Легковушка столкнулась с зерновозом на Николаевщине: двое погибших. ФОТО

В Николаевской области в результате столкновения легковушки и грузовика погибли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, 4 декабря в 8:22 по экстренному номеру "101" поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 79 км трассы М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" возле с. Красное в Березанском районе области.

Выяснилось, что произошло столкновение грузового автомобиля "Volvo FN" (зерновоз) и легкового автомобиля седан "Mercedes-Benz".

"Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте, спасатели с помощью спецоборудования освободили тело погибшего мужчины и пострадавшую пассажирку. В карете скорой медицинской помощи, во время следования в лечебное учреждение, женщина умерла. Водитель грузовика не пострадал", - сказано в сообщении.

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Обстоятельства происшествия на месте выясняют сотрудники правоохранительных органов.



Фото: сайт ГСЧС