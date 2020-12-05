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Драка в Одесском облсовете: полиция проверяет возможное травмирование правоохранителем народного депутата

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Драка в Одесском облсовете: полиция проверяет возможное травмирование правоохранителем народного депутата

Одесские правоохранители начали служебное расследование информации о возможной причастности полицейского к травмированию народного депутата во время сессии Одесского областного совета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, о событии, которое произошло в пятницу во время сессии Одесского областного совета, в полицию сообщили медики.

"По их информации, в помещении облсовета они предоставили медицинскую помощь народному депутату, которая обратилась к ним с ушибом плеча. По словам женщины, телесные повреждения она получила от полицейского во время конфликта с потасовкой, который возник во время сессии облсовета между депутатами из разных партий и для прекращения которого на место происшествия прибыли полицейские", - отмечается в сообщении.

Сама депутат в полицию не обращалась. В случае поступления от нее заявления будет решаться вопрос о правовой квалификации события.

"По данному сообщению будет назначено служебное расследование. Если будет установлена причастность правоохранителя к травмированию народной избранницы, будут приняты самые строгие меры",- отметил начальник полиции региона Олег Бех.

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Также установлено, что во время локализации конфликта телесные повреждения получил один из правоохранителей. Для оказания помощи его с ссадинами и ушибами руки каретой скорой помощи доставили в медицинское учреждение.

Личности неизвестных, которые нанесли правоохранителю телесные повреждения при исполнении им служебных обязанностей, устанавливаются.

По факту насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.
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Топ комментарии
+11
ой ой паламатая рука Плачковской.... а чего эта бабенка вписалась в мужские кулачные бои драка длилась с 10 утра до почти 23-30.... суть проблемы кто буде председателем облсовета Мервечуковские агенты путина хотели зщахватить Облсовет и повторить и сделать то чего не смогли или побоялся сделать в 2014 году Скорик с прыгоаналами Объявить НР и попросить спасите Дядя Х..ло... вот такая цена пытання...
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05.12.2020 11:53
+6
гнусная вата выбрала свиней -хай наслаждается
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05.12.2020 11:59
+4
Да пусть хоть поубивают друг друга. Народу точно от этого хуже не будет.
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05.12.2020 12:37
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Сам факт наличия потасовки - неумение руководителей держать ситуацию под контролем.
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05.12.2020 11:47 Ответить
ой ой паламатая рука Плачковской.... а чего эта бабенка вписалась в мужские кулачные бои драка длилась с 10 утра до почти 23-30.... суть проблемы кто буде председателем облсовета Мервечуковские агенты путина хотели зщахватить Облсовет и повторить и сделать то чего не смогли или побоялся сделать в 2014 году Скорик с прыгоаналами Объявить НР и попросить спасите Дядя Х..ло... вот такая цена пытання...
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05.12.2020 11:53 Ответить
це напевне дочка того самого плачкова, що при кучмі керував енергетикою а у вільний від "роботи" час робив шмурдяк. То вони болгари чи українці, якщо болгарсько-гагаузький клан, то ще не таке буде. Віктор Володимирович мобілізує нацменшини, бо у северного рейха пропадає інтерес до спроможності мертвечука стати "лідером нації".
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05.12.2020 12:47 Ответить
Walter Donovan 0b034015. Ні, вона не дочка, бо вона по-батькові Михайлівна. А Плачкова звати Іван https://ru.wikipedia.org/wiki/Плачков,_Иван_Васильевич. Але, вони родом з села Криничного, а там, повірте на слово, справжнє вино робити завжди уміли і роблять до сьогоднішнього дня.
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05.12.2020 14:40 Ответить
Вот так они будут работать. Хитрожопые одесситы навыбирали.
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05.12.2020 11:54 Ответить
Когда город захвачен денежными кланами, о выборах, как институте демократии, можешь забыть. Побеждает тот кто сильнее. Закон джунглей
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05.12.2020 12:20 Ответить
73% избирателей (Зробимо їх ще раз!) разочаровались в простом еврейском миллионере Бубочке из Кривого Рога и проголосовали на минувших выборах за фейковую прокремлёвскую партию капитуляции «ОПЗаЖидтя», дважды судимого рецидивиста хавера Атика Рабиновича. Понаевшие в Одессу из-за поребрика «одесситы», в словарном запасе которых («чёй-то», «дык», «токмо», «поребрик» «кура, «греча», «кенгуруха» «пухто» «хабарики» и т.д.) избрали на второй срок мэром города гражданина Московии, Греции и Украины пана Геннадия Труханова.
Для своей охраны пророссийский мэр содержит частную армию, как князь Темнейший содержит за свой счёт ЧВК «Вагнера». Его боевики одеты в одинаковую зеленую униформу с надписью на спине: «Мунiципальна варта».
Обязанность «варты» - охранять Думу от одесситов, когда внутри на очередной сессии местные депутаты дерибанят и распродают под застройку высотками приморские склоны. Если патриоты города возражают против вырубки столетних деревьев в Лузановском парке для дальнешего строительства на берегу моря готелей и казино, «Варта» кладёт протестующих лицом в асфальт и «пакует» в «автозаки» с решетками на окнах. Мобильная тюрьма на базе «Краза», дежурит на бульваре в пешеходной зоне у памятника Пушкину и её аренда оплачивается из кармана налогоплательщиков. Но есть у любителя калорадской ленты и положительные качества. Он настоящий российский офицер. Не виляя и не лукавя, честно сказал журналистам: «Я офицер ФСБ и прятаться от следователей НАБУ и Прокуратуры не буду».
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05.12.2020 17:59 Ответить
а что полиция им сделает? .Они же недоторкани
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05.12.2020 12:22 Ответить
,,,,,,,, Возьмите эти запятые и вставьте в текст. Мне не жалко.
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05.12.2020 11:49 Ответить
Не в текст,а в дупу депутатам !!))
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05.12.2020 12:03 Ответить
Мені цікаво - а чого мовчать про Чернігів? Там, за подібних обставин, до бійки не дійшло, однак, будівлю "замінували" і попередили, що підірвуть, якщо рішення не приймуть...
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05.12.2020 12:06 Ответить
Во время диагностики ушиба головного мозга депутата, мозга не обнаружено
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05.12.2020 11:50 Ответить
Ну полицейский просто не знал,что они не по настоящему толкались
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05.12.2020 11:50 Ответить
да ладно. проехали. сёдня депутатов, как собак не резанных. если й шо, то отряд не заметит потери бойца )
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05.12.2020 11:55 Ответить
гнусная вата выбрала свиней -хай наслаждается
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05.12.2020 11:59 Ответить
"Представители ОПЗЖ, "За майбутнє" и Шария обвинили президентскую партию "Слуга народа" и ее союзников..."-это депутаты облсовета в Одессе.Вопрос к полицейским:почему они не отп...ли всех этих,так называемых,депутатов?Момент был подходящий Драка в Одесском облсовете: полиция проверяет возможное травмирование правоохранителем народного депутата - Цензор.НЕТ 1663
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05.12.2020 12:01 Ответить
В чому справа ,за що "бой кровавий" !!)))
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05.12.2020 12:01 Ответить
Господи! То, виявляється, я, в дитинстві, був малолітнім злочинцем? Бо коли свиням давав їсти, то часто їх дрючком лупив, коли биться починали коло корита...
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05.12.2020 12:03 Ответить
Как у нашего колодца два г@вна сошлись бороться, неясно лишь одно - кто большее г@вно!
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05.12.2020 12:07 Ответить
во как о одесситах заботятся - деруться за принципы - а шо кто не верить - значит в Одессе не живет))
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05.12.2020 12:09 Ответить
если этот "депутат" от "партии" Шмария, то полицейского нужно наказать по всей строгости...за то, что всего лишь травмировал черта.
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05.12.2020 12:13 Ответить
О ккак ой травме спич? заплаканная с ней от рождения живет
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05.12.2020 12:14 Ответить
У медвешариев полный облом.
Мало того что выборы головы Облсовета пролиграли.
Так их еще и замочили.
Водой.
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05.12.2020 12:15 Ответить
Водой? Що сечі не було???)))
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05.12.2020 12:17 Ответить
Кажуть, один гад-врєдітєль підступно позакривав навколо усі пивнухи. Інший гад-врєдітєль в Небесній Канцелярії замовив "непивну" погоду. Наслідки діяльності гадів-врєдітєлів:
1) не трапилося "пивного заколоту";
2) депутатів та депутан намочили лише водою.
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05.12.2020 20:17 Ответить
гриша диденко стал председателем обл совета ( слуга только не народа) ,а еще у него жена типа слуга у Киеве за законы голосует - муж и жена одна сатана - тут в точку))
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05.12.2020 12:15 Ответить
Свиняче борсання навколо годівниці !!! )))
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05.12.2020 12:18 Ответить
а чего начали драться? неушто за марки для судов голосовали??? укрпочта она такая травмоопасная.
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05.12.2020 12:29 Ответить
Наградить парня с последним предупреждением, объяснить, что врага за спиной в живых оставлять нельзя.
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05.12.2020 12:30 Ответить
Не знают, кому орден вручать?
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05.12.2020 12:34 Ответить
Да пусть хоть поубивают друг друга. Народу точно от этого хуже не будет.
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05.12.2020 12:37 Ответить
Решають кто и где харчеваться будет.
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05.12.2020 12:39 Ответить
Драка в Одесском облсовете - ничтожное событие по сравнению с тем, что зеленский - сволочь и предатель.
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05.12.2020 12:41 Ответить
А Где были наши славные пихати патриоты?Захвачены бандитами от ФСБ органы управления в Харькове и Одессе,а им -по барабану.Они в песочницах гадят.Да и городе Киеве ,тоже не блеск.
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05.12.2020 12:41 Ответить
з а яблочко его...за яблочко !!!!
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05.12.2020 14:37 Ответить
Я так понимаю, что коалиции в Одесском облсовете возникли стихийно. И теперь их союз скреплен пролитой кровью
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05.12.2020 14:51 Ответить
полицай - идиот! пусть и дальше убивают друг друга, город чище будет.
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05.12.2020 15:14 Ответить
Бійка в Одеській облраді: поліція перевіряє можливе травмування правоохоронцем нардепки - Цензор.НЕТ 1663
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05.12.2020 15:59 Ответить
 
 