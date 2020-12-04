У Сєвєродонецьку школяр знайшов на вулиці гранату
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У Сєвєродонецьку (Луганська область) школяр знайшов на вулиці бойову гранату.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Луганській області.
Сьогодні в 08.47 по спецлінії "102" надійшло повідомлення від юного сєвєродончанина про те, що він знайшов предмет, схожий на гранату. На місце події прибула слідчо-оперативна група і співробітники ДСНС, які вилучили гранату "РГД-5" із запалом.
Поліція опитала мешканців прилеглих будинків, направила запити на отримання відео з камер спостереження, а також інші оперативні заходи, спрямовані на встановлення особи, яка залишила боєприпас.
Топ коментарі
+5 Ksenia VB
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+4 Welt Schmerz
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Будь ласка, зачекайте...
Так- не хочу.
видимо других нет, шо совсем неплохо...
вечером с нею к соседу пришел.
Тихонько на дверь он ее прикрепил
сепар-сосед больше там не ходил
Бронежилет юный сепар надел,
Проверить на прочность его захотел...
Развеселил сослуживцев пацан -
"***, ты походу сдыхаешь, братан?"
Сепар на кухне бояру бухал,
Сзади бульдозер к нему подъезжал...
"Бульдозер на кухне? Лол! Это бред!"
Смеетесь? Ну, смейтесь... А сепара нет.
Ватник безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
В школу родную парнишка пришёл...
Долго вздыхало потом районо -
Школа стоит, а в ней никого.
(с) класика
прямо в окоп к кровопийцам пошел,
больше не слышно пальбы с автоматов-
лежит сепарьё под землей стекловатой.
Заголовок звучить у стилі класичних садистських віршиків - "маленький мальчик гранату нашел..."