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Боєць батальйону Луганськ-1 загинув у ДТП на Луганщині, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Боєць батальйону Луганськ-1 загинув у ДТП на Луганщині, - поліція
Фото: facebook.com/policeLG

Співробітник поліцейського підрозділу "Луганськ-1" ім. Сергія Губанова, повертаючись зі служби на власному автомобілі ВАЗ-2108, зіткнувся з мікроавтобусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Луганській області, 5 грудня, за попередньою інформацією, в районі смт Смолянинове, співробітник БППОП "Луганськ-1" ім. Сергія Губанова, 1981 р.н., повертаючись зі служби на власному автомобілі ВАЗ-2108, зіткнувся з мікроавтобусом.

Внаслідок ДТП сержант поліції загинув на місці. Троє пасажирів із мікроавтобуса доставлено до лікарні. Наразі на місці події перебуває керівництво ГУНП та співробітники слідчо-оперативної групи.

Боєць батальйону Луганськ-1 загинув у ДТП на Луганщині, - поліція 01

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Біда((( ну як так?
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05.12.2020 22:20 Відповісти
Земля пухом...((
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06.12.2020 14:22 Відповісти
 
 