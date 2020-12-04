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У Сєвєродонецьку школяр знайшов на вулиці гранату

Новини Цензор.НЕТ Події

У Сєвєродонецьку школяр знайшов на вулиці гранату

У Сєвєродонецьку (Луганська область) школяр знайшов на вулиці бойову гранату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Луганській області.

Сьогодні в 08.47 по спецлінії "102" надійшло повідомлення від юного сєвєродончанина про те, що він знайшов предмет, схожий на гранату. На місце події прибула слідчо-оперативна група і співробітники ДСНС, які вилучили гранату "РГД-5" із запалом.

Поліція опитала мешканців прилеглих будинків, направила запити на отримання відео з камер спостереження, а також інші оперативні заходи, спрямовані на встановлення особи, яка залишила боєприпас.

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Топ коментарі
+5
мальчик гранату ордынцев нашел,
прямо в окоп к кровопийцам пошел,
больше не слышно пальбы с автоматов-
лежит сепарьё под землей стекловатой.
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04.12.2020 19:33
+4
Дідько, мене вже випередили )))
Заголовок звучить у стилі класичних садистських віршиків - "маленький мальчик гранату нашел..."
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04.12.2020 19:17
+3
))) згадав власний віршик, написаний на основі реальних подій:

Бронежилет юный сепар надел,
Проверить на прочность его захотел...
Развеселил сослуживцев пацан -
"***, ты походу сдыхаешь, братан?"
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04.12.2020 19:24
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Подібні знахідки тепер норма на десятиліття вперед.
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04.12.2020 18:53 Відповісти
гранаты, ха! а мины в т.ч. противопехотные и танковые и разбросанные как попало не хош?
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04.12.2020 19:17 Відповісти
Я і сказав- подібні.
Так- не хочу.
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04.12.2020 19:20 Відповісти
не хочеш, а похер, коцапы при зеле минируют дистанционно как попало, это проблема на 100 лет...
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04.12.2020 19:23 Відповісти
Я і сказав- на десятиліття- що не так?
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04.12.2020 19:28 Відповісти
спакойна, всё так
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04.12.2020 19:31 Відповісти
мухосранские новости....
видимо других нет, шо совсем неплохо...
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04.12.2020 18:57 Відповісти
Напевно якась операція по зброї йде на Луганщині. Засентябріло.
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04.12.2020 19:00 Відповісти
мальчик в северодонецке гранату нашел, больше там никто не живет...
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04.12.2020 19:09 Відповісти
мальчик в северодонецке гранату нашел

вечером с нею к соседу пришел.
Тихонько на дверь он ее прикрепил
сепар-сосед больше там не ходил
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04.12.2020 19:44 Відповісти
"маленький школьник гранату нашёл ......" (С)
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04.12.2020 19:09 Відповісти
больше в северодонецке никто не живет...
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04.12.2020 19:11 Відповісти
))) згадав власний віршик, написаний на основі реальних подій:

Бронежилет юный сепар надел,
Проверить на прочность его захотел...
Развеселил сослуживцев пацан -
"***, ты походу сдыхаешь, братан?"
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04.12.2020 19:24 Відповісти
))) ага. я помню. там в тот день был целый цикл "маленький сепар....."
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04.12.2020 19:38 Відповісти
Із мого креативу того дня:

Сепар на кухне бояру бухал,
Сзади бульдозер к нему подъезжал...
"Бульдозер на кухне? Лол! Это бред!"
Смеетесь? Ну, смейтесь... А сепара нет.

Ватник безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
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05.12.2020 04:53 Відповісти
Подумаєш... Гранату..... Дрібниця.... От якби гранотомета... Тобі би так... Подія..
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04.12.2020 19:15 Відповісти
гранатомет он раньше нашел...
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04.12.2020 19:18 Відповісти
Мальчик нейтронную бомбу нашёл,
В школу родную парнишка пришёл...
Долго вздыхало потом районо -
Школа стоит, а в ней никого.

(с) класика
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04.12.2020 19:19 Відповісти
мальчик гранату ордынцев нашел,
прямо в окоп к кровопийцам пошел,
больше не слышно пальбы с автоматов-
лежит сепарьё под землей стекловатой.
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04.12.2020 19:33 Відповісти
У Сєвєродонецьку школяр знайшов на вулиці гранату - Цензор.НЕТ 4561
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05.12.2020 04:50 Відповісти
"...Долго СМЕЯЛАСЬ зав. гороно..."
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04.12.2020 20:08 Відповісти
Во оху.... новость.В прифронтовье найти боеприпасы!!!!!
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04.12.2020 19:15 Відповісти
Дідько, мене вже випередили )))
Заголовок звучить у стилі класичних садистських віршиків - "маленький мальчик гранату нашел..."
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04.12.2020 19:17 Відповісти
Вата вже гранати "губить"?
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04.12.2020 19:19 Відповісти
эхо войны...
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04.12.2020 19:49 Відповісти
 
 