Драка в Одесском облсовете: полиция проверяет возможное травмирование правоохранителем народного депутата
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Одесские правоохранители начали служебное расследование информации о возможной причастности полицейского к травмированию народного депутата во время сессии Одесского областного совета.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, о событии, которое произошло в пятницу во время сессии Одесского областного совета, в полицию сообщили медики.
"По их информации, в помещении облсовета они предоставили медицинскую помощь народному депутату, которая обратилась к ним с ушибом плеча. По словам женщины, телесные повреждения она получила от полицейского во время конфликта с потасовкой, который возник во время сессии облсовета между депутатами из разных партий и для прекращения которого на место происшествия прибыли полицейские", - отмечается в сообщении.
Сама депутат в полицию не обращалась. В случае поступления от нее заявления будет решаться вопрос о правовой квалификации события.
"По данному сообщению будет назначено служебное расследование. Если будет установлена причастность правоохранителя к травмированию народной избранницы, будут приняты самые строгие меры",- отметил начальник полиции региона Олег Бех.
Также установлено, что во время локализации конфликта телесные повреждения получил один из правоохранителей. Для оказания помощи его с ссадинами и ушибами руки каретой скорой помощи доставили в медицинское учреждение.
Личности неизвестных, которые нанесли правоохранителю телесные повреждения при исполнении им служебных обязанностей, устанавливаются.
По факту насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.
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Мало того что выборы головы Облсовета пролиграли.
Так их еще и замочили.
Водой.
1) не трапилося "пивного заколоту";
2) депутатів та депутан намочили лише водою.