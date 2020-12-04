"Слуга народу" Василевська-Смаглюк заявила, що позбавлення зарплат депутатів за прогули виявилося великим обманом: "Розвели як кошенят"

Позбавлення зарплат депутатів за прогули виявилося великим обманом.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

За її словами, вчора парламент проголосував постанову 3645, якою економію коштів за депутатські прогули пустили не на закупівлю кисневих концентраторів, а на доплати помічникам народних депутатів.

"Проєктом Постанови пропонується внести зміни до Положення про помічника-консультанта народного депутата України та з пунктом 3 Постанови Верховної Ради України "Про фінансове забезпечення діяльності народного депутата України" щодо збільшення коефіцієнта, за яким встановлюється розмір загального місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України", - зацитувала текст постанови нардепка.

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"Розвели, як кошенят. Я не голосувала. А ось СН і опозиціонери (ОПЗЖ, частково "Батьківщина" і "Довіра") - об'єдналися в єдиному пориві ... Сумно дивитися", - додала вона.