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Кравчук о "нормандской встрече": Сомнения есть, но она возможна

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Кравчук о

Встреча в "нормандском формате" может произойти, как и надеется Украина.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сомнения есть, касательно реальности. Но я верю, что если не будет встречи на высшем уровне, хотя она и возможна, то встреча на уровне политических советников могла бы состояться. Сейчас очень необходима такая встреча, особенно на высшем уровне", - сказал он.

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Кравчук объяснил, почему есть необходимость в "нормандской встрече".

"Я убежден, что минские переговоры, если их рассматривать отдельно от нормандского формата, то мы теряем главное - определение по существу задачи. А по существу задачи могут быть решены только на уровне глав государств. Минские переговоры могут только способствовать, либо организовывать, рекомендовать соответствующие шаги для решения тех проблем, которые будут поставлены в "нормандском формате". Не может быть нескольких центров, где будут решаться вопросы", - сказал он.
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Топ комментарии
+4
Что, все? Оказывается войну закончить не получается? И всех ребят вернуть ***** не даёт. А разговоров то сколько было. Так кто у нас сейчас барыга на крови? Сам "величайший"?
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04.12.2020 09:29
+2
как то не задается миротворить у новых лиц. год топтания на месте. смена спикеров, переговорщиков, концепций и планов. говорильня.
а помните? "пачиму на вастоке до сих пор стреляют и сколько вы зарабатывайте на вайне?" вопрошал нелох на стадионе.
ну чего переговорщик херов, посмотрел в очко *****? мир там разглядел?
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04.12.2020 09:28
+2
Кстати, насчет настоящих барыг.

"ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант".

Так что там зебилы рассказывали нам про Свинарчуков, мифические миллиарды и барыг на крови? Рассказать про это не желаете или уже политика не интересует ?
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04.12.2020 09:32
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как то не задается миротворить у новых лиц. год топтания на месте. смена спикеров, переговорщиков, концепций и планов. говорильня.
а помните? "пачиму на вастоке до сих пор стреляют и сколько вы зарабатывайте на вайне?" вопрошал нелох на стадионе.
ну чего переговорщик херов, посмотрел в очко *****? мир там разглядел?
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04.12.2020 09:28 Ответить
Что, все? Оказывается войну закончить не получается? И всех ребят вернуть ***** не даёт. А разговоров то сколько было. Так кто у нас сейчас барыга на крови? Сам "величайший"?
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04.12.2020 09:29 Ответить
Кстати, насчет настоящих барыг.

"ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант".

Так что там зебилы рассказывали нам про Свинарчуков, мифические миллиарды и барыг на крови? Рассказать про это не желаете или уже политика не интересует ?
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04.12.2020 09:32 Ответить
" За його словами, закуплені Міноборони літом цього року 41 вантажний автомобіль підвищеної прохідності вантажопідйомністю від 8 до 12 тонн (МАЗ-631727) не відповідають за багатьма критеріями машинам такого класу."
Бульбаші халтурщики?
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04.12.2020 09:36 Ответить
Нет, Богдан брал основу и делал именно военный автомобиль по военным нормам ТЗ. Без китайского фуфла. А это обычные гражданские машины, только бестолково крашенные. И при этом "вдруг" сильно подорожавшие по сравнению с МАЗ\Богданами.
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04.12.2020 09:48 Ответить
А я так розумію що машини не відповідають заявленим параметрам.
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04.12.2020 10:11 Ответить
Чому Буратіна не зупиняє війну? Бо наживається на ній.
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04.12.2020 09:32 Ответить
***** - оно невмырающе чи шо?
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04.12.2020 09:32 Ответить
Чахлик Невмирущий.
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04.12.2020 10:12 Ответить
Тю! Дурень! Немає декількох центрів прийняття рішень. Є один. І він у Кремлі. Тому потрібно цей центр знищити.
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04.12.2020 09:34 Ответить
Чого ви " стелитесь" перед тими кацапами , ідіоти . Кравчук о "нормандской встрече": Сомнения есть, но она возможна - Цензор.НЕТ 4889 .? Нехай вони бігають і шукають зустрічі норманському форматі . Виставляйте їм умови ВИ ,, свої умови . !!
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04.12.2020 09:39 Ответить
із їхнім IQ вони ні нащо не здатні.У "найвеличнішего" важель впливу примусу кацапів до зустрічі взагалі відсутній
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04.12.2020 10:38 Ответить
Це точно . Висування жорстких зустрічних вимог , хоч заставило б кацапів занервувати ,, а так вони бачуть що зе-влада перед ними " бігає на цирлах" , і нагліють ще більше . Кравчук про "нормандську зустріч": Сумніви є, але вона можлива - Цензор.НЕТ 7252 .
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04.12.2020 10:53 Ответить
Кравчук - предсказатель будущего!!!! Может выступать с сольным номером в шапито "95 отстой"....Предсказывает с вероятностью в 50% - "Нормандская встреча может состояться, а может и нет."...Феноменальная прозорливость....Интересно. а по руке он гадает? А по ноге? А по фаллосу или мАнде? Старый клоун на старости лет нашёл себя и нашёл клоунский коллектив "политиков"....
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04.12.2020 10:30 Ответить
 
 