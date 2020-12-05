Україна посіла 25 місце серед 160 країн у міжнародному рейтингу кібербезпеки
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Україна в 2020 році піднялася на чотири позиції і посіла 25 місце у Національному індексі кібербезпеки (National Cybersecurity Index 2020). Загалом у ньому 160 країн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Попередній рейтинг складали в 2018 році. Зазначається, що під час розробки нової редакції експерти проаналізували такі напрямки:
У Службі зазначають, що поліпшити позиції Україні вдалося завдяки вжитим упродовж останнього року законодавчим актам в галузі кібербезпеки і кіберзахисту.
У першій десятці рейтингу National Cybersecurity Index в 2020 році опинилися Греція, Чехія, Естонія, Литва, Іспанія, Бельгія, Фінляндія, Словаччина, Хорватія і Франція (з першого по десяте місце відповідно). На останніх позиціях Бурунді (Африка), Тувалу (тихоокеанська країна в Полінезії) і Південний Судан (Африка)
Поруч з Україною у рейтингу Польща і Австрія (24 і 26 місця відповідно).
Рейтинг складає естонський Фонд академії електронного управління. Це некомерційний аналітичний центр, який створили з ініціативи уряду Естонії та Програми розвитку ООН. Він займається кібербезпекою, е-урядуванням та електронною демократією.
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