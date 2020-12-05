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Боец батальона Луганск-1 погиб в ДТП на Луганщине, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Боец батальона Луганск-1 погиб в ДТП на Луганщине, - полиция
Фото: facebook.com/policeLG

Сотрудник полицейского подразделения "Луганск-1" им. Сергея Губанова, возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108, столкнулся с микроавтобусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области, в результате ДТП в районе пгт Смоляниново сержант, 1981 г.р., полиции погиб на месте. Трое пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу.

На место происшествия выехало руководство ГУНП и сотрудники следственно-оперативной группы.

Боец батальона Луганск-1 погиб в ДТП на Луганщине, - полиция 01

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Автор: Анна Судак
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Біда((( ну як так?
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05.12.2020 22:20 Ответить
Земля пухом...((
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06.12.2020 14:22 Ответить
 
 