Бійка в Одеській облраді: поліція перевіряє можливе травмування правоохоронцем нардепки
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Одеські правоохоронці почали службове розслідування інформації про можливу причетність поліцейського до травмування народної депутатки під час сесії Одеської обласної ради.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, про подію, яка відбулася в п'ятницю під час сесії Одеської обласної ради, в поліцію повідомили медики.
"За їхньою інформацією, в приміщенні облради вони надали медичну допомогу нардепці, яка звернулася до них із забоєм плеча. За словами жінки, тілесних ушкоджень вона зазнала від поліцейського під час конфлікту з бійкою, який виник під час сесії облради між депутатами з різних партій і для припинення якого на місце події прибули поліцейські", - наголошується в повідомленні.
Сама депутатка в поліцію не зверталася. У разі надходження від неї заяви вирішуватиметься питання про правову кваліфікацію події.
"За цим повідомленням буде призначено службове розслідування. Якщо буде встановлено причетність правоохоронця до травмування народної обраниці, буде вжито найсуворіших заходів", - зазначив начальник поліції регіону Олег Бех.
Також встановлено, що під час локалізації конфлікту тілесних ушкоджень зазнав один із правоохоронців. Для надання допомоги його з синцями та забоями руки каретою швидкої допомоги доставили до медичного закладу.
Особи невідомих, які завдали правоохоронцю тілесних ушкоджень під час виконання ним службових обов'язків, встановлюються.
За фактом насильства щодо співробітника правоохоронного органу вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.
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Мало того что выборы головы Облсовета пролиграли.
Так их еще и замочили.
Водой.
1) не трапилося "пивного заколоту";
2) депутатів та депутан намочили лише водою.