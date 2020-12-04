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Лукашенко нельзя считать президентом Беларуси, - МИД Канады

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко нельзя считать президентом Беларуси, - МИД Канады

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александра Лукашенко нельзя считать президентом Беларуси, поскольку ему не хватает для этого легитимности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в четверг во время 27-го министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает корреспондент Укринформа.

"Канада твердо убеждена, что Александру Лукашенко не хватает легитимности быть лидером Беларуси. Мы продолжаем отстаивать внедрение рекомендаций отчета Московского механизма, в частности освобождение всех выборочно задержанных, начала диалога по существу между властью и оппозицией для поиска мирного выхода из ситуации и прекращения насилия, совершенного властями и хорошо задокументированного", - сказал Шампань.

Он отметил, что "Канада поддерживает народ Беларуси, как всегда делала и будет делать в дальнейшем".

"Мы не будем молчать, когда совершается насилие и разрушается демократия", - отметил министр.

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Как сообщалось, в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Власти страны продолжают применять жестокие репрессии против участников мирных протестов.

По словам лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, с августа более 30 тыс. белорусов были задержаны на уличных протестах. А общее количество политических заключенных в Беларуси составляет 145 человек.
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Топ комментарии
+11
Твой Х.йло и Лукашеску - два клоуна диктатора ! ))
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04.12.2020 07:52
+7
РАБссия готовит госпереворот в Молдове...Крысы Мавзолейные,пупок не надорвется воевать?Белорусь,Армения,Украина,Молдова...,а по факту Турция,Азербайджан...Сирия,Ливия....
Быдло тупое...
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04.12.2020 07:51
+6
Лукашенко - президент олигофренов Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 6761
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04.12.2020 08:58
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Та Бульбашеску пока наплевать. Но только пока. Время работает против него, с некислым ускорением.
Вопрос в другом, кто будет после. Реальных и грамотных он давно повыбивал (в прямом смысле)....
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04.12.2020 07:36 Ответить
Позняк,Санников,Дашкевич,Статкевич.....сходу достойные и не лаптеногие клиенты.
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04.12.2020 08:19 Ответить
Уходють годы,мир меняется,техника приходить в рухлядь и Хлам...Годы беруть свое..., Лукашенко нельзя считать президентом Беларуси, - МИД Канады - Цензор.НЕТ 2734Трамп,Лукашеску,Путлер...их эпоха закончилась...
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04.12.2020 07:43 Ответить
Спойте ему об этом песни.
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04.12.2020 07:46 Ответить
А кого можна рахувати президентом? Шампань же зустрівся з нею лише як з "опозиційною фігурою", але незважаючи на такий статус - запевнив її в цілковитій підтримці. Тобто вона в його очах - не обраний президент, але підтримувати він буде саме її. Здається мені глобалісти щось мутять руками Канади, Лука їм 20 років диктатури не заважав і раптом почав заважати. Вакцину не захотів бульбаш, чи що?
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04.12.2020 07:46 Ответить
Твой Х.йло и Лукашеску - два клоуна диктатора ! ))
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04.12.2020 07:52 Ответить
Два дебила это сила Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 9480саюзники создают Сцуюс сраный 30 лет почти Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 9480Ветераны пля...
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04.12.2020 07:57 Ответить
Скоріше твій
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04.12.2020 08:05 Ответить
Але чому саме зараз Лука став заважати?
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04.12.2020 08:06 Ответить
потому, что именно сейчас ему окончательно снесло башню и он в одном шаге от начала репрессий 30-х годов прошлого века.
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04.12.2020 08:28 Ответить
Від наглого втручання у внутрішні справи країни у будь-кого башню знесе.
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04.12.2020 17:19 Ответить
наглое вмешательство - это мусора и ихтамнеты *****? или ты о бреднях лукашеску о проклятом западе, спящем и видящем крах великого лукашеску, о секретных радиопереговорах, военных базах НАТО, обложивших могучую картофляндию со всех сторон и прочей шизофрении из методички того же *****? сдается мне, ты просто ватный троль, из тех, кто рассказывал о "гражданской войне" у нас в Украине.
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04.12.2020 20:19 Ответить
Хотів би побачити що було б якби Україна вказувала кому як вибори проводити, або як жити, яку ідеологію сповідувати. А євро-комісари це роблять. Стамбульску конвенцію вже підписали? Вони дубала стають як Угорщина, Польща і Словенія відмовилися приставати на ту марксистську маячню.
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04.12.2020 21:20 Ответить
ну тут все ясно. лукашеску законно избранный президент, а не диктатор захвативший власть и все из этого вытекающее. а в Крыму был референдум, да?
зы хотя и понимаю, что у троля нет смысла спрашивать, но хотелось бы увидеть, где и кому указывали еврокомиссары, как проводить выборы, как жить и какую идеологию исповедывать?
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04.12.2020 21:26 Ответить
Палка о двох кінцях. Совєти Фінляндію теж захоплювали під приводом "допомоги братському народу". Те саме вийшло з Україною. Янукович поганий, але це не значить що треба конче лягати під євро-комісарів.
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04.12.2020 22:09 Ответить
все с тобой ясно. ни на один вопрос ты так и не ответил, только пропаганду первого анала от ***** задвигаешь.
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05.12.2020 11:38 Ответить
Який ти "вопрос" задав, кацапчик? Стамбульска конвенція до якої Україну примушують євро-комісари це теж " от *****"?
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06.12.2020 01:53 Ответить
перепрыгнуть с репрессий диктатора, захватившего власть, на стамбульскую конвенцию, к которой якобы кого-то принуждают злые еврокомиссары, мусорную, незначительную и ниочемную ерунду, никак не сопоставимую - сильный ход а вопросов я тебе, шестерка ФСБ-шная, выше задал целую кучу, всего лишь на 2 поста выше.
вот, например, ответь на простой прямой вопрос: чей Крым? и еще на один простой вопрос: что происходит на Донбассе? или твоя лишнехромосомная пасть не способна исторгнуть то, что не одобрит твое великое *****?
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06.12.2020 12:56 Ответить
Запокойся своїми питалками. Крим Український. ФСБ - не єдина проблема яка існує в світі і загрожує Україні. Лука нікому своїм диктаторством не заважав десятиліттями, поки не почав проти коронавіруса виступати. Зараз, доречі, подібним чином готують Польщу і Угорщину нагінати через спротив єврокомісарам і Соросу у просуванні якоїсть маячні типу ЛГБТ. Звинувачуватимуть лідерів цих країн у "корупції". Ось стаття самого Сороса і картинка з неї. Нічого не нагадує? Втручання у внутрішні справи країн тебе не бентежить?

Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 543
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06.12.2020 18:57 Ответить
РАБссия готовит госпереворот в Молдове...Крысы Мавзолейные,пупок не надорвется воевать?Белорусь,Армения,Украина,Молдова...,а по факту Турция,Азербайджан...Сирия,Ливия....
Быдло тупое...
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04.12.2020 07:51 Ответить
Он проиграл выборы ! Какой из нег президент?
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04.12.2020 08:21 Ответить
Лукашенко молодец!
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04.12.2020 08:33 Ответить
Лукашенко - президент олигофренов Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 6761
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04.12.2020 08:58 Ответить
Гуайдиха цар....больше некому
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04.12.2020 09:08 Ответить
Vse civilizovanyje strani tak i dumajet drugix mnenije tut net.
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04.12.2020 09:40 Ответить
А Путнін (шаломов) для Заходу легітимний і свій?
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04.12.2020 10:26 Ответить
Лучше бы четко сказали, как теперь официально величать Таракана, если он не президент, то кто ?
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04.12.2020 12:59 Ответить
Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 13 Може ліпше назвати держави , які вважають Луку легітимним президентом ? Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 5579
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04.12.2020 13:04 Ответить
например Пенисуэла?
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06.12.2020 10:09 Ответить
 
 