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Новости Политика Украины
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драка (1994) облсовет (534) Одесса (7377) Нацполиция (15752)

Депутаты устроили массовую драку в Одесском облсовете. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Одессе депутаты областного совета во время заседания первой сессии нового созыва устроили массовую драку, в результате которой пострадали два человека.

Об этом сообщает "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что присутствующие ломали мебель и технику, оскорбляли друг друга, обливались водой, а один из народных избранников обратился за медпомощью. Также сообщается, что пострадал один правоохранитель.

Сторонами конфликта стали депутаты из ОПЗЖ, "Партии Шария" и "За будущее" с одной стороны и "Слуги народа", "Европейской солидарности" и "Доверяй делам" - с другой.

Депутаты устроили массовую драку в Одесском облсовете 01
Депутаты устроили массовую драку в Одесском облсовете 02
Депутаты устроили массовую драку в Одесском облсовете 03
Депутаты устроили массовую драку в Одесском облсовете 04
Депутаты устроили массовую драку в Одесском облсовете 05

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Как сообщает сайт Одесского облсовета, первая сессия облсовета, проведение которой было запланировано на 11.00 4 декабря, началась только в 23.00. До этого времени трибуна и президиум сессионного зала были заблокированы. "Депутаты требовали зарегистрировать 9 членов политической партии "За будущее". После выполнения условий, пленарное заседание было открыто", - отмечается в сообщении.

Председателем облсовета был в результате избран представитель партии "Слуга народа" Григорий Диденко. Его первым заместителем – депутат областного совета от ВО "Батькивщина" Олег Радковский.

По информации "Думской", Диденко поддержали 44 депутата, представителя ОПЗЖ Вадима Шкаровского — 40.

В Одесский облсовет вошли 24 депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", 16 депутатов о "Слуги народа", 11 депутатов – "Доверяй делам", 10 – от "Европейской солидарности", 10 – "За будущее", 7 – от ВО "Батькивщины" и 6 от "Партии Шария".
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Топ комментарии
+58
А петушария? Какой тупой, конченной и безмозглой биомассой нужно быть чтобы выбрать это чмошное уе.ище?
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05.12.2020 10:48
+56
ну что .. довыбирались.. если в стране такие мрази имеют свою партию опзж.. бить надо начинать избирателей кто эту мразь привел к власти .. палкой через всю спину до самой жопы
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05.12.2020 10:34
+31
Ну і що тут дивного? Коли свині корито бачать, повне їжі - теж б"ються і пхаються... Людина ж, як кажуть науковці - "високоорганізована тварина"...
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05.12.2020 10:38
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А тем временем на клавдиевской фабрике ёлочных украшений под Киевом налажен выпуск новогодних шариков с логотипом армия россии...
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05.12.2020 12:28 Ответить
уже ні...
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06.12.2020 14:17 Ответить
Бущее Украины. Нужно что-то с этим делать. Срочно. Иначе страну потеряем.
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05.12.2020 12:33 Ответить
Гражданское общество в Украине четко разделено на постоянно проживающих с деда- прадеда жителей этой земли и приблуд всяких мастей, не признавших ее своей родиной. Вот теперь эти шарии и шариковы остервенело защищают свое право быть паразитами на здоровом обществе, ни за что не нести ответственность и жить в свое удовольствие.
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05.12.2020 12:48 Ответить
Блохи ,воши,пухоеды,глисты -тоже по своему любят своего хозяина......И мы все стесняемся отказать им в этой любви.....
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05.12.2020 19:35 Ответить
шариковы остервенело защищают свое право быть паразитами на здоровом обществе, ни за что не нести ответственность и жить в свое удовольствие. ----Последние 7 лет наблюдаем, и ощущаем в своём кармане. Все гарантии и функции Государства свёрнуты, обокрали народ, развалили всё , что успели, роздали во внешнее управление, выдавили народ на панщину за границу,....... можно и дальше перечислять достижения , за 7 лет....
Черное теперь называют -белым, а белое- чёрным. Совсем нас за идиотов считают.
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06.12.2020 03:38 Ответить
Меньше надо было за пророссийское дерьмо из ОПЗЖ голосовать, не пришлось бы волать о внешнем управлении и о том, что все разокрали. Если бы в 90-ых отстранили коммуняк и красных директоров, то давно бы зашли западные инвесторы и Украина сейчас жила бы, как Чехия или Польша.
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06.12.2020 08:15 Ответить
Кулачные бои, сексуальные терки, - ылита!
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05.12.2020 12:56 Ответить
До Одеської облради увійшли 24 депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя", 6 від "Партії Шарія".
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З бидлом, яке обирає у владу 5 колону фашистського агресора, країну нам не збудувати. Закон потрібно про примусову депортацію всіх хто прагне лягти під іноземного хазяїна.
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05.12.2020 13:19 Ответить
Запізно...
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05.12.2020 22:09 Ответить
Гниди прокацаплені...
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05.12.2020 13:21 Ответить
73% избирателей (Зробимо їх ще раз!) «разочаровались в простом еврейском миллионере Бубочке из Кривого Рога и проголосовали на минувших выборах за фейковую прокремлёвскую партию капитуляции «ОПЗаЖидтя», дважды судимого рецидивиста хавера Атика Рабиновича. Понаевшие в Одессу из-за поребрика «одесситы», в словарном запасе которых («чёй-то», «дык», «токмо», «поребрик» «кура, «греча», «кенгуруха» «пухто» «хабарики» и т.д.) избрали на второй срок мэром города гражданина Московии, Греции и Украины пана Геннадия Труханова.
Для своей охраны пророссийский мэр содержит частную армию, как князь Темнейший содержит за свой счёт ЧВК «Вагнера». Его боевики одеты в одинаковую зеленую униформу с надписью на спине: «Мунiципальна варта».
Обязанность «варты» - охранять Думу от одесситов, когда внутри на очередной сессии местные депутаты дерибанят и распродают под застройку высотками приморские склоны. Если патриоты города возражают против вырубки столетних деревьев в Лузановском парке для строительства готелей и казино, «Варта» кладёт протестующих лицом в асфальт и «пакует» в «автозаки» на базе «Краза» с решетками на окнах, которые дежурят, на бульваре в пешеходной зоне. Но есть у любителя калорадской ленты и положительные качества. Он настоящий российский офицер. Не виляя и не лукавя, честно сказал журналистам: «Я офицер ФСБ и прятаться от следователей НАБУ и Прокуратуры не буду».
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05.12.2020 17:46 Ответить
Он там типа ихтамаесть... Депутати влаштували масову бійку в Одеській облраді - Цензор.НЕТ 9057
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05.12.2020 17:57 Ответить
Хоть бы один спросил из-за чего все началось.
Но врага уже назначили.
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05.12.2020 13:21 Ответить
Это норм. НО уже весело (( Главное шо не с заЖОППовцами .
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05.12.2020 17:23 Ответить
зауважте, спільно морди бити... чи боронитись? Депутати влаштували масову бійку в Одеській облраді - Цензор.НЕТ 279
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05.12.2020 20:42 Ответить
таки думаю шо шухер был не из-за вопроса о народе. а рвут тельники из-за своего места под Солнцем
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05.12.2020 13:38 Ответить
и шо эта шобла не поделила?
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05.12.2020 14:22 Ответить
дармове державне корито
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05.12.2020 15:07 Ответить
Ну какие-же это депутаты, это-же самые настоящие титушки, которым место на зоне.
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05.12.2020 14:39 Ответить
за народное счастье жопу рвут дру другу,не иначе
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05.12.2020 14:55 Ответить
вот оно... Одесское быдло....
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05.12.2020 15:12 Ответить
Депутати влаштували масову бійку в Одеській облраді - Цензор.НЕТ 8142
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05.12.2020 15:13 Ответить
Бились за должность главного.
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05.12.2020 15:31 Ответить
Мені от чомусь дуже соромно.А їм (ну тіпа депутатам),якось пох... Головне- дорвались до корита!
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05.12.2020 15:54 Ответить
Какая нак тут драка? не веселите П, дрыщи устроили толкушку в АТБ на скидку ...
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05.12.2020 16:13 Ответить
где ОПЗЖ там и срач
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05.12.2020 17:13 Ответить
Вот в одном с зе таки соглашусь, иногда хочется вешать и стрелять мудаков. Но боюсь, зе не видит разницы между мудаком и его избирателем.
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05.12.2020 17:27 Ответить
адкуль на сэсіі савета вувузелы?
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05.12.2020 17:29 Ответить
"матькивщина", как всегда, в ожидании - кому бы продаться подороже. В драке не участвуем - ждём предложений!
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05.12.2020 17:39 Ответить
Вонючие кацапы против украинцев.
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05.12.2020 17:47 Ответить
Русиш культуриш, а х..лиш!
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07.12.2020 09:33 Ответить
Інваліди не винуваті , що нарід обрав саме їх . Народ обрав , нехай народ і годує . Може одеситам видовища важливіші за результат плідної співпраці і вони спеціально обрали і рашистських виродків і нормальних людей до однієї зали . Ми ж не знаємо .
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05.12.2020 18:11 Ответить
Все о народе думают, не берегут себя ...
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05.12.2020 19:10 Ответить
Нц що туту казати - там де фсбшний пєдофіл шарій, там і проблеми...
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05.12.2020 19:20 Ответить
Люди не постраждали
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05.12.2020 19:53 Ответить
Хоть поржем,да зебилы?
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05.12.2020 20:35 Ответить
А той шо на останьому хвото депутан чого в резинових калошах.
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05.12.2020 20:55 Ответить
Голосовавшие за зеленского дураки, голосовавшие за шария негодяи, голосовавшие за ОПЗЖ враги Украины т.е. население одесы враги, негодяи и дураки.
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05.12.2020 22:04 Ответить
петуШаріки, ЗажОпці, зкацаплене бидло без роду-племені...
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05.12.2020 22:05 Ответить
Всех на уборку улиц, что бы дурь вышла.
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05.12.2020 22:19 Ответить
Депутати влаштували масову бійку в Одеській облраді - Цензор.НЕТ 9826
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05.12.2020 23:10 Ответить
Старая добрая демократическая Украина домайданного образца. Думал уже никогда такого не увижу.
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05.12.2020 23:27 Ответить
Медведчуковцы сражались с трухановцами за то, кто больше любит избирателей. Одни кричали, что сильно потратились на выборах за право бесплатно работать представителем народа, а другие, что готовы за это еще и доплачивать.
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06.12.2020 08:21 Ответить
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