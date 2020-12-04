Кравчук про "нормандську зустріч": Сумніви є, але вона можлива
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Зустріч у "нормандському форматі" може відбутися, як і сподівається Україна.
Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сумніви є, щодо реальності. Але я вірю, що якщо не буде зустрічі на вищому рівні, хоча вона і можлива, то зустріч на рівні політичних радників могла б відбутися. Зараз дуже потрібна така зустріч, особливо на вищому рівні", - сказав він.
Кравчук пояснив, чому є потреба в "нормандській" зустрічі.
"Я переконаний, що мінські перемовини, якщо їх розглядати окремо від "нормандського формату", то ми втрачаємо головне - визначення по суті завдання. А по суті завдання можуть бути вирішені тільки на рівні глав держав. Мінські перемовини можуть лише сприяти, або організовувати, рекомендувати відповідні кроки для розв'язання тих проблем, які будуть поставлені в "нормандському форматі". Не може бути кількох центрів, де будуть вирішуватися питання", - сказав він.
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а помните? "пачиму на вастоке до сих пор стреляют и сколько вы зарабатывайте на вайне?" вопрошал нелох на стадионе.
ну чего переговорщик херов, посмотрел в очко *****? мир там разглядел?
"ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант".
Так что там зебилы рассказывали нам про Свинарчуков, мифические миллиарды и барыг на крови? Рассказать про это не желаете или уже политика не интересует ?
Бульбаші халтурщики?