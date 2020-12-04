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Легковик зіткнувся із зерновозом на Миколаївщині: двоє загиблих. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

У Миколаївській області унаслідок зіткнення легковика і вантажівки загинули дві людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, 4 грудня о 8:22 за екстреним номером "101" надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду на 79 км траси М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" біля с. Червоне в Березанському районі області.

З'ясувалося, що сталося зіткнення вантажного автомобіля Volvo FN (зерновоз) і легкового автомобіля седан Mercedes-Benz.

Легковик зіткнувся із зерновозом на Миколаївщині: двоє загиблих 01

"Водій легковика від травм загинув на місці, рятувальники за допомогою спецобладнання звільнили тіло загиблого чоловіка і постраждалу пасажирку. У кареті швидкої медичної допомоги, під час проходження до лікувального закладу, жінка померла. Водій вантажівки не постраждав", - сказано в повідомленні.

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Обставини події на місці з'ясовують співробітники правоохоронних органів.

Легковик зіткнувся із зерновозом на Миколаївщині: двоє загиблих 02
Фото: сайт ДСНС

Автор: Анастасія Потіха
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.....как оказывается при скорости в 50 км \час в населенном пункте тоже бывают ЛЕТАЛЬНЫЕ исходы даже в МЕРСЕДЕСАХ , надо исправлять на 20 км\час !!!! (((( или они любовью занимались во время движения .....такое сотворить с машиной ((((
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04.12.2020 15:31 Відповісти
помню был случай, машина влетела в отбойник, моторчик нашли в 20 метрах в салоне два труппа, водитель без члена и пассажирка с членом во рту, с какой скоростью ехала машина и чем занимались в ней, история умалчивает.
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04.12.2020 16:28 Відповісти
.....может и тут МОМЕНТ экстаза совпал с моментом НАЧАЛА торможения , я анализирую только по состоянию мерса и своего опыта (30 лет водительского )
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04.12.2020 17:16 Відповісти
в зерновозе?
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04.12.2020 15:32 Відповісти
Задолбали Николаев эти зерновозы .
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04.12.2020 15:40 Відповісти
не пристегнута была? вроде капсула целая. хоят не сильно понятно с фото
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04.12.2020 16:31 Відповісти
какая там капсула, мотор на переднем сиденье.
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04.12.2020 16:35 Відповісти
Проезжал сегодня мимо...ужасное зрелище! И єто в населенном пункте при регламентированних 50км/ч. Погибшему водителю 23 года, пассажирка, видимо, его ровесница...горе родственникам...
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04.12.2020 22:03 Відповісти
 
 