Боєць батальйону Луганськ-1 загинув у ДТП на Луганщині, - поліція
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Співробітник поліцейського підрозділу "Луганськ-1" ім. Сергія Губанова, повертаючись зі служби на власному автомобілі ВАЗ-2108, зіткнувся з мікроавтобусом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Луганській області, 5 грудня, за попередньою інформацією, в районі смт Смолянинове, співробітник БППОП "Луганськ-1" ім. Сергія Губанова, 1981 р.н., повертаючись зі служби на власному автомобілі ВАЗ-2108, зіткнувся з мікроавтобусом.
Внаслідок ДТП сержант поліції загинув на місці. Троє пасажирів із мікроавтобуса доставлено до лікарні. Наразі на місці події перебуває керівництво ГУНП та співробітники слідчо-оперативної групи.
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Дмитро Хлопченко ae9eba52
показати весь коментар05.12.2020 22:20 Відповісти Мені подобається 1
Paulo Kit
показати весь коментар06.12.2020 14:22 Відповісти Мені подобається 0
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