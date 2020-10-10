Кабмин принял два постановления, усиливающие защиту объектов критической инфраструктуры

Кабинет министров одобрил два постановления, которые усиливают кибербезопасность и киберзащиту в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Документы касаются объектов критической инфраструктуры. Под ними чиновники имеют в виду стратегически важные для государства предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности.

"Изменения помогут провести аудит информационной безопасности объектов и оценить уровень потенциальной опасности для каждого из объектов. Киберзащита будет обеспечена в соответствии с потенциальными угрозами", - говорится в сообщении ведомства.

По словам вице-премьера и руководителя министерства Михаила Федорова, документами определены механизмы и критерии отнесения объектов к объектам критической инфраструктуры и категориям критичности.

"Главный критерий - нарушение стабильной работы этих объектов может привести к чрезвычайным ситуациям или опасности для государства", - пояснил он.

Также в Украине планируют создать госреестр объектов критической информационной инфраструктуры. Кроме того, будет определена единая система учета и хранения данных об объектах критической инфраструктуры.

