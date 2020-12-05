Вакцини самі по собі не зможуть повністю ліквідувати COVID-19, - ВООЗ

Керівник програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майк Раян попередив, що вакцини від коронавірусу COVID-19 не дозволять звести на нуль поширення інфекції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вакцини не означають повну відсутність COVID-19", - сказав Раян, чиї слова наводять у п'ятницю європейські ЗМІ.

Очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус зі свого боку зазначив, що "прогрес в області розробки вакцин допомагає нам, і ми починаємо бачити світло в кінці тунелю".

"Однак у ВООЗ занепокоєні тим, що створюється дедалі більше відчуття, що пандемія закінчилася, але насправді вона триває", - зазначив гендиректор організації.

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"Ми знаємо, що це був важкий рік. Люди втомилися. Лікарні працюють на межі можливостей або навіть - понад цю межу", - сказав Гебреєсус.

За час пандемії у світі зафіксовано майже 66 млн випадків зараження коронавірусом, понад 1,5 млн людей померли. Близько 45 млн одужали.