендацій звіту Московського механізму, зокрема звільнення усіх вибірково затриманих, початку сутнісного діалогу між владою й опозицією для пошуку мирного виходу із ситуації та припинення насильства, вчиненого владою й добре задокументованого", - сказав Шампань.

Він наголосив, що "Канада підтримує народ Білорусі, як завжди робила й робитиме надалі".

"Ми не мовчатимемо, коли чиниться насильство й руйнується демократія", - зазначив міністр.

Також дивіться: Влада в Білорусі на чолі з Лукашенком - це зло, проти якого законні методи не працюють, - Кравчук. ВIДЕО

Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

За словами лідера білоруської опозиції Світлани Тіхановської, з серпня понад 30 тис. білорусів були затримані на вуличних протестах. А загальна кількість політичних в'язнів у Білорусі становить 145 осіб.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Твой Х.йло и Лукашеску - два клоуна диктатора ! ))
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04.12.2020 07:52
+7
РАБссия готовит госпереворот в Молдове...Крысы Мавзолейные,пупок не надорвется воевать?Белорусь,Армения,Украина,Молдова...,а по факту Турция,Азербайджан...Сирия,Ливия....
Быдло тупое...
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04.12.2020 07:51
+6
Лукашенко - президент олигофренов Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 6761
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04.12.2020 08:58
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Та Бульбашеску пока наплевать. Но только пока. Время работает против него, с некислым ускорением.
Вопрос в другом, кто будет после. Реальных и грамотных он давно повыбивал (в прямом смысле)....
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04.12.2020 07:36 Відповісти
Позняк,Санников,Дашкевич,Статкевич.....сходу достойные и не лаптеногие клиенты.
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04.12.2020 08:19 Відповісти
Уходють годы,мир меняется,техника приходить в рухлядь и Хлам...Годы беруть свое..., Лукашенко нельзя считать президентом Беларуси, - МИД Канады - Цензор.НЕТ 2734Трамп,Лукашеску,Путлер...их эпоха закончилась...
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04.12.2020 07:43 Відповісти
Спойте ему об этом песни.
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04.12.2020 07:46 Відповісти
А кого можна рахувати президентом? Шампань же зустрівся з нею лише як з "опозиційною фігурою", але незважаючи на такий статус - запевнив її в цілковитій підтримці. Тобто вона в його очах - не обраний президент, але підтримувати він буде саме її. Здається мені глобалісти щось мутять руками Канади, Лука їм 20 років диктатури не заважав і раптом почав заважати. Вакцину не захотів бульбаш, чи що?
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04.12.2020 07:46 Відповісти
Твой Х.йло и Лукашеску - два клоуна диктатора ! ))
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04.12.2020 07:52 Відповісти
Два дебила это сила Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 9480саюзники создают Сцуюс сраный 30 лет почти Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 9480Ветераны пля...
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04.12.2020 07:57 Відповісти
Скоріше твій
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04.12.2020 08:05 Відповісти
Але чому саме зараз Лука став заважати?
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04.12.2020 08:06 Відповісти
потому, что именно сейчас ему окончательно снесло башню и он в одном шаге от начала репрессий 30-х годов прошлого века.
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04.12.2020 08:28 Відповісти
Від наглого втручання у внутрішні справи країни у будь-кого башню знесе.
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04.12.2020 17:19 Відповісти
наглое вмешательство - это мусора и ихтамнеты *****? или ты о бреднях лукашеску о проклятом западе, спящем и видящем крах великого лукашеску, о секретных радиопереговорах, военных базах НАТО, обложивших могучую картофляндию со всех сторон и прочей шизофрении из методички того же *****? сдается мне, ты просто ватный троль, из тех, кто рассказывал о "гражданской войне" у нас в Украине.
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04.12.2020 20:19 Відповісти
Хотів би побачити що було б якби Україна вказувала кому як вибори проводити, або як жити, яку ідеологію сповідувати. А євро-комісари це роблять. Стамбульску конвенцію вже підписали? Вони дубала стають як Угорщина, Польща і Словенія відмовилися приставати на ту марксистську маячню.
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04.12.2020 21:20 Відповісти
ну тут все ясно. лукашеску законно избранный президент, а не диктатор захвативший власть и все из этого вытекающее. а в Крыму был референдум, да?
зы хотя и понимаю, что у троля нет смысла спрашивать, но хотелось бы увидеть, где и кому указывали еврокомиссары, как проводить выборы, как жить и какую идеологию исповедывать?
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04.12.2020 21:26 Відповісти
Палка о двох кінцях. Совєти Фінляндію теж захоплювали під приводом "допомоги братському народу". Те саме вийшло з Україною. Янукович поганий, але це не значить що треба конче лягати під євро-комісарів.
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04.12.2020 22:09 Відповісти
все с тобой ясно. ни на один вопрос ты так и не ответил, только пропаганду первого анала от ***** задвигаешь.
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05.12.2020 11:38 Відповісти
Який ти "вопрос" задав, кацапчик? Стамбульска конвенція до якої Україну примушують євро-комісари це теж " от *****"?
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06.12.2020 01:53 Відповісти
перепрыгнуть с репрессий диктатора, захватившего власть, на стамбульскую конвенцию, к которой якобы кого-то принуждают злые еврокомиссары, мусорную, незначительную и ниочемную ерунду, никак не сопоставимую - сильный ход а вопросов я тебе, шестерка ФСБ-шная, выше задал целую кучу, всего лишь на 2 поста выше.
вот, например, ответь на простой прямой вопрос: чей Крым? и еще на один простой вопрос: что происходит на Донбассе? или твоя лишнехромосомная пасть не способна исторгнуть то, что не одобрит твое великое *****?
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06.12.2020 12:56 Відповісти
Запокойся своїми питалками. Крим Український. ФСБ - не єдина проблема яка існує в світі і загрожує Україні. Лука нікому своїм диктаторством не заважав десятиліттями, поки не почав проти коронавіруса виступати. Зараз, доречі, подібним чином готують Польщу і Угорщину нагінати через спротив єврокомісарам і Соросу у просуванні якоїсть маячні типу ЛГБТ. Звинувачуватимуть лідерів цих країн у "корупції". Ось стаття самого Сороса і картинка з неї. Нічого не нагадує? Втручання у внутрішні справи країн тебе не бентежить?

Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 543
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06.12.2020 18:57 Відповісти
РАБссия готовит госпереворот в Молдове...Крысы Мавзолейные,пупок не надорвется воевать?Белорусь,Армения,Украина,Молдова...,а по факту Турция,Азербайджан...Сирия,Ливия....
Быдло тупое...
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04.12.2020 07:51 Відповісти
Он проиграл выборы ! Какой из нег президент?
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04.12.2020 08:21 Відповісти
Лукашенко молодец!
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04.12.2020 08:33 Відповісти
Лукашенко - президент олигофренов Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 6761
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04.12.2020 08:58 Відповісти
Гуайдиха цар....больше некому
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04.12.2020 09:08 Відповісти
Vse civilizovanyje strani tak i dumajet drugix mnenije tut net.
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04.12.2020 09:40 Відповісти
А Путнін (шаломов) для Заходу легітимний і свій?
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04.12.2020 10:26 Відповісти
Лучше бы четко сказали, как теперь официально величать Таракана, если он не президент, то кто ?
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04.12.2020 12:59 Відповісти
Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 13 Може ліпше назвати держави , які вважають Луку легітимним президентом ? Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 5579
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04.12.2020 13:04 Відповісти
например Пенисуэла?
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06.12.2020 10:09 Відповісти
 
 