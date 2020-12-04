РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15569 посетителей онлайн
Новости Происшествия Силовики
1 345 27
граната (954) дети (6026) Луганщина (6251) Нацполиция (15752) правоохранительные органы (2943) Погукай (33)

В Северодонецке школьник нашел на улице гранату

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Северодонецке школьник нашел на улице гранату

В Северодонецке (Луганская область) школьник нашел на улице боевую гранату.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.

Сегодня в 08.47 по спецлинии "102" поступило сообщение от юного северодончанина о том, что он нашел предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС, которые изъяли гранату "РГД-5" с запалом.

Полицией был проведен опрос жителей близлежащих домов, направленны запросы на получение видео с камер наблюдения, а также другие оперативные мероприятия, направленные на установление лица, оставившего боеприпас.

Также читайте: Дети нашли на улице гранату, "игрушку" отобрал отец-пограничник

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
мальчик гранату ордынцев нашел,
прямо в окоп к кровопийцам пошел,
больше не слышно пальбы с автоматов-
лежит сепарьё под землей стекловатой.
показать весь комментарий
04.12.2020 19:33
+4
Дідько, мене вже випередили )))
Заголовок звучить у стилі класичних садистських віршиків - "маленький мальчик гранату нашел..."
показать весь комментарий
04.12.2020 19:17
+3
))) згадав власний віршик, написаний на основі реальних подій:

Бронежилет юный сепар надел,
Проверить на прочность его захотел...
Развеселил сослуживцев пацан -
"***, ты походу сдыхаешь, братан?"
показать весь комментарий
04.12.2020 19:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подібні знахідки тепер норма на десятиліття вперед.
показать весь комментарий
04.12.2020 18:53 Ответить
гранаты, ха! а мины в т.ч. противопехотные и танковые и разбросанные как попало не хош?
показать весь комментарий
04.12.2020 19:17 Ответить
Я і сказав- подібні.
Так- не хочу.
показать весь комментарий
04.12.2020 19:20 Ответить
не хочеш, а похер, коцапы при зеле минируют дистанционно как попало, это проблема на 100 лет...
показать весь комментарий
04.12.2020 19:23 Ответить
Я і сказав- на десятиліття- що не так?
показать весь комментарий
04.12.2020 19:28 Ответить
спакойна, всё так
показать весь комментарий
04.12.2020 19:31 Ответить
мухосранские новости....
видимо других нет, шо совсем неплохо...
показать весь комментарий
04.12.2020 18:57 Ответить
Напевно якась операція по зброї йде на Луганщині. Засентябріло.
показать весь комментарий
04.12.2020 19:00 Ответить
мальчик в северодонецке гранату нашел, больше там никто не живет...
показать весь комментарий
04.12.2020 19:09 Ответить
мальчик в северодонецке гранату нашел

вечером с нею к соседу пришел.
Тихонько на дверь он ее прикрепил
сепар-сосед больше там не ходил
показать весь комментарий
04.12.2020 19:44 Ответить
"маленький школьник гранату нашёл ......" (С)
показать весь комментарий
04.12.2020 19:09 Ответить
больше в северодонецке никто не живет...
показать весь комментарий
04.12.2020 19:11 Ответить
))) згадав власний віршик, написаний на основі реальних подій:

Бронежилет юный сепар надел,
Проверить на прочность его захотел...
Развеселил сослуживцев пацан -
"***, ты походу сдыхаешь, братан?"
показать весь комментарий
04.12.2020 19:24 Ответить
))) ага. я помню. там в тот день был целый цикл "маленький сепар....."
показать весь комментарий
04.12.2020 19:38 Ответить
Із мого креативу того дня:

Сепар на кухне бояру бухал,
Сзади бульдозер к нему подъезжал...
"Бульдозер на кухне? Лол! Это бред!"
Смеетесь? Ну, смейтесь... А сепара нет.

Ватник безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
показать весь комментарий
05.12.2020 04:53 Ответить
Подумаєш... Гранату..... Дрібниця.... От якби гранотомета... Тобі би так... Подія..
показать весь комментарий
04.12.2020 19:15 Ответить
гранатомет он раньше нашел...
показать весь комментарий
04.12.2020 19:18 Ответить
Мальчик нейтронную бомбу нашёл,
В школу родную парнишка пришёл...
Долго вздыхало потом районо -
Школа стоит, а в ней никого.

(с) класика
показать весь комментарий
04.12.2020 19:19 Ответить
мальчик гранату ордынцев нашел,
прямо в окоп к кровопийцам пошел,
больше не слышно пальбы с автоматов-
лежит сепарьё под землей стекловатой.
показать весь комментарий
04.12.2020 19:33 Ответить
У Сєвєродонецьку школяр знайшов на вулиці гранату - Цензор.НЕТ 4561
показать весь комментарий
05.12.2020 04:50 Ответить
"...Долго СМЕЯЛАСЬ зав. гороно..."
показать весь комментарий
04.12.2020 20:08 Ответить
Во оху.... новость.В прифронтовье найти боеприпасы!!!!!
показать весь комментарий
04.12.2020 19:15 Ответить
Дідько, мене вже випередили )))
Заголовок звучить у стилі класичних садистських віршиків - "маленький мальчик гранату нашел..."
показать весь комментарий
04.12.2020 19:17 Ответить
Вата вже гранати "губить"?
показать весь комментарий
04.12.2020 19:19 Ответить
эхо войны...
показать весь комментарий
04.12.2020 19:49 Ответить
 
 