Боец батальона Луганск-1 погиб в ДТП на Луганщине, - полиция

Сотрудник полицейского подразделения "Луганск-1" им. Сергея Губанова, возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108, столкнулся с микроавтобусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области, в результате ДТП в районе пгт Смоляниново сержант, 1981 г.р., полиции погиб на месте. Трое пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу.

На место происшествия выехало руководство ГУНП и сотрудники следственно-оперативной группы.

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