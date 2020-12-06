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Байден (2336) вибори (6148) США (14526)

Байден гарантував собі необхідну кількість голосів вибірників, щоб стати президентом США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден гарантував собі необхідну кількість голосів вибірників, щоб стати президентом США

Штат Каліфорнія офіційно затвердив результати виборів президента в США і призначив 55 вибірників, які мають проголосувати за демократа Джо Байдена.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, у такий спосіб Байден гарантував собі більшість голосів у Колегії вибірників, яка необхідна для перемоги на виборах президента США.

Офіційне затвердження держсекретарем штату Каліфорнія Алексом Паділою перемоги Байдена на поточний момент довело кількість вибірників, які пообіцяли проголосувати за Байдена, до 279. На це вказують підрахунками The Associated Press. Це трохи більше 270 необхідних для перемоги.

Хоча перемога Байдена на виборах видається очевидною вже деякий час, формальне отримання ним понад 270 голосів вибірників є першим кроком до Білого дому, сказав Едвард Б. Фоулі, професор права в Університеті штату Огайо.

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Вибірники з Каліфорнії 14 грудня разом із колегами в інших штатах офіційно проголосують за наступного президента. У більшості штатів є закони, які зобов'язують вибірників підтримувати переможця всенародного голосування в їхньому штаті. Цього року відповідне положення було підтримало рішенням Верховного суду. Немає підстав вважати, що хтось із вибірників, які мають підтримати Байдена, розглядав можливість не голосувати за нього.

Результати голосування Колегії вибірників мають бути отримані і, як правило, затверджені Конгресом 6 січня. Хоча законодавці можуть заперечувати проти прийняття голосів вибірників, заблокувати Байдена на цьому етапі майже неможливо.
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Топ коментарі
+21
В Вашингтоне уже спустили с лестницы первую партию путинских эмиссаров, приехавших налаживать отношения с новой администрацией : Авена и Фридмана.
Ждут Чубайса.
У него не будут спрашивать , чей Крым. Спросят, кто убил Немцова 😏
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06.12.2020 08:35
+19
Ось що буває, коли президентом Америки керують із кремля. Адвокат Трампа краще б об'явив себе та Донні імпотентами, бо з громадянською війною це вони сильно загнули.
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06.12.2020 03:03
+18
Фууххх!! Аж устал козломордых ботов спамить. Налезло свинособак под проксей немеряно
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06.12.2020 05:24
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На тебе Америку -- лично с борта океанского лайнера снимал -- в том году...
Дворцы

Байден гарантировал себе необходимое количество голосов выборщиков, чтобы стать президентом США - Цензор.НЕТ 7214
...и руины
Байден гарантировал себе необходимое количество голосов выборщиков, чтобы стать президентом США - Цензор.НЕТ 1529

Так шо ты американцам предложишь: восстановить свою разруху, или поднять Беларусь, до уровня, хотя бы, как ты гришь, занюханного Айдахо?

...лично я бы, вас всех нахер послал -- колбаской по Малой Спасской...*)
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06.12.2020 04:03 Відповісти
Ну какие же то дворцы?
Это палуба вашей круизный лодки отплывающей от Манхеттена.

А вот, что на второй - вряд ли в сша. Может Florida keys? Но и там это было бы исключение.
На самом берегу в сша земля очень дорогая, и те люди далеко не бедные даже примеркам сша.

Понятно никто за вас ваши проблемы решать не будет. Тем более если народ выбирает очередного клоуна или таракана. Но помочь, было бы правильно и это поддержало бы большинство населения. Народ, что про-трамповский, что демократы - скорее добродушный, за миру-мир и справедливость. Но мир большой, и свои проблемы всегда беспокоят больше.
Как впрочем и вас.
Вот спросить Игоря, что он думает о вовлечённости эритреи в тиграйском регионе? Он всех дураками поназывает, а о чем речь ведь даже не поймёт. А там ведь люди гибнут.
Увы так устроен человек
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06.12.2020 06:48 Відповісти
Не говори гоп пока не перепрыгнеш
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06.12.2020 03:39 Відповісти
Не кажі гоп, доки не проїхав Чоп! -- старинная еврейская мудрость...*)
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06.12.2020 03:42 Відповісти
Фууххх!! Аж устал козломордых ботов спамить. Налезло свинособак под проксей немеряно
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06.12.2020 05:24 Відповісти
Кацаморди в шоці від того,що старий пень дед Мароз їм справжнього Байдена подарує !
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06.12.2020 10:54 Відповісти
Товарищи комуняки! Ваш байден уже в тюремной камере, носки себе стирает.
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06.12.2020 05:50 Відповісти
Тебе из-под шконаря виднее.
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06.12.2020 06:59 Відповісти
Для тех кто в танке, повторяю: Товарищи комуняки! Ваш байден уже в тюремной камере, носки себе стирает. Байден гарантував собі необхідну кількість голосів вибірників, щоб стати президентом США - Цензор.НЕТ 8665
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06.12.2020 11:39 Відповісти
Разбираш ли български ве? Върви на майната боклучето)
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06.12.2020 12:21 Відповісти
Фигня всё это. Ведь Трамп сказал,что он выиграл.😆
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06.12.2020 06:58 Відповісти
Выиграл ,,золотую малину,, лузера.
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06.12.2020 10:35 Відповісти
Вот результат когда Пу не вмешался и такой бардак в "демократитеских" США
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06.12.2020 07:09 Відповісти
А вдруг среди выборщиков порядочные найдутся, передумают и не проголосуют за афериста Б.
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06.12.2020 07:47 Відповісти
Не. У Байдена уже все коды от ваших подъездов,кацапы.
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06.12.2020 08:17 Відповісти
Вот же ж, горе то какое...
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06.12.2020 08:42 Відповісти
В Вашингтоне уже спустили с лестницы первую партию путинских эмиссаров, приехавших налаживать отношения с новой администрацией : Авена и Фридмана.
Ждут Чубайса.
У него не будут спрашивать , чей Крым. Спросят, кто убил Немцова 😏
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06.12.2020 08:35 Відповісти
І отруїв Навального ..?
І що ? Амери не знають ?
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06.12.2020 13:20 Відповісти
Трамп, на выход с вещами!
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06.12.2020 10:27 Відповісти
собаки лают - караван идёт
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06.12.2020 12:02 Відповісти
Чому соєві тролі топлять за Байдена?
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06.12.2020 12:13 Відповісти
МОже потому что Байден проукраинский?? как думаешь мокшань ЗЕбильная??...А почему вся ЗЕбильная кодла топит за прокацапского Трампа??
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06.12.2020 16:52 Відповісти
йододефіцитний троль не три клаву даремно...
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06.12.2020 17:11 Відповісти
А ещё два месяца назад Трамп рассказывал, что он будет президентом не только второго срока, но и третьего))) Диктатором Америки себя возомнил)
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06.12.2020 12:38 Відповісти
пролетают андрофаги, как телега над Парижем
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06.12.2020 12:58 Відповісти
Пишуть, що виборщики таки можуть проголосувати як захочуть.
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06.12.2020 13:21 Відповісти
Выборщики в тех штатах, где победил Байден, назначаются от Демократической партии. Как они могут проголосовать против своего кандидата? Или ты думаешь, что они тайные трамписты?))
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06.12.2020 13:33 Відповісти
Однако же неугомонный Трампон продолжает как попугай твердить, что ОН, якобы, президент...
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06.12.2020 14:39 Відповісти
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