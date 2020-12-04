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В Северодонецке школьник нашел на улице гранату
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Северодонецке (Луганская область) школьник нашел на улице боевую гранату.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.
Сегодня в 08.47 по спецлинии "102" поступило сообщение от юного северодончанина о том, что он нашел предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС, которые изъяли гранату "РГД-5" с запалом.
Полицией был проведен опрос жителей близлежащих домов, направленны запросы на получение видео с камер наблюдения, а также другие оперативные мероприятия, направленные на установление лица, оставившего боеприпас.
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+5 Ksenia VB
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Так- не хочу.
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