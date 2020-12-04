УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14859 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
2 784 22
Австрія (567) МЗС (3558) санкції (6873) Севастополь (467) Макєєв (27)

Україна застосує санкції щодо австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, яке допомагає окупантам будувати театр у Севастополі, - спецпредставник МЗС Макеєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна застосує санкції щодо австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, яке допомагає окупантам будувати театр у Севастополі, - спецпредставник МЗС Макеєв

Прокуратура Автономної Республіки Крим за зверненням Міністерства закордонних справ України відкрила кримінальне провадження проти представників австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, яке бере участь у побудові оперного театру в окупованому Росією Севастополі.

Про це повідомив спецпредставник з питань санкційної політики МЗС Олексій Макеєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Після того, як попри наполягання української сторони та посла України Олександра Щерби ця компанія відмовилася зупинити свою участь у цьому проєкті, Україна запустила внутрішньодержавні процедури з кримінального переслідування австрійського архітектурного бюро та його керівництва, а також запровадження проти них санкцій за співробітництво з російською окупаційною адміністрацією та пособництво у спробі легітимізації Росією анексії АР Крим.

"Ми негайно поінформуємо про діяльність бюро наших європейських та північноамериканських партнерів, а також закликаємо відповідальний іноземний та український бізнес відмовитися від будь-яких проектів з Coop Himmelb(l)au", - зазначив Макеєв.

За словами спецпредставника, Україна не збирається толерувати такого відвертого ігнорування українського суверенітету та співробітництва з російською окупаційною адміністрацією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оперний театр в Севастополі на замовлення окупантів проєктує відоме австрійське архітектурне бюро "Coop Himmelblau", - посол України Щерба

"Керівництво цієї австрійської компанії вирішило стати на тонкий лід. Їм буде заборонено в’їзд в Україну, а міжнародне реноме цієї компанії зазнає серйозних втрат. Тепер при згадці цього бюро одразу згадуватиметься ганебне пособництво окупанту у вчиненні міжнародного злочину та статус кишенькового архітектора кремлівського режиму", - додав Макеєв.

Будівництво театру опери і балету на мисі Хрустальний в Севастополі почалося у серпні. Як пишуть кримські ЗМІ, театр - лише одна зі складових проекту великого культурного кластера, який повинен з'явитися в центрі Севастополя за підтримки президента Росії Володимира Путіна. Згідно з паспортом театру, будівлю повинні звести до середини 2023 року.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Песочком будут смывать?
Как в Киндзазе? 😂
показати весь коментар
05.12.2020 02:28
+2
Я думаю, треба вимагати від США щоб рахунки цієї контори були заморожені на території США.
показати весь коментар
04.12.2020 23:26
+2
А США відповість дивіться на своїх діячів, таких як Медведчук, які торгують з лаптями.
показати весь коментар
04.12.2020 23:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"со ссылкой на LB.ua."
Кошка Соніна запускає фейки. Наприклад, як літінант вибив Боді зуб. Збрехавший раз, хто тобі повірить?
показати весь коментар
04.12.2020 23:24 Відповісти
австрійські нацисти з Wolf D. Prix / Coop Himmelb(l)au підтримують російських нацистів в Криму.Нічого нового
показати весь коментар
05.12.2020 06:44 Відповісти
Я думаю, треба вимагати від США щоб рахунки цієї контори були заморожені на території США.
показати весь коментар
04.12.2020 23:26 Відповісти
А США відповість дивіться на своїх діячів, таких як Медведчук, які торгують з лаптями.
показати весь коментар
04.12.2020 23:37 Відповісти
Или тех деятелей, которые крутят свои дебильные сериальчики в стране-помойке за срубли.
показати весь коментар
05.12.2020 00:17 Відповісти
напомните ,какие проекты были сделаны в этой конторе... по моему звучит смешно подобного рода заявления!
показати весь коментар
04.12.2020 23:33 Відповісти
Україна застосує санкції щодо австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, яке допомагає окупантам будувати театр у Севастополі, - спецпредставник МЗС Макеєв - Цензор.НЕТ 1977https://www.facebook.com/CHBL.WdP/
показати весь коментар
05.12.2020 06:45 Відповісти
奥地利纳粹与沃尔夫·D·普里克斯（Wolf D. Prix / Coop Himmelb (l) au 在克里米亚支持俄罗斯纳粹

австрійські нацисти з Wolf D. Prix / Coop Himmelb(l)au підтримують російських нацистів в Криму.Нічого нового

Österreichische Nazis mit Wolf D. Prix / Coop Himmelb (l) au unterstützen russische Nazis auf der Krim. Nichts Neues

Austrian Nazis with Wolf D. Prix / Coop Himmelb (l) au support Russian Nazis in Crimea. Nothing new

https://www.facebook.com/CHBL.WdP/ Україна застосує санкції щодо австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, яке допомагає окупантам будувати театр у Севастополі, - спецпредставник МЗС Макеєв - Цензор.НЕТ 6833
показати весь коментар
05.12.2020 06:48 Відповісти
Збираєтеся брехнею поборювати колаборацію архітектурного бюра?
Ви їх таким чином лише леґітимуєте!
показати весь коментар
05.12.2020 11:51 Відповісти
А чем после освобождения Крыма нам так уж помешает театр?
показати весь коментар
04.12.2020 23:37 Відповісти
Не в цьому житті.
показати весь коментар
04.12.2020 23:39 Відповісти
Люблю читать комментарии типа этого,запомни русня Крым не отдаст в ближайшие сто лет,можешь не надеятся,а у наших можновладцев рученки коротки чтобы его забрать
показати весь коментар
05.12.2020 02:02 Відповісти
Ты считаешь таёжный рейх тысячелетним?

К 2050 году черная жижа станет просто жижей и орда развалится на неисчислимое множество воюющих между собой ханств.
А за ярлыком на ханство будут ездить в Поднебесную 😂
показати весь коментар
05.12.2020 02:25 Відповісти
вдруг война придёт 2050 - а я уставший. Зачем напрягаться, к 50-тому году сама развалится. Не выбрасывать денег на оборону. Сидеть и ждать 2050 год.
показати весь коментар
05.12.2020 10:34 Відповісти
запомні,"в пердє"...

- вибори у нас вибори що кілька років,а не як у раші раз на два поколінння "визнання царя"..
-раші гарантувати нерозвал не можна і на 10-ть років...
показати весь коментар
05.12.2020 06:52 Відповісти
гут.
показати весь коментар
05.12.2020 00:00 Відповісти
вот это ответ!австрийцы строят значительный,офигенный,масштабный архитектурный проект в ясевастополе,а наши смогут в ответ только пукнуть санкциями!браво!
показати весь коментар
05.12.2020 01:58 Відповісти
Проблему с канализацией в офигенно проекте уже решили? 😂
показати весь коментар
05.12.2020 02:27 Відповісти
Песочком будут смывать?
Как в Киндзазе? 😂
показати весь коментар
05.12.2020 02:28 Відповісти
Септик будет. Вы проектировщик?
показати весь коментар
05.12.2020 10:35 Відповісти
Для септика вода нужна, дорогой ! 😂
показати весь коментар
05.12.2020 13:25 Відповісти
дорогой ! 😂 Виктория Ермолова 85bf4d73 Україна застосує санкції щодо австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, яке допомагає окупантам будувати театр у Севастополі, - спецпредставник МЗС Макеєв - Цензор.НЕТ 4201

Вот тут Вы правы. Для оперного театра воды надо дофига. На вскидку раз в 30 больше чем для мебельного магазина. Один "Сивильский цирюлник" тон 40 потянет.
показати весь коментар
05.12.2020 13:49 Відповісти
 
 