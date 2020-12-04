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Легковушка столкнулась с зерновозом на Николаевщине: двое погибших. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Николаевской области в результате столкновения легковушки и грузовика погибли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, 4 декабря в 8:22 по экстренному номеру "101" поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 79 км трассы М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" возле с. Красное в Березанском районе области.

Выяснилось, что произошло столкновение грузового автомобиля "Volvo FN" (зерновоз) и легкового автомобиля седан "Mercedes-Benz".

Легковушка столкнулась с зерновозом на Николаевщине: двое погибших 01

"Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте, спасатели с помощью спецоборудования освободили тело погибшего мужчины и пострадавшую пассажирку. В карете скорой медицинской помощи, во время следования в лечебное учреждение, женщина умерла. Водитель грузовика не пострадал", - сказано в сообщении.

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Обстоятельства происшествия на месте выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Легковушка столкнулась с зерновозом на Николаевщине: двое погибших 02
Фото: сайт ГСЧС
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.....как оказывается при скорости в 50 км \час в населенном пункте тоже бывают ЛЕТАЛЬНЫЕ исходы даже в МЕРСЕДЕСАХ , надо исправлять на 20 км\час !!!! (((( или они любовью занимались во время движения .....такое сотворить с машиной ((((
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04.12.2020 15:31 Ответить
помню был случай, машина влетела в отбойник, моторчик нашли в 20 метрах в салоне два труппа, водитель без члена и пассажирка с членом во рту, с какой скоростью ехала машина и чем занимались в ней, история умалчивает.
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04.12.2020 16:28 Ответить
.....может и тут МОМЕНТ экстаза совпал с моментом НАЧАЛА торможения , я анализирую только по состоянию мерса и своего опыта (30 лет водительского )
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04.12.2020 17:16 Ответить
в зерновозе?
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04.12.2020 15:32 Ответить
Задолбали Николаев эти зерновозы .
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04.12.2020 15:40 Ответить
не пристегнута была? вроде капсула целая. хоят не сильно понятно с фото
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04.12.2020 16:31 Ответить
какая там капсула, мотор на переднем сиденье.
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04.12.2020 16:35 Ответить
Проезжал сегодня мимо...ужасное зрелище! И єто в населенном пункте при регламентированних 50км/ч. Погибшему водителю 23 года, пассажирка, видимо, его ровесница...горе родственникам...
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04.12.2020 22:03 Ответить
 
 