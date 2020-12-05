Депутати влаштували масову бійку в Одеській облраді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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В Одесі депутати обласної ради під час засідання першої сесії нового скликання влаштували масову бійку, унаслідок якої постраждали дві людини.
Про це повідомляє "Думська", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що присутні ламали меблі та техніку, ображали та обливали водою одне одного, а один із народних обранців звернувся за медичною допомогою.
Сторонами конфлікту були депутати з ОПЗЖ, "Партії Шарія" і "За майбутнє" з одного боку і "Слуги народу", "Європейської Солідарності" і "Довіряй справам" з іншого.
Як повідомляє сайт Одеської облради, перша сесія, яку заплановано було провести на 11:00 4 грудня, почалася лише о 23:00. До цього часу трибуну і президію сесійної зали було заблоковано. "Депутати вимагали зареєструвати 9 членів політичної партії "За майбутнє". Після виконання умов пленарне засідання було відкрито", - наголошується в повідомленні.
Зрештою головою облради було обрано представника партії "Слуга народу" Григорія Діденка. Його першим заступником обрано депутата обласної ради від ВО "Батьківщина" Олега Радковського.
За інформацією "Думської", Діденка підтримали 44 депутати, представника ОПЗЖ Вадима Шкаровського - 40.
До Одеської облради увійшли 24 депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя", 16 депутатів від "Слуги народу", 11 депутатів - від партії "Довіряй справам", 10 - від "Європейської Солідарності", 10 - від партії "За майбутнє", 7 - від ВО "Батьківщина" і 6 від "Партії Шарія".
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Черное теперь называют -белым, а белое- чёрным. Совсем нас за идиотов считают.
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З бидлом, яке обирає у владу 5 колону фашистського агресора, країну нам не збудувати. Закон потрібно про примусову депортацію всіх хто прагне лягти під іноземного хазяїна.
Для своей охраны пророссийский мэр содержит частную армию, как князь Темнейший содержит за свой счёт ЧВК «Вагнера». Его боевики одеты в одинаковую зеленую униформу с надписью на спине: «Мунiципальна варта».
Обязанность «варты» - охранять Думу от одесситов, когда внутри на очередной сессии местные депутаты дерибанят и распродают под застройку высотками приморские склоны. Если патриоты города возражают против вырубки столетних деревьев в Лузановском парке для строительства готелей и казино, «Варта» кладёт протестующих лицом в асфальт и «пакует» в «автозаки» на базе «Краза» с решетками на окнах, которые дежурят, на бульваре в пешеходной зоне. Но есть у любителя калорадской ленты и положительные качества. Он настоящий российский офицер. Не виляя и не лукавя, честно сказал журналистам: «Я офицер ФСБ и прятаться от следователей НАБУ и Прокуратуры не буду».
Но врага уже назначили.