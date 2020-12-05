Боєць батальйону Луганськ-1 загинув у ДТП на Луганщині, - поліція

Співробітник поліцейського підрозділу "Луганськ-1" ім. Сергія Губанова, повертаючись зі служби на власному автомобілі ВАЗ-2108, зіткнувся з мікроавтобусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Луганській області, 5 грудня, за попередньою інформацією, в районі смт Смолянинове, співробітник БППОП "Луганськ-1" ім. Сергія Губанова, 1981 р.н., повертаючись зі служби на власному автомобілі ВАЗ-2108, зіткнувся з мікроавтобусом.

Внаслідок ДТП сержант поліції загинув на місці. Троє пасажирів із мікроавтобуса доставлено до лікарні. Наразі на місці події перебуває керівництво ГУНП та співробітники слідчо-оперативної групи.

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