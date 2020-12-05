Депутати влаштували масову бійку в Одеській облраді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі депутати обласної ради під час засідання першої сесії нового скликання влаштували масову бійку, унаслідок якої постраждали дві людини.

Про це повідомляє "Думська", інформує Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що присутні ламали меблі та техніку, ображали та обливали водою одне одного, а один із народних обранців звернувся за медичною допомогою.

Сторонами конфлікту були депутати з ОПЗЖ, "Партії Шарія" і "За майбутнє" з одного боку і "Слуги народу", "Європейської Солідарності" і "Довіряй справам" з іншого.











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Як повідомляє сайт Одеської облради, перша сесія, яку заплановано було провести на 11:00 4 грудня, почалася лише о 23:00. До цього часу трибуну і президію сесійної зали було заблоковано. "Депутати вимагали зареєструвати 9 членів політичної партії "За майбутнє". Після виконання умов пленарне засідання було відкрито", - наголошується в повідомленні.

Зрештою головою облради було обрано представника партії "Слуга народу" Григорія Діденка. Його першим заступником обрано депутата обласної ради від ВО "Батьківщина" Олега Радковського.

За інформацією "Думської", Діденка підтримали 44 депутати, представника ОПЗЖ Вадима Шкаровського - 40.

До Одеської облради увійшли 24 депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя", 16 депутатів від "Слуги народу", 11 депутатів - від партії "Довіряй справам", 10 - від "Європейської Солідарності", 10 - від партії "За майбутнє", 7 - від ВО "Батьківщина" і 6 від "Партії Шарія".