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Боец батальона Луганск-1 погиб в ДТП на Луганщине, - полиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Сотрудник полицейского подразделения "Луганск-1" им. Сергея Губанова, возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108, столкнулся с микроавтобусом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области, в результате ДТП в районе пгт Смоляниново сержант, 1981 г.р., полиции погиб на месте. Трое пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу.
На место происшествия выехало руководство ГУНП и сотрудники следственно-оперативной группы.
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Дмитро Хлопченко ae9eba52
показать весь комментарий05.12.2020 22:20 Ответить Мне нравится 1
Paulo Kit
показать весь комментарий06.12.2020 14:22 Ответить Мне нравится 0
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