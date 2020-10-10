Кабмін схвалив дві постанови, які посилюють захист об'єктів критичної інфраструктури

Кабінет Міністрів схвалив дві постанови, які підсилюють кібербезпеку і кіберзахист в Україні.

про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Документи стосуються об'єктів критичної інфраструктури. Під ними чиновники мають на увазі стратегічно важливі для держави підприємства, установи, організації незалежно від форми власності.

"Зміни допоможуть провести аудит інформаційної безпеки об’єктів та оцінити рівень потенційної небезпеки для кожного з об’єктів. Кіберзахист буде забезпечено відповідно до потенційних загроз", - йдеться в повідомленні відомства.

За словами віцепрем'єра і керівника міністерства Михайла Федорова, документами визначено механізми і критерії віднесення об'єктів до об'єктів критичної інфраструктури і категорій критичності.

"Головний критерій: порушення стабільної роботи цих об’єктів може призвести до надзвичайних ситуацій або небезпеки для держави", - пояснив він.

Також в Україні планують створити держреєстр об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. Крім того, буде визначено єдину систему обліку та зберігання даних про об'єкти критичної інфраструктури.

