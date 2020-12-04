Украина заняла 25 место среди 160 стран в международном рейтинге кибербезопасности
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Украина в 2020 году поднялась на четыре позиции и заняла 25 место в Национальном индексе кибербезопасности (National Cybersecurity Index 2020). Всего в нем 160 стран.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Предыдущий рейтинг составляли в 2018 году. Отмечается, что при разработке новой редакции эксперты анализировали следующие направления:
законодательство в сфере кибербезопасности;
анализ киберинцидентов;
образование в сфере кибербезопасности;
обеспечение защиты цифровых и основных услуг;
электронная идентификация и доверительные услуги;
защита персональных данных;
меры по реагированию на кибератаки и киберинциденты;
борьба с киберпреступностью.
В Службе отмечают, что улучшить позиции Украины удалось благодаря принятым в течение последнего года законодательным актам в области кибербезопасности и киберзащиты.
В первой десятке рейтинга National Cybersecurity Index в 2020 году оказались Греция, Чехия, Эстония, Литва, Испания, Бельгия, Финляндия, Словакия, Хорватия и Франция (с первого по десятое место соответственно). На последних позициях Бурунди (Африка), Тувалу (тихоокеанская страна в Полинезии) и Южный Судан (Африка)
Рядом с Украиной в рейтинге Польша и Австрия (24 и 26 места соответственно).
Рейтинг составляет эстонский Фонд академии электронного управления. Это некоммерческий аналитический центр, который создали по инициативе правительства Эстонии и Программы развития ООН. Он занимается кибербезопасностью, е-управления и электронной демократии.
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