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бійка (714) облрада (269) Одеса (4018) Нацполіція (13906)

Бійка в Одеській облраді: поліція перевіряє можливе травмування правоохоронцем нардепки

Новини Цензор.НЕТ Події

Бійка в Одеській облраді: поліція перевіряє можливе травмування правоохоронцем нардепки

Одеські правоохоронці почали службове розслідування інформації про можливу причетність поліцейського до травмування народної депутатки під час сесії Одеської обласної ради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, про подію, яка відбулася в п'ятницю під час сесії Одеської обласної ради, в поліцію повідомили медики.

"За їхньою інформацією, в приміщенні облради вони надали медичну допомогу нардепці, яка звернулася до них із забоєм плеча. За словами жінки, тілесних ушкоджень вона зазнала від поліцейського під час конфлікту з бійкою, який виник під час сесії облради між депутатами з різних партій і для припинення якого на місце події прибули поліцейські", - наголошується в повідомленні.

Сама депутатка в поліцію не зверталася. У разі надходження від неї заяви вирішуватиметься питання про правову кваліфікацію події.

"За цим повідомленням буде призначено службове розслідування. Якщо буде встановлено причетність правоохоронця до травмування народної обраниці, буде вжито найсуворіших заходів", - зазначив начальник поліції регіону Олег Бех.

Дивіться також: Депутати влаштували масову бійку в Одеській облраді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також встановлено, що під час локалізації конфлікту тілесних ушкоджень зазнав один із правоохоронців. Для надання допомоги його з синцями та забоями руки каретою швидкої допомоги доставили до медичного закладу.

Особи невідомих, які завдали правоохоронцю тілесних ушкоджень під час виконання ним службових обов'язків, встановлюються.

За фактом насильства щодо співробітника правоохоронного органу вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.
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Топ коментарі
+11
ой ой паламатая рука Плачковской.... а чего эта бабенка вписалась в мужские кулачные бои драка длилась с 10 утра до почти 23-30.... суть проблемы кто буде председателем облсовета Мервечуковские агенты путина хотели зщахватить Облсовет и повторить и сделать то чего не смогли или побоялся сделать в 2014 году Скорик с прыгоаналами Объявить НР и попросить спасите Дядя Х..ло... вот такая цена пытання...
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05.12.2020 11:53
+6
гнусная вата выбрала свиней -хай наслаждается
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05.12.2020 11:59
+4
Да пусть хоть поубивают друг друга. Народу точно от этого хуже не будет.
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05.12.2020 12:37
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Сам факт наличия потасовки - неумение руководителей держать ситуацию под контролем.
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05.12.2020 11:47 Відповісти
ой ой паламатая рука Плачковской.... а чего эта бабенка вписалась в мужские кулачные бои драка длилась с 10 утра до почти 23-30.... суть проблемы кто буде председателем облсовета Мервечуковские агенты путина хотели зщахватить Облсовет и повторить и сделать то чего не смогли или побоялся сделать в 2014 году Скорик с прыгоаналами Объявить НР и попросить спасите Дядя Х..ло... вот такая цена пытання...
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05.12.2020 11:53 Відповісти
це напевне дочка того самого плачкова, що при кучмі керував енергетикою а у вільний від "роботи" час робив шмурдяк. То вони болгари чи українці, якщо болгарсько-гагаузький клан, то ще не таке буде. Віктор Володимирович мобілізує нацменшини, бо у северного рейха пропадає інтерес до спроможності мертвечука стати "лідером нації".
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05.12.2020 12:47 Відповісти
Walter Donovan 0b034015. Ні, вона не дочка, бо вона по-батькові Михайлівна. А Плачкова звати Іван https://ru.wikipedia.org/wiki/Плачков,_Иван_Васильевич. Але, вони родом з села Криничного, а там, повірте на слово, справжнє вино робити завжди уміли і роблять до сьогоднішнього дня.
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05.12.2020 14:40 Відповісти
Вот так они будут работать. Хитрожопые одесситы навыбирали.
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05.12.2020 11:54 Відповісти
Когда город захвачен денежными кланами, о выборах, как институте демократии, можешь забыть. Побеждает тот кто сильнее. Закон джунглей
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05.12.2020 12:20 Відповісти
73% избирателей (Зробимо їх ще раз!) разочаровались в простом еврейском миллионере Бубочке из Кривого Рога и проголосовали на минувших выборах за фейковую прокремлёвскую партию капитуляции «ОПЗаЖидтя», дважды судимого рецидивиста хавера Атика Рабиновича. Понаевшие в Одессу из-за поребрика «одесситы», в словарном запасе которых («чёй-то», «дык», «токмо», «поребрик» «кура, «греча», «кенгуруха» «пухто» «хабарики» и т.д.) избрали на второй срок мэром города гражданина Московии, Греции и Украины пана Геннадия Труханова.
Для своей охраны пророссийский мэр содержит частную армию, как князь Темнейший содержит за свой счёт ЧВК «Вагнера». Его боевики одеты в одинаковую зеленую униформу с надписью на спине: «Мунiципальна варта».
Обязанность «варты» - охранять Думу от одесситов, когда внутри на очередной сессии местные депутаты дерибанят и распродают под застройку высотками приморские склоны. Если патриоты города возражают против вырубки столетних деревьев в Лузановском парке для дальнешего строительства на берегу моря готелей и казино, «Варта» кладёт протестующих лицом в асфальт и «пакует» в «автозаки» с решетками на окнах. Мобильная тюрьма на базе «Краза», дежурит на бульваре в пешеходной зоне у памятника Пушкину и её аренда оплачивается из кармана налогоплательщиков. Но есть у любителя калорадской ленты и положительные качества. Он настоящий российский офицер. Не виляя и не лукавя, честно сказал журналистам: «Я офицер ФСБ и прятаться от следователей НАБУ и Прокуратуры не буду».
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05.12.2020 17:59 Відповісти
а что полиция им сделает? .Они же недоторкани
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05.12.2020 12:22 Відповісти
,,,,,,,, Возьмите эти запятые и вставьте в текст. Мне не жалко.
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05.12.2020 11:49 Відповісти
Не в текст,а в дупу депутатам !!))
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05.12.2020 12:03 Відповісти
Мені цікаво - а чого мовчать про Чернігів? Там, за подібних обставин, до бійки не дійшло, однак, будівлю "замінували" і попередили, що підірвуть, якщо рішення не приймуть...
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05.12.2020 12:06 Відповісти
Во время диагностики ушиба головного мозга депутата, мозга не обнаружено
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05.12.2020 11:50 Відповісти
Ну полицейский просто не знал,что они не по настоящему толкались
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05.12.2020 11:50 Відповісти
да ладно. проехали. сёдня депутатов, как собак не резанных. если й шо, то отряд не заметит потери бойца )
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05.12.2020 11:55 Відповісти
гнусная вата выбрала свиней -хай наслаждается
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05.12.2020 11:59 Відповісти
"Представители ОПЗЖ, "За майбутнє" и Шария обвинили президентскую партию "Слуга народа" и ее союзников..."-это депутаты облсовета в Одессе.Вопрос к полицейским:почему они не отп...ли всех этих,так называемых,депутатов?Момент был подходящий Драка в Одесском облсовете: полиция проверяет возможное травмирование правоохранителем народного депутата - Цензор.НЕТ 1663
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05.12.2020 12:01 Відповісти
В чому справа ,за що "бой кровавий" !!)))
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05.12.2020 12:01 Відповісти
Господи! То, виявляється, я, в дитинстві, був малолітнім злочинцем? Бо коли свиням давав їсти, то часто їх дрючком лупив, коли биться починали коло корита...
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05.12.2020 12:03 Відповісти
Как у нашего колодца два г@вна сошлись бороться, неясно лишь одно - кто большее г@вно!
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05.12.2020 12:07 Відповісти
во как о одесситах заботятся - деруться за принципы - а шо кто не верить - значит в Одессе не живет))
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05.12.2020 12:09 Відповісти
если этот "депутат" от "партии" Шмария, то полицейского нужно наказать по всей строгости...за то, что всего лишь травмировал черта.
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05.12.2020 12:13 Відповісти
О ккак ой травме спич? заплаканная с ней от рождения живет
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05.12.2020 12:14 Відповісти
У медвешариев полный облом.
Мало того что выборы головы Облсовета пролиграли.
Так их еще и замочили.
Водой.
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05.12.2020 12:15 Відповісти
Водой? Що сечі не було???)))
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05.12.2020 12:17 Відповісти
Кажуть, один гад-врєдітєль підступно позакривав навколо усі пивнухи. Інший гад-врєдітєль в Небесній Канцелярії замовив "непивну" погоду. Наслідки діяльності гадів-врєдітєлів:
1) не трапилося "пивного заколоту";
2) депутатів та депутан намочили лише водою.
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05.12.2020 20:17 Відповісти
гриша диденко стал председателем обл совета ( слуга только не народа) ,а еще у него жена типа слуга у Киеве за законы голосует - муж и жена одна сатана - тут в точку))
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05.12.2020 12:15 Відповісти
Свиняче борсання навколо годівниці !!! )))
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05.12.2020 12:18 Відповісти
а чего начали драться? неушто за марки для судов голосовали??? укрпочта она такая травмоопасная.
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05.12.2020 12:29 Відповісти
Наградить парня с последним предупреждением, объяснить, что врага за спиной в живых оставлять нельзя.
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05.12.2020 12:30 Відповісти
Не знают, кому орден вручать?
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05.12.2020 12:34 Відповісти
Да пусть хоть поубивают друг друга. Народу точно от этого хуже не будет.
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05.12.2020 12:37 Відповісти
Решають кто и где харчеваться будет.
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05.12.2020 12:39 Відповісти
Драка в Одесском облсовете - ничтожное событие по сравнению с тем, что зеленский - сволочь и предатель.
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05.12.2020 12:41 Відповісти
А Где были наши славные пихати патриоты?Захвачены бандитами от ФСБ органы управления в Харькове и Одессе,а им -по барабану.Они в песочницах гадят.Да и городе Киеве ,тоже не блеск.
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05.12.2020 12:41 Відповісти
з а яблочко его...за яблочко !!!!
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05.12.2020 14:37 Відповісти
Я так понимаю, что коалиции в Одесском облсовете возникли стихийно. И теперь их союз скреплен пролитой кровью
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05.12.2020 14:51 Відповісти
полицай - идиот! пусть и дальше убивают друг друга, город чище будет.
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05.12.2020 15:14 Відповісти
Бійка в Одеській облраді: поліція перевіряє можливе травмування правоохоронцем нардепки - Цензор.НЕТ 1663
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05.12.2020 15:59 Відповісти
 
 