Депутаты устроили массовую драку в Одесском облсовете. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В Одессе депутаты областного совета во время заседания первой сессии нового созыва устроили массовую драку, в результате которой пострадали два человека.
Об этом сообщает "Думская", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что присутствующие ломали мебель и технику, оскорбляли друг друга, обливались водой, а один из народных избранников обратился за медпомощью. Также сообщается, что пострадал один правоохранитель.
Сторонами конфликта стали депутаты из ОПЗЖ, "Партии Шария" и "За будущее" с одной стороны и "Слуги народа", "Европейской солидарности" и "Доверяй делам" - с другой.
Как сообщает сайт Одесского облсовета, первая сессия облсовета, проведение которой было запланировано на 11.00 4 декабря, началась только в 23.00. До этого времени трибуна и президиум сессионного зала были заблокированы. "Депутаты требовали зарегистрировать 9 членов политической партии "За будущее". После выполнения условий, пленарное заседание было открыто", - отмечается в сообщении.
Председателем облсовета был в результате избран представитель партии "Слуга народа" Григорий Диденко. Его первым заместителем – депутат областного совета от ВО "Батькивщина" Олег Радковский.
По информации "Думской", Диденко поддержали 44 депутата, представителя ОПЗЖ Вадима Шкаровского — 40.
В Одесский облсовет вошли 24 депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", 16 депутатов о "Слуги народа", 11 депутатов – "Доверяй делам", 10 – от "Европейской солидарности", 10 – "За будущее", 7 – от ВО "Батькивщины" и 6 от "Партии Шария".
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Черное теперь называют -белым, а белое- чёрным. Совсем нас за идиотов считают.
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З бидлом, яке обирає у владу 5 колону фашистського агресора, країну нам не збудувати. Закон потрібно про примусову депортацію всіх хто прагне лягти під іноземного хазяїна.
Для своей охраны пророссийский мэр содержит частную армию, как князь Темнейший содержит за свой счёт ЧВК «Вагнера». Его боевики одеты в одинаковую зеленую униформу с надписью на спине: «Мунiципальна варта».
Обязанность «варты» - охранять Думу от одесситов, когда внутри на очередной сессии местные депутаты дерибанят и распродают под застройку высотками приморские склоны. Если патриоты города возражают против вырубки столетних деревьев в Лузановском парке для строительства готелей и казино, «Варта» кладёт протестующих лицом в асфальт и «пакует» в «автозаки» на базе «Краза» с решетками на окнах, которые дежурят, на бульваре в пешеходной зоне. Но есть у любителя калорадской ленты и положительные качества. Он настоящий российский офицер. Не виляя и не лукавя, честно сказал журналистам: «Я офицер ФСБ и прятаться от следователей НАБУ и Прокуратуры не буду».
Но врага уже назначили.