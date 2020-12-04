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Кравчук про "нормандську зустріч": Сумніви є, але вона можлива

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Кравчук про

Зустріч у "нормандському форматі" може відбутися, як і сподівається Україна.

Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сумніви є, щодо реальності. Але я вірю, що якщо не буде зустрічі на вищому рівні, хоча вона і можлива, то зустріч на рівні політичних радників могла б відбутися. Зараз дуже потрібна така зустріч, особливо на вищому рівні", - сказав він.

Кравчук пояснив, чому є потреба в "нормандській" зустрічі.

Також читайте: Можливість обміну утримуваними особами до кінця цього року залежить від бажання РФ, - Кравчук

"Я переконаний, що мінські перемовини, якщо їх розглядати окремо від "нормандського формату", то ми втрачаємо головне - визначення по суті завдання. А по суті завдання можуть бути вирішені тільки на рівні глав держав. Мінські перемовини можуть лише сприяти, або організовувати, рекомендувати відповідні кроки для розв'язання тих проблем, які будуть поставлені в "нормандському форматі". Не може бути кількох центрів, де будуть вирішуватися питання", - сказав він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Что, все? Оказывается войну закончить не получается? И всех ребят вернуть ***** не даёт. А разговоров то сколько было. Так кто у нас сейчас барыга на крови? Сам "величайший"?
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04.12.2020 09:29
+2
как то не задается миротворить у новых лиц. год топтания на месте. смена спикеров, переговорщиков, концепций и планов. говорильня.
а помните? "пачиму на вастоке до сих пор стреляют и сколько вы зарабатывайте на вайне?" вопрошал нелох на стадионе.
ну чего переговорщик херов, посмотрел в очко *****? мир там разглядел?
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04.12.2020 09:28
+2
Кстати, насчет настоящих барыг.

"ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант".

Так что там зебилы рассказывали нам про Свинарчуков, мифические миллиарды и барыг на крови? Рассказать про это не желаете или уже политика не интересует ?
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04.12.2020 09:32
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как то не задается миротворить у новых лиц. год топтания на месте. смена спикеров, переговорщиков, концепций и планов. говорильня.
а помните? "пачиму на вастоке до сих пор стреляют и сколько вы зарабатывайте на вайне?" вопрошал нелох на стадионе.
ну чего переговорщик херов, посмотрел в очко *****? мир там разглядел?
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04.12.2020 09:28 Відповісти
Что, все? Оказывается войну закончить не получается? И всех ребят вернуть ***** не даёт. А разговоров то сколько было. Так кто у нас сейчас барыга на крови? Сам "величайший"?
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04.12.2020 09:29 Відповісти
Кстати, насчет настоящих барыг.

"ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант".

Так что там зебилы рассказывали нам про Свинарчуков, мифические миллиарды и барыг на крови? Рассказать про это не желаете или уже политика не интересует ?
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04.12.2020 09:32 Відповісти
" За його словами, закуплені Міноборони літом цього року 41 вантажний автомобіль підвищеної прохідності вантажопідйомністю від 8 до 12 тонн (МАЗ-631727) не відповідають за багатьма критеріями машинам такого класу."
Бульбаші халтурщики?
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04.12.2020 09:36 Відповісти
Нет, Богдан брал основу и делал именно военный автомобиль по военным нормам ТЗ. Без китайского фуфла. А это обычные гражданские машины, только бестолково крашенные. И при этом "вдруг" сильно подорожавшие по сравнению с МАЗ\Богданами.
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04.12.2020 09:48 Відповісти
А я так розумію що машини не відповідають заявленим параметрам.
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04.12.2020 10:11 Відповісти
Чому Буратіна не зупиняє війну? Бо наживається на ній.
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04.12.2020 09:32 Відповісти
***** - оно невмырающе чи шо?
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04.12.2020 09:32 Відповісти
Чахлик Невмирущий.
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04.12.2020 10:12 Відповісти
Тю! Дурень! Немає декількох центрів прийняття рішень. Є один. І він у Кремлі. Тому потрібно цей центр знищити.
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04.12.2020 09:34 Відповісти
Чого ви " стелитесь" перед тими кацапами , ідіоти . Кравчук о "нормандской встрече": Сомнения есть, но она возможна - Цензор.НЕТ 4889 .? Нехай вони бігають і шукають зустрічі норманському форматі . Виставляйте їм умови ВИ ,, свої умови . !!
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04.12.2020 09:39 Відповісти
із їхнім IQ вони ні нащо не здатні.У "найвеличнішего" важель впливу примусу кацапів до зустрічі взагалі відсутній
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04.12.2020 10:38 Відповісти
Це точно . Висування жорстких зустрічних вимог , хоч заставило б кацапів занервувати ,, а так вони бачуть що зе-влада перед ними " бігає на цирлах" , і нагліють ще більше . Кравчук про "нормандську зустріч": Сумніви є, але вона можлива - Цензор.НЕТ 7252 .
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04.12.2020 10:53 Відповісти
Кравчук - предсказатель будущего!!!! Может выступать с сольным номером в шапито "95 отстой"....Предсказывает с вероятностью в 50% - "Нормандская встреча может состояться, а может и нет."...Феноменальная прозорливость....Интересно. а по руке он гадает? А по ноге? А по фаллосу или мАнде? Старый клоун на старости лет нашёл себя и нашёл клоунский коллектив "политиков"....
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04.12.2020 10:30 Відповісти
 
 