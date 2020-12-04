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Вакцины сами по себе не cмогут полностью ликвидировать COVID-19, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вакцины сами по себе не cмогут полностью ликвидировать COVID-19, - ВОЗ

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан предупредил, что вакцины от коронавируса COVID-19 не позволят свести на ноль распространение инфекции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вакцины не означают полное отсутствие COVID-19", - сказал Райан, чьи слова приводят в пятницу европейские СМИ.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в свою очередь указал, что "прогресс в области разработки вакцин помогает нам, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля".

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"Однако в ВОЗ обеспокоены тем, что создается все большее ощущение, что пандемия закончилась, но на самом деле она продолжается", - отметил гендиректор организации.

"Мы знаем, что это был тяжелый год. Люди устали. Больницы работают на пределе возможностей или даже - сверх этого предела", - сказал Гебрейесус.

За время пандемии в мире зафиксировано почти 66 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,5 млн человек скончались. Около 45 млн выздоровели.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
І тобі Порошенко в штани насрав? От паскудний який...
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04.12.2020 21:42
+9
Тема розганяється далі.
Вже винесли голови своїми вакцинами, які насправді, виявляється, ні фіга не дають ...
Найцікавіше буде, коли почнуться ускладнення чи смерті після вакцин (хоча я нікому цього не бажаю), а вірус не затихатиме.
Що придумають тоді ?
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04.12.2020 22:07
+7
ликвидировать COVID можно только единым путем , ликвидировав его родителя-ВОЗ
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04.12.2020 22:01
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І тобі Порошенко в штани насрав? От паскудний який...
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04.12.2020 21:42 Ответить
О! Ще один, у кого Петя тільки з лайном асоціюється...
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04.12.2020 21:44 Ответить
просто - смени методичку, а то у тебя зеленые трусы уже высше головы натянуты))))
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04.12.2020 21:44 Ответить
Тобто маски не знімати?
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04.12.2020 21:39 Ответить
Вакцины сами по себе не cмогут полностью ликвидировать COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 8606 Вакцины сами по себе не cмогут полностью ликвидировать COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 8376
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04.12.2020 21:43 Ответить
то есть вакцины не помогут, то зачем их нам впыхувають?
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04.12.2020 21:40 Ответить
и маски не всем помогут...особенно если на бороде носить.
а кацапская вакцина-это и не вакцина Вакцины сами по себе не cмогут полностью ликвидировать COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2368
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04.12.2020 21:50 Ответить
а вот это уже другая тема ... Вакцини самі по собі не зможуть повністю ліквідувати COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6000
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05.12.2020 11:51 Ответить
Назовите КИТАЙСКИЙ грип КИТАЙСКИМ ка испанка в свое время из Китая завезенная, а потом рассказывайте. ВРЗ - шлюхи на подачках нифига не приносящие пользы ......
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04.12.2020 21:42 Ответить
ВОЗ галимый........ Трамп в плане выхода из кодла нифиганеделаюшего и пожирающего деньги был прав) Пы.Сы. Голосовал за Байдена
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04.12.2020 21:46 Ответить
ты ничо не перепутал? Вакцины сами по себе не cмогут полностью ликвидировать COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6088штата Украина нет в США...то штат Грузия есть.или тебя с грузинского направления на украинское перебросили?
так шо можешь не доказывать,что ты голосовал
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04.12.2020 21:53 Ответить
ликвидировать COVID можно только единым путем , ликвидировав его родителя-ВОЗ
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04.12.2020 22:01 Ответить
Вакцини самі по собі не зможуть повністю ліквідувати COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 682
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04.12.2020 22:33 Ответить
Тема розганяється далі.
Вже винесли голови своїми вакцинами, які насправді, виявляється, ні фіга не дають ...
Найцікавіше буде, коли почнуться ускладнення чи смерті після вакцин (хоча я нікому цього не бажаю), а вірус не затихатиме.
Що придумають тоді ?
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04.12.2020 22:07 Ответить
Очкарик сказав треба кілька раз уколтись буде.
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04.12.2020 22:32 Ответить
Вакцини самі по собі не зможуть повністю ліквідувати COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7015
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04.12.2020 22:55 Ответить
які насправді, виявляється, ні фіга не дають ...

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Где это написано?
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04.12.2020 23:09 Ответить
Ідіть і почитайте.
04.12.20 08:32 Вакцина от COVID-19 Moderna обеспечивает иммунитет как минимум на три месяца

https://censor.net/ru/news/3234946/vaktsina_ot_covid19_moderna_obespechivaet_immunitet_kak_minimum_na_tri_mesyatsa

Вакцину компании Moderna, которая называется mRNA-1273, вводят дважды с интервалом в 28 дней.Источник: https://censor.net/ru/n3234946

Бігайте і коліться цілий рік.
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05.12.2020 04:18 Ответить
Они уже давно придумали. Конечная цель - превратить людей в бесправных скотов. Без права передвижения, личной жизни и частной собственности. Это не фантазия. Даю тебе ссылочку на официальный сайт WEF: Вот как жизнь в моем городе может измениться к 2030 году. "Дивный новый мир".
Но думаю до этого не дойдет. Много от нас будет зависеть, насколько люди прогнутся/позволят.
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04.12.2020 23:42 Ответить
Я раніше писала, розказувала, як тут, висловлювала свою думку, завжди наводила лінки - підтвердження своїм словам. Але постійне оббріхування і обзивання, агресія і чорні пельки, таврування - дістали.
Всі такі =вумні=, аж страшно. Лише зграєю здатні налітати і закльовувати. Права на іншу думку для них нема.

Не знаю настроїв на Західній Канаді, але в Квебеку ситуація не проста. Може вибухнути в якийсь момент.
Тут критичніше ставлення до ситуації, ніж в Україні. І уряд НЕЙМОВІРНО критикують, бо вони вже злетіли з котушок остаточно. Тут люди законослухняні і справді виконують без зайвих нагадувань те, що просять. Але є межі. І коли персонаж, який виконує обов*язки прем*єра, постійно звинувачує цих самих людей, які виконують його розпорядження, які він, урод, приймає в усній формі від свого дружка санлікарчука, тих, хто посміє висловити іншу думку - обзиває заколотниками (людей звільняють з роботи, Д - "демократія"), а тепер знахабнів настільки, що заявив на тижні, що МИ рухаємося не у тому напрямку, то сказати FUCK - то нічого не сказати.
Про що йому й написали. Це не МИ рухаємося, це він і ко нас туди ведуть.
Постійно постять про баранів і овечок. І закликають прокидатися, бо по нас просто топчуться.
На свята ці падлюки заборонили зустрічатися з рідними, якщо вони не живуть з вами під одним дахом, ввели якийсь довбаний =моральний контракт=. Два місяці (з кінця вересня) знову жорсткі умови (як мене дістав цей вереск про суцільну червону зону) - вереску було на всю провінцію, що найбільшими осередками поширення вірусу є бібліотеки, музеї, ресторани, джими і т.д. (про закритий Ботанічний Сад я тут кричала сто разів !!!)
Штрафів нових навводили, поліцаям дозволили виписувати мобільні ордери на місці, дозволи якісь на те, щоб зайти в приміщення ...

Це все подавалося під соусом - зменшити к-ть випадків (було до тисячі в день - мовчу про =правдивість= тестів і те, як вони брешуть і маніпулюють аж до невідомої дати смерті. І жодна продажна падла, яка називає себе =журналістом= не спитала, як це можливо. Люди кричали і просили відповідь. То тепер взагалі не подають деталей). І що ? Ні фіга. К-ть випадків збільшилася. Але винні люди, а не "святий" уряд. І вони навіть не збираються визнавати, що вони роблять щось не те. Зараз розробили нові =норми= з вирахуванням площі на одного відвідувача магазину. Так що на свята нас чекають черги взимку на вулиці. Але яка "турбота" про людей !!!
У федеральному бюджеті дефіцит складає мінус 400 млрд. (за першу каденцію Трюдо стало мінус 75). Роздають праворуч і ліворуч, не перевіряють. Уже скільки аналітиків закликають хоча б до натяку на здоровий глузд. Але персонаж купує (таким чином) голоси.
Жахіття.
Якщо раптом вони придумають примус на щеплення від ковід (при тому, що в Канаді обов*язкого щеплення нема) - не знаю ...
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05.12.2020 04:06 Ответить
То, что новый вирус из семейства старых загнал человечество в тупик страха не без помощи ВОЗ это факт. То что пандемия, а по сути паника охватила большинство населения это так же факт. То что клиническое течение отличается от других вирусных заболеваний а так же длительный инкуб. Период никто не станет отрицать. Сводки из больниц о заполненности коек и катастрофической нехватки кислорода для поддержания заражённых вызывают панический страх оказаться в числе последних. И при всей этой апокалиптической картине все чаще встречаешь публикации о том, что
1. Хвалебная ПЦР в 97% случаев даёт ложно положительную реакцию.
2. Находятся умники которые утверждают : «Уханьський коронавірус дуже далекий від тієї загрози, яку малюють Ентоні Фаучі та інші представники уряду. Університет Джонса Гопкінса опублікував дослідження, в якому показав, що новий вірус не вплинув на смертність у США. З незрозумілих причин цю статтю було вилучено з сайту університету, але вона досі доступна завдяки Wayback Machine»
Видалений оригінал статті «A closer look at U.S. deaths due to COVID-19»

Загальний висновок полягає в тому, що новий коронавірус насправді не становить особливої загрози, адже загальна смертність цього року майже не змінилася у порівнянні з попередніми роками - попри наявність COVID-19.
Вот несколько цитат из этой крамольной статьи : «Дивлячись на дані 2020 року під час такого сезонного періоду, смертність, пов'язана з COVID-19, перевищувала кількість смертей від серцевих захворювань. Це було вкрай незвично, оскільки хвороби серця завжди переважали й були головною причиною смертності.

Однак, уважніше розглядаючи цифри смертності, вона помітила дивні речі. Порівнюючи кількість смертей за причиною смерті в такий (сезонний) період у 2020 і у 2018 роках, вона помітила, що замість очікуваного різкого зростання за всіма причинами спостерігалося значне зменшення смертності через серцеві захворювання. Виглядає ще більш дивним: як видно на графіку нижче, це раптове зниження смертності спостерігається і з усіх інших причин….»
Иными словами при стабильно одинаковом среднем показателям смертности начиная с 2014 г. С приходом Covid в 2020 г. Снижаются показатели смертности по другим заболеваниям (сердечные, травмы, онко и т.д.) и на эту же цифру увеличивается количество смертей от Covid. Интересно получается если бы не вирус человечество имело бы шанс в 2020 г. Уменьшить смертность от др. болезней по сравнению с предыдущими годами без объяснимой причины. Вывод мы все должны объединиться против вируса, чтобы снизить среднестатистические данные смертности прошлых лет.
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04.12.2020 22:55 Ответить
Напевно так і є. Ось офіційна Канадська статистика смертності по тижням року в порівнянні з 7-ма попередніми роками
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04.12.2020 23:34 Ответить
у нас аналогічно
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05.12.2020 11:49 Ответить
Но сегодня появились цифры статистики, которые фиксируют уменьшение общее количество смертей с учетом клороовируса!!!! Интересно, правда? Тогда зачем столько шума вокруг этого вопроса - значит это кому-то потребовалось и не только в Украине!
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04.12.2020 23:39 Ответить
в Україні смертність за потойбічний рік у порівнянні із 2019-2020- періодом - ЗНИЗИЛАСЬ... Вакцини самі по собі не зможуть повністю ліквідувати COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5832- але скільки БАБЛА нагріли всі ті хто в темі "спасати" світ...
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05.12.2020 11:48 Ответить
Вакцини самі по собі не зможуть повністю ліквідувати COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3026
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04.12.2020 23:31 Ответить
Вакцины сами по себе не cмогут полностью ликвидировать COVID-19, это просто средство для быстрого обогащения потому, что вакцины не являются лекарствами, а в основном профилактическое средство, но с искусственно и массированно созданным пиаром, не без исключения участия в этом властей всех уровней - ВОЗ и МОЗ.
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04.12.2020 23:32 Ответить
ЛІКВІДАЦІЯ "КОВІДУ" ВІДБУДЕТЬСЯ ОДНОЧАСНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ ВООЗників.
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05.12.2020 05:37 Ответить
Эээээто был тяжелый год.
Был он тяжелей, чем тот
Неожиданно нам всем
Много он принес проблем
Но приходит новый год
Он нам счастья принесет
И я верю через год
Мы в туннеле найдем проход
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05.12.2020 10:39 Ответить
а дальше пойдет череда "пандемий" - они уже нашли пути держать стадо в рукавицах- и при этом гребсти миллиарды...- ну что поделаешь, такова участь стада - "шерсть и мясо " всегда нужны... Вакцини самі по собі не зможуть повністю ліквідувати COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 821
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05.12.2020 11:45 Ответить
 
 