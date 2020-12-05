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Депутати влаштували масову бійку в Одеській облраді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Одесі депутати обласної ради під час засідання першої сесії нового скликання влаштували масову бійку, унаслідок якої постраждали дві людини.

Про це повідомляє "Думська", інформує Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що присутні ламали меблі та техніку, ображали та обливали водою одне одного, а один із народних обранців звернувся за медичною допомогою.

Сторонами конфлікту були депутати з ОПЗЖ, "Партії Шарія" і "За майбутнє" з одного боку і "Слуги народу", "Європейської Солідарності" і "Довіряй справам" з іншого.

Депутати влаштували масову бійку в Одеській облраді 01
Депутати влаштували масову бійку в Одеській облраді 02
Депутати влаштували масову бійку в Одеській облраді 03
Депутати влаштували масову бійку в Одеській облраді 04
Депутати влаштували масову бійку в Одеській облраді 05

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Як повідомляє сайт Одеської облради, перша сесія, яку заплановано було провести на 11:00 4 грудня, почалася лише о 23:00. До цього часу трибуну і президію сесійної зали було заблоковано. "Депутати вимагали зареєструвати 9 членів політичної партії "За майбутнє". Після виконання умов пленарне засідання було відкрито", - наголошується в повідомленні.

Зрештою головою облради було обрано представника партії "Слуга народу" Григорія Діденка. Його першим заступником обрано депутата обласної ради від ВО "Батьківщина" Олега Радковського.

За інформацією "Думської", Діденка підтримали 44 депутати, представника ОПЗЖ Вадима Шкаровського - 40.

До Одеської облради увійшли 24 депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя", 16 депутатів від "Слуги народу", 11 депутатів - від партії  "Довіряй справам", 10 - від "Європейської Солідарності", 10 - від партії "За майбутнє", 7 - від ВО "Батьківщина" і 6 від "Партії Шарія".
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Топ коментарі
+58
А петушария? Какой тупой, конченной и безмозглой биомассой нужно быть чтобы выбрать это чмошное уе.ище?
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05.12.2020 10:48
+56
ну что .. довыбирались.. если в стране такие мрази имеют свою партию опзж.. бить надо начинать избирателей кто эту мразь привел к власти .. палкой через всю спину до самой жопы
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05.12.2020 10:34
+31
Ну і що тут дивного? Коли свині корито бачать, повне їжі - теж б"ються і пхаються... Людина ж, як кажуть науковці - "високоорганізована тварина"...
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05.12.2020 10:38
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А тем временем на клавдиевской фабрике ёлочных украшений под Киевом налажен выпуск новогодних шариков с логотипом армия россии...
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05.12.2020 12:28 Відповісти
уже ні...
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06.12.2020 14:17 Відповісти
Бущее Украины. Нужно что-то с этим делать. Срочно. Иначе страну потеряем.
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05.12.2020 12:33 Відповісти
Гражданское общество в Украине четко разделено на постоянно проживающих с деда- прадеда жителей этой земли и приблуд всяких мастей, не признавших ее своей родиной. Вот теперь эти шарии и шариковы остервенело защищают свое право быть паразитами на здоровом обществе, ни за что не нести ответственность и жить в свое удовольствие.
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05.12.2020 12:48 Відповісти
Блохи ,воши,пухоеды,глисты -тоже по своему любят своего хозяина......И мы все стесняемся отказать им в этой любви.....
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05.12.2020 19:35 Відповісти
шариковы остервенело защищают свое право быть паразитами на здоровом обществе, ни за что не нести ответственность и жить в свое удовольствие. ----Последние 7 лет наблюдаем, и ощущаем в своём кармане. Все гарантии и функции Государства свёрнуты, обокрали народ, развалили всё , что успели, роздали во внешнее управление, выдавили народ на панщину за границу,....... можно и дальше перечислять достижения , за 7 лет....
Черное теперь называют -белым, а белое- чёрным. Совсем нас за идиотов считают.
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06.12.2020 03:38 Відповісти
Меньше надо было за пророссийское дерьмо из ОПЗЖ голосовать, не пришлось бы волать о внешнем управлении и о том, что все разокрали. Если бы в 90-ых отстранили коммуняк и красных директоров, то давно бы зашли западные инвесторы и Украина сейчас жила бы, как Чехия или Польша.
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06.12.2020 08:15 Відповісти
Кулачные бои, сексуальные терки, - ылита!
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05.12.2020 12:56 Відповісти
До Одеської облради увійшли 24 депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя", 6 від "Партії Шарія".
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З бидлом, яке обирає у владу 5 колону фашистського агресора, країну нам не збудувати. Закон потрібно про примусову депортацію всіх хто прагне лягти під іноземного хазяїна.
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05.12.2020 13:19 Відповісти
Запізно...
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05.12.2020 22:09 Відповісти
Гниди прокацаплені...
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05.12.2020 13:21 Відповісти
73% избирателей (Зробимо їх ще раз!) «разочаровались в простом еврейском миллионере Бубочке из Кривого Рога и проголосовали на минувших выборах за фейковую прокремлёвскую партию капитуляции «ОПЗаЖидтя», дважды судимого рецидивиста хавера Атика Рабиновича. Понаевшие в Одессу из-за поребрика «одесситы», в словарном запасе которых («чёй-то», «дык», «токмо», «поребрик» «кура, «греча», «кенгуруха» «пухто» «хабарики» и т.д.) избрали на второй срок мэром города гражданина Московии, Греции и Украины пана Геннадия Труханова.
Для своей охраны пророссийский мэр содержит частную армию, как князь Темнейший содержит за свой счёт ЧВК «Вагнера». Его боевики одеты в одинаковую зеленую униформу с надписью на спине: «Мунiципальна варта».
Обязанность «варты» - охранять Думу от одесситов, когда внутри на очередной сессии местные депутаты дерибанят и распродают под застройку высотками приморские склоны. Если патриоты города возражают против вырубки столетних деревьев в Лузановском парке для строительства готелей и казино, «Варта» кладёт протестующих лицом в асфальт и «пакует» в «автозаки» на базе «Краза» с решетками на окнах, которые дежурят, на бульваре в пешеходной зоне. Но есть у любителя калорадской ленты и положительные качества. Он настоящий российский офицер. Не виляя и не лукавя, честно сказал журналистам: «Я офицер ФСБ и прятаться от следователей НАБУ и Прокуратуры не буду».
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05.12.2020 17:46 Відповісти
Он там типа ихтамаесть... Депутати влаштували масову бійку в Одеській облраді - Цензор.НЕТ 9057
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05.12.2020 17:57 Відповісти
Хоть бы один спросил из-за чего все началось.
Но врага уже назначили.
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05.12.2020 13:21 Відповісти
Это норм. НО уже весело (( Главное шо не с заЖОППовцами .
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05.12.2020 17:23 Відповісти
зауважте, спільно морди бити... чи боронитись? Депутати влаштували масову бійку в Одеській облраді - Цензор.НЕТ 279
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05.12.2020 20:42 Відповісти
таки думаю шо шухер был не из-за вопроса о народе. а рвут тельники из-за своего места под Солнцем
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05.12.2020 13:38 Відповісти
и шо эта шобла не поделила?
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05.12.2020 14:22 Відповісти
дармове державне корито
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05.12.2020 15:07 Відповісти
Ну какие-же это депутаты, это-же самые настоящие титушки, которым место на зоне.
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05.12.2020 14:39 Відповісти
за народное счастье жопу рвут дру другу,не иначе
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05.12.2020 14:55 Відповісти
вот оно... Одесское быдло....
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05.12.2020 15:12 Відповісти
Депутати влаштували масову бійку в Одеській облраді - Цензор.НЕТ 8142
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05.12.2020 15:13 Відповісти
Бились за должность главного.
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05.12.2020 15:31 Відповісти
Мені от чомусь дуже соромно.А їм (ну тіпа депутатам),якось пох... Головне- дорвались до корита!
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05.12.2020 15:54 Відповісти
Какая нак тут драка? не веселите П, дрыщи устроили толкушку в АТБ на скидку ...
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05.12.2020 16:13 Відповісти
где ОПЗЖ там и срач
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05.12.2020 17:13 Відповісти
Вот в одном с зе таки соглашусь, иногда хочется вешать и стрелять мудаков. Но боюсь, зе не видит разницы между мудаком и его избирателем.
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05.12.2020 17:27 Відповісти
адкуль на сэсіі савета вувузелы?
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05.12.2020 17:29 Відповісти
"матькивщина", как всегда, в ожидании - кому бы продаться подороже. В драке не участвуем - ждём предложений!
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05.12.2020 17:39 Відповісти
Вонючие кацапы против украинцев.
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05.12.2020 17:47 Відповісти
Русиш культуриш, а х..лиш!
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07.12.2020 09:33 Відповісти
Інваліди не винуваті , що нарід обрав саме їх . Народ обрав , нехай народ і годує . Може одеситам видовища важливіші за результат плідної співпраці і вони спеціально обрали і рашистських виродків і нормальних людей до однієї зали . Ми ж не знаємо .
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05.12.2020 18:11 Відповісти
Все о народе думают, не берегут себя ...
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05.12.2020 19:10 Відповісти
Нц що туту казати - там де фсбшний пєдофіл шарій, там і проблеми...
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05.12.2020 19:20 Відповісти
Люди не постраждали
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05.12.2020 19:53 Відповісти
Хоть поржем,да зебилы?
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05.12.2020 20:35 Відповісти
А той шо на останьому хвото депутан чого в резинових калошах.
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05.12.2020 20:55 Відповісти
Голосовавшие за зеленского дураки, голосовавшие за шария негодяи, голосовавшие за ОПЗЖ враги Украины т.е. население одесы враги, негодяи и дураки.
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05.12.2020 22:04 Відповісти
петуШаріки, ЗажОпці, зкацаплене бидло без роду-племені...
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05.12.2020 22:05 Відповісти
Всех на уборку улиц, что бы дурь вышла.
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05.12.2020 22:19 Відповісти
Депутати влаштували масову бійку в Одеській облраді - Цензор.НЕТ 9826
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05.12.2020 23:10 Відповісти
Старая добрая демократическая Украина домайданного образца. Думал уже никогда такого не увижу.
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05.12.2020 23:27 Відповісти
Медведчуковцы сражались с трухановцами за то, кто больше любит избирателей. Одни кричали, что сильно потратились на выборах за право бесплатно работать представителем народа, а другие, что готовы за это еще и доплачивать.
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06.12.2020 08:21 Відповісти
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