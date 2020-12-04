Україна застосує санкції щодо австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, яке допомагає окупантам будувати театр у Севастополі, - спецпредставник МЗС Макеєв

Прокуратура Автономної Республіки Крим за зверненням Міністерства закордонних справ України відкрила кримінальне провадження проти представників австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, яке бере участь у побудові оперного театру в окупованому Росією Севастополі.

Про це повідомив спецпредставник з питань санкційної політики МЗС Олексій Макеєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Після того, як попри наполягання української сторони та посла України Олександра Щерби ця компанія відмовилася зупинити свою участь у цьому проєкті, Україна запустила внутрішньодержавні процедури з кримінального переслідування австрійського архітектурного бюро та його керівництва, а також запровадження проти них санкцій за співробітництво з російською окупаційною адміністрацією та пособництво у спробі легітимізації Росією анексії АР Крим.

"Ми негайно поінформуємо про діяльність бюро наших європейських та північноамериканських партнерів, а також закликаємо відповідальний іноземний та український бізнес відмовитися від будь-яких проектів з Coop Himmelb(l)au", - зазначив Макеєв.

За словами спецпредставника, Україна не збирається толерувати такого відвертого ігнорування українського суверенітету та співробітництва з російською окупаційною адміністрацією.

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"Керівництво цієї австрійської компанії вирішило стати на тонкий лід. Їм буде заборонено в’їзд в Україну, а міжнародне реноме цієї компанії зазнає серйозних втрат. Тепер при згадці цього бюро одразу згадуватиметься ганебне пособництво окупанту у вчиненні міжнародного злочину та статус кишенькового архітектора кремлівського режиму", - додав Макеєв.

Будівництво театру опери і балету на мисі Хрустальний в Севастополі почалося у серпні. Як пишуть кримські ЗМІ, театр - лише одна зі складових проекту великого культурного кластера, який повинен з'явитися в центрі Севастополя за підтримки президента Росії Володимира Путіна. Згідно з паспортом театру, будівлю повинні звести до середини 2023 року.