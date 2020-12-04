УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4945 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 680 10
Івченко (24) Кабмін (6254)

Кадрові перестановки в Кабміні плануються в лютому, - нардеп "Батьківщини" Івченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кадрові перестановки в Кабміні плануються в лютому, - нардеп

Народний депутат "Батьківщини" Вадим Івченко каже, що кадрові перестановки в Кабінеті Міністрів можуть відбутися в лютому.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що Степанову сказали, щоб він не хвилювався до лютого місяця. Я думаю, що в лютому будуть кадрові перестановки в уряді. Можливо, і зміна уряду. Тому він так поводиться, що його підтримують лікарі, пацієнти", - сказав Івченко.

За його словами, нині звільнення не можуть відбутися, бо парламент має розглянути бюджет-2021.

"А потім новорічні свята, потім за Конституцією в депутатів буде перерва до 4 лютого. А з 4 лютого до кінця березня, фактично, будуть переговори щодо перепризначення або допризначення, або, можливо, навіть зміни всього Кабінету Міністрів", - сказав нардеп.

Також читайте: Кадрові рішення в Кабміні ухвалюватимуться вже наступного року, - "слуга народу" Кравчук

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
задолбала реклама бабы юли, которая там что-то выиграла на выборах.....
показати весь коментар
04.12.2020 12:01 Відповісти
Ну так дрочи на брехню Петра, що виграв він Кадрові перестановки в Кабміні плануються в лютому, - нардеп "Батьківщини" Івченко - Цензор.НЕТ 4473
показати весь коментар
04.12.2020 12:27 Відповісти
Зеленський регулярно змінює один невдалий уряд на інший, але від цього не покращується якість роботи уряду, навпаки тільки погіршується! Неспроможність Зеленського створити нормальний уряд професіоналів вимагає заміни Зеленського на іншого більш ефективного Президента! Бажання робити реформи це добре, але у Зеленського ці бажання нічим не підкріплені - немає успішної команди і за 2 роки команда не з'явилась, отже подальше перебування Зеленського та депутатів при владі вже не несе для України якогось розвитку та реформ! Потрібні позачергові вибори депутатів ВРУ та Президента!
показати весь коментар
04.12.2020 12:36 Відповісти
Йуля, йуля, йуляяяя!!!!
показати весь коментар
04.12.2020 12:02 Відповісти
Кадрові перестановки в Кабміні плануються в лютому, - нардеп "Батьківщини" Івченко - Цензор.НЕТ 6700
показати весь коментар
04.12.2020 15:01 Відповісти
опежопники не меньже задалбывают
показати весь коментар
04.12.2020 12:11 Відповісти
Прав был старик Крылов: ...А вы друзья, как не садитесь, но в министры не годитесь!
показати весь коментар
04.12.2020 12:16 Відповісти
Смешной он этот боксер! До февраля уже нечего будет переставлять, да и некому.
показати весь коментар
04.12.2020 12:27 Відповісти
а до каких пор у нас будет меняться и нихрена не делать кабмин.
показати весь коментар
04.12.2020 12:43 Відповісти
 
 