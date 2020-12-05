Україна посіла 25 місце серед 160 країн у міжнародному рейтингу кібербезпеки

Україна в 2020 році піднялася на чотири позиції і посіла 25 місце у Національному індексі кібербезпеки (National Cybersecurity Index 2020). Загалом у ньому 160 країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Попередній рейтинг складали в 2018 році. Зазначається, що під час розробки нової редакції експерти проаналізували такі напрямки:

- законодавство у сфері кібербезпеки;

- аналіз кіберінцидентів;

- освіта у сфері кібербезпеки;

- забезпечення захисту цифрових та основних послуг;

- електронна ідентифікація та довірчі послуги;

- захист персональних даних;

- заходи із реагування на кібератаки та кіберінциденти;

- боротьба із кіберзлочинністю. Читайте також: Кабмін схвалив дві постанови, які посилюють захист об'єктів критичної інфраструктури

У Службі зазначають, що поліпшити позиції Україні вдалося завдяки вжитим упродовж останнього року законодавчим актам в галузі кібербезпеки і кіберзахисту.

У першій десятці рейтингу National Cybersecurity Index в 2020 році опинилися Греція, Чехія, Естонія, Литва, Іспанія, Бельгія, Фінляндія, Словаччина, Хорватія і Франція (з першого по десяте місце відповідно). На останніх позиціях Бурунді (Африка), Тувалу (тихоокеанська країна в Полінезії) і Південний Судан (Африка)

Поруч з Україною у рейтингу Польща і Австрія (24 і 26 місця відповідно).

Рейтинг складає естонський Фонд академії електронного управління. Це некомерційний аналітичний центр, який створили з ініціативи уряду Естонії та Програми розвитку ООН. Він займається кібербезпекою, е-урядуванням та електронною демократією.