Україна застосує санкції щодо австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, яке допомагає окупантам будувати театр у Севастополі, - спецпредставник МЗС Макеєв

Україна застосує санкції щодо австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, яке допомагає окупантам будувати театр у Севастополі, - спецпредставник МЗС Макеєв
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прокуратура Автономної Республіки Крим за зверненням Міністерства закордонних справ України відкрила кримінальне провадження проти представників австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, яке бере участь у побудові оперного театру в окупованому Росією Севастополі.
Про це повідомив спецпредставник з питань санкційної політики МЗС Олексій Макеєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
Після того, як попри наполягання української сторони та посла України Олександра Щерби ця компанія відмовилася зупинити свою участь у цьому проєкті, Україна запустила внутрішньодержавні процедури з кримінального переслідування австрійського архітектурного бюро та його керівництва, а також запровадження проти них санкцій за співробітництво з російською окупаційною адміністрацією та пособництво у спробі легітимізації Росією анексії АР Крим.
"Ми негайно поінформуємо про діяльність бюро наших європейських та північноамериканських партнерів, а також закликаємо відповідальний іноземний та український бізнес відмовитися від будь-яких проектів з Coop Himmelb(l)au", - зазначив Макеєв.
За словами спецпредставника, Україна не збирається толерувати такого відвертого ігнорування українського суверенітету та співробітництва з російською окупаційною адміністрацією.
"Керівництво цієї австрійської компанії вирішило стати на тонкий лід. Їм буде заборонено в’їзд в Україну, а міжнародне реноме цієї компанії зазнає серйозних втрат. Тепер при згадці цього бюро одразу згадуватиметься ганебне пособництво окупанту у вчиненні міжнародного злочину та статус кишенькового архітектора кремлівського режиму", - додав Макеєв.
Будівництво театру опери і балету на мисі Хрустальний в Севастополі почалося у серпні. Як пишуть кримські ЗМІ, театр - лише одна зі складових проекту великого культурного кластера, який повинен з'явитися в центрі Севастополя за підтримки президента Росії Володимира Путіна. Згідно з паспортом театру, будівлю повинні звести до середини 2023 року.
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Кошка Соніна запускає фейки. Наприклад, як літінант вибив Боді зуб. Збрехавший раз, хто тобі повірить?
австрійські нацисти з Wolf D. Prix / Coop Himmelb(l)au підтримують російських нацистів в Криму.Нічого нового
Österreichische Nazis mit Wolf D. Prix / Coop Himmelb (l) au unterstützen russische Nazis auf der Krim. Nichts Neues
Austrian Nazis with Wolf D. Prix / Coop Himmelb (l) au support Russian Nazis in Crimea. Nothing new
https://www.facebook.com/CHBL.WdP/
Ви їх таким чином лише леґітимуєте!
К 2050 году черная жижа станет просто жижей и орда развалится на неисчислимое множество воюющих между собой ханств.
А за ярлыком на ханство будут ездить в Поднебесную 😂
вдруг войнапридёт 2050 - а я уставший. Зачем напрягаться, к 50-тому году сама развалится. Не выбрасывать денег на оборону. Сидеть и ждать 2050 год.
- вибори у нас вибори що кілька років,а не як у раші раз на два поколінння "визнання царя"..
-раші гарантувати нерозвал не можна і на 10-ть років...
Как в Киндзазе? 😂
Вот тут Вы правы. Для оперного театра воды надо дофига. На вскидку раз в 30 больше чем для мебельного магазина. Один "Сивильский цирюлник" тон 40 потянет.