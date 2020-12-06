Байден гарантував собі необхідну кількість голосів вибірників, щоб стати президентом США

Штат Каліфорнія офіційно затвердив результати виборів президента в США і призначив 55 вибірників, які мають проголосувати за демократа Джо Байдена.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, у такий спосіб Байден гарантував собі більшість голосів у Колегії вибірників, яка необхідна для перемоги на виборах президента США.

Офіційне затвердження держсекретарем штату Каліфорнія Алексом Паділою перемоги Байдена на поточний момент довело кількість вибірників, які пообіцяли проголосувати за Байдена, до 279. На це вказують підрахунками The Associated Press. Це трохи більше 270 необхідних для перемоги.

Хоча перемога Байдена на виборах видається очевидною вже деякий час, формальне отримання ним понад 270 голосів вибірників є першим кроком до Білого дому, сказав Едвард Б. Фоулі, професор права в Університеті штату Огайо.

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Вибірники з Каліфорнії 14 грудня разом із колегами в інших штатах офіційно проголосують за наступного президента. У більшості штатів є закони, які зобов'язують вибірників підтримувати переможця всенародного голосування в їхньому штаті. Цього року відповідне положення було підтримало рішенням Верховного суду. Немає підстав вважати, що хтось із вибірників, які мають підтримати Байдена, розглядав можливість не голосувати за нього.

Результати голосування Колегії вибірників мають бути отримані і, як правило, затверджені Конгресом 6 січня. Хоча законодавці можуть заперечувати проти прийняття голосів вибірників, заблокувати Байдена на цьому етапі майже неможливо.