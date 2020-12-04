Кадрові перестановки в Кабміні плануються в лютому, - нардеп "Батьківщини" Івченко

Народний депутат "Батьківщини" Вадим Івченко каже, що кадрові перестановки в Кабінеті Міністрів можуть відбутися в лютому.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що Степанову сказали, щоб він не хвилювався до лютого місяця. Я думаю, що в лютому будуть кадрові перестановки в уряді. Можливо, і зміна уряду. Тому він так поводиться, що його підтримують лікарі, пацієнти", - сказав Івченко.

За його словами, нині звільнення не можуть відбутися, бо парламент має розглянути бюджет-2021.

"А потім новорічні свята, потім за Конституцією в депутатів буде перерва до 4 лютого. А з 4 лютого до кінця березня, фактично, будуть переговори щодо перепризначення або допризначення, або, можливо, навіть зміни всього Кабінету Міністрів", - сказав нардеп.

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