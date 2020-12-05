Вакцини самі по собі не зможуть повністю ліквідувати COVID-19, - ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Керівник програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майк Раян попередив, що вакцини від коронавірусу COVID-19 не дозволять звести на нуль поширення інфекції.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вакцини не означають повну відсутність COVID-19", - сказав Раян, чиї слова наводять у п'ятницю європейські ЗМІ.
Очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус зі свого боку зазначив, що "прогрес в області розробки вакцин допомагає нам, і ми починаємо бачити світло в кінці тунелю".
"Однак у ВООЗ занепокоєні тим, що створюється дедалі більше відчуття, що пандемія закінчилася, але насправді вона триває", - зазначив гендиректор організації.
"Ми знаємо, що це був важкий рік. Люди втомилися. Лікарні працюють на межі можливостей або навіть - понад цю межу", - сказав Гебреєсус.
За час пандемії у світі зафіксовано майже 66 млн випадків зараження коронавірусом, понад 1,5 млн людей померли. Близько 45 млн одужали.
Будь ласка, зачекайте...
а кацапская вакцина-это и не вакцина
так шо можешь не доказывать,что ты голосовал
Вже винесли голови своїми вакцинами, які насправді, виявляється, ні фіга не дають ...
Найцікавіше буде, коли почнуться ускладнення чи смерті після вакцин (хоча я нікому цього не бажаю), а вірус не затихатиме.
Що придумають тоді ?
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Где это написано?
04.12.20 08:32 Вакцина от COVID-19 Moderna обеспечивает иммунитет как минимум на три месяца
https://censor.net/ru/news/3234946/vaktsina_ot_covid19_moderna_obespechivaet_immunitet_kak_minimum_na_tri_mesyatsa
Вакцину компании Moderna, которая называется mRNA-1273, вводят дважды с интервалом в 28 дней.Источник: https://censor.net/ru/n3234946
Бігайте і коліться цілий рік.
Но думаю до этого не дойдет. Много от нас будет зависеть, насколько люди прогнутся/позволят.
Всі такі =вумні=, аж страшно. Лише зграєю здатні налітати і закльовувати. Права на іншу думку для них нема.
Не знаю настроїв на Західній Канаді, але в Квебеку ситуація не проста. Може вибухнути в якийсь момент.
Тут критичніше ставлення до ситуації, ніж в Україні. І уряд НЕЙМОВІРНО критикують, бо вони вже злетіли з котушок остаточно. Тут люди законослухняні і справді виконують без зайвих нагадувань те, що просять. Але є межі. І коли персонаж, який виконує обов*язки прем*єра, постійно звинувачує цих самих людей, які виконують його розпорядження, які він, урод, приймає в усній формі від свого дружка санлікарчука, тих, хто посміє висловити іншу думку - обзиває заколотниками (людей звільняють з роботи, Д - "демократія"), а тепер знахабнів настільки, що заявив на тижні, що МИ рухаємося не у тому напрямку, то сказати FUCK - то нічого не сказати.
Про що йому й написали. Це не МИ рухаємося, це він і ко нас туди ведуть.
Постійно постять про баранів і овечок. І закликають прокидатися, бо по нас просто топчуться.
На свята ці падлюки заборонили зустрічатися з рідними, якщо вони не живуть з вами під одним дахом, ввели якийсь довбаний =моральний контракт=. Два місяці (з кінця вересня) знову жорсткі умови (як мене дістав цей вереск про суцільну червону зону) - вереску було на всю провінцію, що найбільшими осередками поширення вірусу є бібліотеки, музеї, ресторани, джими і т.д. (про закритий Ботанічний Сад я тут кричала сто разів !!!)
Штрафів нових навводили, поліцаям дозволили виписувати мобільні ордери на місці, дозволи якісь на те, щоб зайти в приміщення ...
Це все подавалося під соусом - зменшити к-ть випадків (було до тисячі в день - мовчу про =правдивість= тестів і те, як вони брешуть і маніпулюють аж до невідомої дати смерті. І жодна продажна падла, яка називає себе =журналістом= не спитала, як це можливо. Люди кричали і просили відповідь. То тепер взагалі не подають деталей). І що ? Ні фіга. К-ть випадків збільшилася. Але винні люди, а не "святий" уряд. І вони навіть не збираються визнавати, що вони роблять щось не те. Зараз розробили нові =норми= з вирахуванням площі на одного відвідувача магазину. Так що на свята нас чекають черги взимку на вулиці. Але яка "турбота" про людей !!!
У федеральному бюджеті дефіцит складає мінус 400 млрд. (за першу каденцію Трюдо стало мінус 75). Роздають праворуч і ліворуч, не перевіряють. Уже скільки аналітиків закликають хоча б до натяку на здоровий глузд. Але персонаж купує (таким чином) голоси.
Жахіття.
Якщо раптом вони придумають примус на щеплення від ковід (при тому, що в Канаді обов*язкого щеплення нема) - не знаю ...
1. Хвалебная ПЦР в 97% случаев даёт ложно положительную реакцию.
2. Находятся умники которые утверждают : «Уханьський коронавірус дуже далекий від тієї загрози, яку малюють Ентоні Фаучі та інші представники уряду. Університет Джонса Гопкінса опублікував дослідження, в якому показав, що новий вірус не вплинув на смертність у США. З незрозумілих причин цю статтю було вилучено з сайту університету, але вона досі доступна завдяки Wayback Machine»
Видалений оригінал статті «A closer look at U.S. deaths due to COVID-19»
Загальний висновок полягає в тому, що новий коронавірус насправді не становить особливої загрози, адже загальна смертність цього року майже не змінилася у порівнянні з попередніми роками - попри наявність COVID-19.
Вот несколько цитат из этой крамольной статьи : «Дивлячись на дані 2020 року під час такого сезонного періоду, смертність, пов'язана з COVID-19, перевищувала кількість смертей від серцевих захворювань. Це було вкрай незвично, оскільки хвороби серця завжди переважали й були головною причиною смертності.
Однак, уважніше розглядаючи цифри смертності, вона помітила дивні речі. Порівнюючи кількість смертей за причиною смерті в такий (сезонний) період у 2020 і у 2018 роках, вона помітила, що замість очікуваного різкого зростання за всіма причинами спостерігалося значне зменшення смертності через серцеві захворювання. Виглядає ще більш дивним: як видно на графіку нижче, це раптове зниження смертності спостерігається і з усіх інших причин….»
Иными словами при стабильно одинаковом среднем показателям смертности начиная с 2014 г. С приходом Covid в 2020 г. Снижаются показатели смертности по другим заболеваниям (сердечные, травмы, онко и т.д.) и на эту же цифру увеличивается количество смертей от Covid. Интересно получается если бы не вирус человечество имело бы шанс в 2020 г. Уменьшить смертность от др. болезней по сравнению с предыдущими годами без объяснимой причины. Вывод мы все должны объединиться против вируса, чтобы снизить среднестатистические данные смертности прошлых лет.
Был он тяжелей, чем тот
Неожиданно нам всем
Много он принес проблем
Но приходит новый год
Он нам счастья принесет
И я верю через год
Мы в туннеле найдем проход