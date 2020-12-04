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Новости Политика Украины
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Ивченко (50) Кабмин (13804)

Кадровые перестановки в Кабмине планируются в феврале, - нардеп "Батькивщины" Ивченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кадровые перестановки в Кабмине планируются в феврале, - нардеп

Народный депутат "Батькивщины" Вадим Ивченко говорит, что кадровые перестановки в Кабинете Министров могут состояться в феврале.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что Степанову сказали, чтобы он не волновался до февраля месяца. Я думаю, что в феврале будут кадровые перестановки в правительстве. Возможно, и смена правительства. Поэтому он так себя ведет, что его поддерживают врачи, пациенты", - сказал Ивченко.

По его словам, сейчас увольнения не могут произойти потому что парламент должен рассмотреть бюджет-2021.

"А потом новогодние праздники, потом по Конституции у депутатов будет перерыв до 4 февраля. А с 4 февраля до конца марта, фактически, будут переговоры по переназначениям или доназначениям, или, возможно, даже смены всего Кабинета Министров", - сказал нардеп.

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задолбала реклама бабы юли, которая там что-то выиграла на выборах.....
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04.12.2020 12:01 Ответить
Ну так дрочи на брехню Петра, що виграв він Кадрові перестановки в Кабміні плануються в лютому, - нардеп "Батьківщини" Івченко - Цензор.НЕТ 4473
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04.12.2020 12:27 Ответить
Зеленський регулярно змінює один невдалий уряд на інший, але від цього не покращується якість роботи уряду, навпаки тільки погіршується! Неспроможність Зеленського створити нормальний уряд професіоналів вимагає заміни Зеленського на іншого більш ефективного Президента! Бажання робити реформи це добре, але у Зеленського ці бажання нічим не підкріплені - немає успішної команди і за 2 роки команда не з'явилась, отже подальше перебування Зеленського та депутатів при владі вже не несе для України якогось розвитку та реформ! Потрібні позачергові вибори депутатів ВРУ та Президента!
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04.12.2020 12:36 Ответить
Йуля, йуля, йуляяяя!!!!
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04.12.2020 12:02 Ответить
Кадрові перестановки в Кабміні плануються в лютому, - нардеп "Батьківщини" Івченко - Цензор.НЕТ 6700
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04.12.2020 15:01 Ответить
опежопники не меньже задалбывают
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04.12.2020 12:11 Ответить
Прав был старик Крылов: ...А вы друзья, как не садитесь, но в министры не годитесь!
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04.12.2020 12:16 Ответить
Смешной он этот боксер! До февраля уже нечего будет переставлять, да и некому.
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04.12.2020 12:27 Ответить
а до каких пор у нас будет меняться и нихрена не делать кабмин.
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04.12.2020 12:43 Ответить
 
 