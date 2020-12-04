Лукашенко нельзя считать президентом Беларуси, - МИД Канады
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александра Лукашенко нельзя считать президентом Беларуси, поскольку ему не хватает для этого легитимности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в четверг во время 27-го министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает корреспондент Укринформа.
"Канада твердо убеждена, что Александру Лукашенко не хватает легитимности быть лидером Беларуси. Мы продолжаем отстаивать внедрение рекомендаций отчета Московского механизма, в частности освобождение всех выборочно задержанных, начала диалога по существу между властью и оппозицией для поиска мирного выхода из ситуации и прекращения насилия, совершенного властями и хорошо задокументированного", - сказал Шампань.
Он отметил, что "Канада поддерживает народ Беларуси, как всегда делала и будет делать в дальнейшем".
"Мы не будем молчать, когда совершается насилие и разрушается демократия", - отметил министр.
Как сообщалось, в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Власти страны продолжают применять жестокие репрессии против участников мирных протестов.
По словам лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, с августа более 30 тыс. белорусов были задержаны на уличных протестах. А общее количество политических заключенных в Беларуси составляет 145 человек.
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Вопрос в другом, кто будет после. Реальных и грамотных он давно повыбивал (в прямом смысле)....
зы хотя и понимаю, что у троля нет смысла спрашивать, но хотелось бы увидеть, где и кому указывали еврокомиссары, как проводить выборы, как жить и какую идеологию исповедывать?
вот, например, ответь на простой прямой вопрос: чей Крым? и еще на один простой вопрос: что происходит на Донбассе? или твоя лишнехромосомная пасть не способна исторгнуть то, что не одобрит твое великое *****?
Быдло тупое...