Кадровые перестановки в Кабмине планируются в феврале, - нардеп "Батькивщины" Ивченко

Народный депутат "Батькивщины" Вадим Ивченко говорит, что кадровые перестановки в Кабинете Министров могут состояться в феврале.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что Степанову сказали, чтобы он не волновался до февраля месяца. Я думаю, что в феврале будут кадровые перестановки в правительстве. Возможно, и смена правительства. Поэтому он так себя ведет, что его поддерживают врачи, пациенты", - сказал Ивченко.

По его словам, сейчас увольнения не могут произойти потому что парламент должен рассмотреть бюджет-2021.

"А потом новогодние праздники, потом по Конституции у депутатов будет перерыв до 4 февраля. А с 4 февраля до конца марта, фактически, будут переговоры по переназначениям или доназначениям, или, возможно, даже смены всего Кабинета Министров", - сказал нардеп.

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